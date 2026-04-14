(Ne)slavná plivnutí ve fotbale: zkrat Tottiho, lama Rijkaard i Řepka. Jaké byly tresty?
Jde zřejmě o jednu z nejnižších forem nesportovního chování, ale ve fotbale mají „plivance“ na soupeře svou historii. A ať Tomáš Chorý v zápase proti Plzni chtěl na ležícího Sampsona Dweha slinu vypustit nebo ne, tyto (ne)slavné momenty připomněl. V české lize na sebe takto upozornil Tomáš Řepka, řešil se i Benjamin Tetteh. Svého soupeře ale poplivaly i hvězdy světového formátu.
Lama z Utrechtu
- Kdo: Frank Rijkaard
- Na koho: Rudi Völler
- Kdy: červen 1990, mistrovství světa
Zřejmě nejslavnější fotbalový plivanec. Stal se totiž na té největší sportovní scéně, tedy mistrovství světa, v zápase mezi znepřáteleným Nizozemskem a Německem. Aktéry navíc byly hvězdy nejvyššího kalibru – Frank Rijkaard a Rudi Völler. Ikona AC Milán tehdy Němce sestřelila dokonce rovnou dvěma agresivními plivanci. Ten první do vlasů sudí Juan Carlos Loustau přehlédl, a dokonce Völlerovi dal žlutou za protesty. O pár minut později Rijkaard opět agresivně vystartoval na svého soka a rozhodčí celkem překvapivě vyloučil oba hráče.
Při odchodu ze hřiště vznikl slavný záběr, který obletěl fotbalový svět a dal za vznik Rijkaardově přezdívce „Lama z Utrechtu“. Holanďan opět Völlera poplival, ten už ale ani nereagoval. Po letech se obě ikony evropského fotbalu usmířily. „Nebyly tam ani žádné nadávky, v tu chvíli mi prostě přeskočilo. Jsem rád, že pak přijal mou omluvu,“ vyprávěl pozdější trenér Barcelony či Ajaxu. Kromě pokuty tehdy dostal disciplinární trest na tři zápasy.
Tottiho odhalili Dánové
- Kdo: Francesco Totti
- Na koho:Christian Poulsen
- Kdy: červen 2004, EURO
Ani modla AS Řím se nevyhnula nedůstojnému chování a plivnutí na protihráče. Opět šlo o mezinárodní scénu, konkrétně zápas EURO 2004 Itálie proti Dánsku. Totti byl hlavní hvězdou Azzuri, místo kouzel na hřišti ale předvedl zkrat à la Zidane, když Christianu Poulsenovi zblízka plivl do tváře. Sudí si ale situace nevšiml a Totti utkání (0:0) dohrál.
Fakt, že byl hvězdou světového formátu, se ale italskému bouřlivákovi nevyplatil. Dánská televize DR totiž po celé utkání měla vyhrazenou kameru, která sledovala každý Tottiho pohyb a po utkání záběry zveřejnila. „Nepoznávám se, jsem znepokojen tím, co vidím,“ řekl italský střelec, který následně dostal stopku na tři zápasy, což Itálii nepřímo způsobilo konec už v základní skupině. I on se s Poulsenem následně usmířil.
Recidivista ze Senegalu
- Kdo:El Hadji Diouf
- Na koho: diváci, Arjan de Zeeuw
- Kdy: březen 2003 (Pohár UEFA), listopad 2004 (Premier League)
Zatímco Totti i Rijkaard mluvili o „zatmění mysli“, bývalý senegalský záložník El Hadji Diouf (neplést s exslávistickým Malickem!) z plivání udělal svou pravidelnou disciplínu. Jeho kariéru rámují hned tři takové incidenty. Během zápasu mezi Liverpoolem a Celtikem spadl mezi fanoušky a jednomu ze skotských příznivců poslal slinu přímo do obličeje. Ani stopka na dva zápasy od UEFA mu ale nebránila něco podobného o rok později zopakovat.
Už v dresu Boltonu plivnul zblízka do obličeje Arjanu de Zeeuwovi z Porstsmouthu, za což byl okamžitě vyloučen. „Odporná věc. Radši bych dostal ránu pěstí,“ řekl později De Zeeuw. Tím to neskončilo, Dioufa ten samý měsíc dokonce vyšetřovala policie kvůli obvinění z plivnutí na jedenáctiletého podavače míčů. To ale nebylo dokázáno. „Nejsem padouch. Udělal jsem to, zaplatil za to a nyní je to pryč,“ vrátil se Senegalec po kariéře ke své pověsti recidivisty.
Za plivnutí kapitánskou pásku
- Kdo: Tomáš Řepka
- Na koho:Ladislav Volešák
- Kdy: červenec 2010, česká liga
Blikanec, plivanec... Není to jedno a to samé? Mezi kvantem kontroverzních momentů Tomáše Řepky samozřejmě najdeme i „tekutý“ zkrat, zřejmě ten nejznámější v českém prostředí. V zápase mezi Spartou a Slováckem běžel kolem Ladislava Volešáka a plivnul mu na záda, čímž oplácel za předešlý neodpískaný faul. Během utkání prošlo bez povšimnutí, záložník hostů to ale vytáhl na veřejnost po utkání.
Video jeho slova potvrdila a sparťanský bouřlivák pykal. Od disciplinárky dostal nejen třízápasový trest, ale i zákaz nosit kapitánskou pásku do konce roku. „Vyříkali jsme si to. Tomášovi říkám, že mě dostal na titulní strany, že to byl můj největší fotbalový moment,“ ohlížel se na incident v rozhovoru pro Radiožurnál se smíchem Volešák.
Sliny v derby neprokázány
- Kdo: (údajně) Benjamin Tetteh
- Na koho:Tomáš Souček
- Kdy: září 2019
Dosud zřejmě nejčerstvější český „plivací“ incident se neodehrál nikde jinde, než v tom nejvypjatějším zápase – v pražském derby. Tehdejší útočník Sparty Benjamin Tetteh tvrdě fauloval Davida Hovorku a když seděl na trávníku, vynadat mu šel Tomáš Souček. V tu chvíli podle slávistů na kapitána hostů plivnul, což popsal například Vladimír Coufal. Sparta to odmítla.
Následně situaci opepřil Jaroslav Tvrdík, který zveřejnil video ze slávistické lavičky, které hrálo pro Coufalovu verzi – Tetteh v něm udělal pohyb pusou směrem k Součkovi, který si následně sáhl na obličej. Plivanec ale nadále zůstává údajný, disciplinární komise jej označila za neprokazatelný, i s ohledem na to, že se incident neřešil v samotném utkání. „Tvrzení proti tvrzení,“ vysvětlil tehdy předseda komise Richard Baček. Tetteh tak dostal stopku pouze za zákrok na Hovorku.