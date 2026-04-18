Je štístko! Agent o Kovářově úspěchu: Konečně se usadil. Popsal jednání i budoucnost

Matěj Kovář má za sebou už nyní úctyhodnou kariéru
Hráčský agent Viktor Kolář
Matěj Kovář slaví se spoluhráči výhru nad Utrechtem
Matěj Kovář se raduje z chycené penalty
Matěj Kovář nedosáhl na míč a Dánové srovnali
Český gólman Matěj Kovář
Pavel Šťastný
Fotbal
Pochlubil se dvěma fotkami, které připomínají další úspěchy v kariéře. Na jedné slaví český postup po dvaceti letech na mistrovství světa, na druhé pevně svírá trofej pro vítěze nizozemské ligy. Jasný důkaz, že Matěj Kovář, brankář PSV Eindhoven, prožívá mimořádně vydařené týdny. „Byl odměněný,“ říká agent Viktor Kolář v rozhovoru pro deník Sport a web iSport a vypráví o jeho cestě.

Kolikrát slyšel od Matěje Kováře: „Co s tím budeme dělat?“ Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest, podrobně probíral s dnes 25letým českým gólmanem angažmá v Manchesteru United, Spartě, Leverkusenu nebo PSV Eindhoven, do něhož přišel v létě. „Usadil se, našel si domov,“ pochvaluje si Kolář.

Matěj získal titul ve třetí zemi. Přitahuje úspěchy?
„Je štístko. Kde se objevil, tam uspěl, slavil a šel dál. Je potřeba, aby tohle věděli všichni trenéři na světě (usměje se).“

Je pravda, že sbírku načal ve Spartě, která vyhrála po devíti letech.
„Má štěstí i na lidi. Když jsem přijel s Matějem na Spartu, první dojem z Briana Priskeho byl výborný. Nevnímal jsem žádné zaváhání. Jasně dal najevo, že to bude na Matějovi. Měl se takzvaně zahřát na Strahově a jít do brány. Matěj byl naprosto v klidu, protože věděl, že má podporu. První zápas hrál v Teplicích a zůstal v sestavě. Vždycky říkám, že gólman musí vydržet tři až pět zápasů a už je to potom v pohodě.“

Stejně rychle se dostal do tempa i v Eindhovenu. Bylo to snadné?
„Matěj je dobře nastavený kluk, má své kvality a k tomu rád trénuje, je perfekcionista. Prostě ukázal výkonnost. Trvalo akorát pár týdnů, než se úplně sladil s trenérem brankářů, ale našli si potom cestu, jak a na kterých věcech pracovat.“

Sedí mu práce trenéra Petera Bosze, který sází na hru už od gólmana?
„Jak to mám říct (zarazí se). Peter Bosz nehledá černou tečku na bílé zdi. Bere všechno jako celek. Vyznává systém, herní styl, má nastavený plán a cíle. Každý má při tom právo na slabší den. I Matěj občas udělal v obrovské porci zápasů chybičku, ale ta není vidět, pokud se utkání vyhraje. Potom se jede dál. Všichni gólmani akorát soutěží, kdo má víc nul.“

Matěj jich nemá tolik, za zápas dostane klidně i čtyři góly.
„To je Holandsko. Přesně o tom jsme se s Matějem hodně bavili.“

Na co jste přišli?
„Matěj musel pochopit

Doporučujeme

Články z jiných titulů