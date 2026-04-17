Deset favoritů na zisk Zlatého míče: dvojice z Bayernu i PSG či motor z Arsenalu
Březnová reprezentační okna, poslední před červnovým mistrovstvím světa, skončila a pozornost se vrátila ke klubovému dramatu. Před námi jsou dva měsíce rozhodujících zápasů a boj o nejcennější evropské trofeje. Zlatý míč se sice předává až v říjnu, ale následujících sto dní, vrcholících finále MS 19. července, ho v podstatě rozhodne. Nabízíme žebříček uchazečů podle dosavadních výkonů a nástin dalšího vývoje.
10. Declan Rice
Arsenal / Anglie
Jeho síla pramení z ocelové nezdolnosti. Mezi záložníky Premier League vytvořil víc šancí jen Bruno Fernandes, zároveň posílá nejvíc míčů do vápna. Patří k nejvytíženějším hráčům soutěže, sbírá odražené balony a udává tempo. V Arsenalu dominuje klíčovým číslům. Má nejvíc doteků a zásobuje finální třetinu i pokutové území. Ze standardek připravil třiadvacet šancí, nejvíc v lize. Ve vzduchu uspěje v 82 procentech soubojů, nejvíc mezi hráči v poli. Spolehlivost u něj není fráze, ale zvyk. Vynechal jediný ligový zápas, jinak nastupuje téměř bez výjimky od začátku. V presinku, rozehrávce, tvorbě i defenzivě drží stejnou intenzitu od první do poslední minuty.
9. Ousmane Dembélé
PSG / Francie
Zlatý míč z roku 2025 se nad jeho sezonou vznáší jako připomínka i závazek. Sluší mu, ale nechrání ho. Znovu ukazuje, co v něm je i co ho sráží. V jednu chvíli tančí s míčem tak lehce, že obránci působí jako statisté ve špatně napsané roli, vzápětí ho zradí tělo. Hamstringy a lýtka ho vyřadily z dvaceti zápasů, jako by mu někdo pravidelně vypínal proud. V Ligue 1 přesto vede PSG v gólových akcích (15 tref a 7 asistencí), a když je na trávníku, hra se kolem něj stahuje a míč si ho hledá sám. V posledních pěti zápasech Ligy mistrů se podílel na sedmi trefách. Některé jeho akce balancují na hraně umění.
8. Pedri
Barcelona / Španělsko
Technicky brilantní záložník. Přihrávky, pohyb i přechod do útoku nesou jeho rukopis. Kariéru třiadvacetiletého hráče brzdila zranění, o to víc vyniká jeho současná forma. V La Lize má nejvíc přihrávek na 90 minut a vytváří nejvíc šancí ze hry (2,91 na zápas). Deset asistencí je jeho dosavadní maximum. V Lize mistrů uběhne 11,3 kilometru na utkání, nejvíc z hráčů Barcelony, což dokládá jeho vliv i nastavení.
7. Vinícius Júnior
Real Madrid / Brazílie
V této sezoně nasázel 17 branek a přidal 12 asistencí. V Lize mistrů udeřil pětkrát a sedmkrát připravil gól ve dvanácti zápasech. V posledních týdnech táhne Real ve vypjatých chvílích. Otočil derby s Atlétikem, udržel tým v boji o titul a znovu potvrdil, že velké zápasy jsou jeho revírem. Když vypadl Mbappé, prázdné místo nezůstalo. Brazilský křídelník ho zaplnil sprinty a nájezdy a stal se hybatelem dění. Nejlepší období v Realu prožíval pod Carlem Ancelottim, který ho povede i na mistrovství světa.
6. Michael Olise
Bayern Mnichov / Francie
Do Bayernu přišel ve stínu Kanea, ale v týmu plném hvězd si rychle vydobyl pevné místo. Nastupuje na křídle, pod hrotem i z hloubky a v každé roli je produktivní. V Bundeslize 2025/26 nasbíral 11 gólů a 17 asistencí, napříč soutěžemi 16 branek a 24 asistencí. Obrany rozebírá přihrávkou i tahem do prostoru, šance chystá v sériích. V Lize mistrů drží mezi hráči s více než 20 driblinky nejvyšší úspěšnost (65 procent). V posledních deseti zápasech za klub i reprezentaci se podílel na 11 gólech. Proti Brazílii v dubnu vymyslel vnějším nártem vítěznou přihrávku pro Huga Ekitikého, čistý moment klidu a instinktu. Jeho práce s míčem dozrála spolu s odpovědností, kterou dnes nese v Bayernu i za Les Bleus.
5. Erling Haaland
Manchester City / Norsko
Do sezony vpadl ve velkém stylu a chvílemi působil, jako by se chystal smést všechny střelecké rekordy. Přechod k novému hernímu pojetí pod Pepem Guardiolou jeho rozlet zpomalil, přesto 33 gólů a sedm asistencí ve 44 zápasech zůstává úctyhodným číslem. Dubnový hattrick proti Liverpoolu ve čtvrtfinále FA Cupu to připomněl naplno. Haaland si ale nastavil laťku tak vysoko, že běžná měřítka přestávají platit. City navíc vypadlo v osmifinále Ligy mistrů s Realem a v Premier League ztrácí na Arsenal devět bodů.
4. Vitinha
PSG / Portugalsko
Luis Enrique postavil PSG na pohybu, odolnosti vůči presinku a neochabující cirkulaci míče. Vitinha je jeho pulz. Chelsea v osmifinále Ligy mistrů zkusila bránit individuálně a schytala výprask 2:8. Portugalec nestojí na fintách, rychlosti ani síle. Ovládá prostor, který soupeř nedokáže zavřít. PSG vyšle za 90 minut víc přihrávek než kdokoli v Evropě a drží míč déle, přičemž většina akcí jde přes Vitinhu. Mezi hráči v poli naběhal nejvíc, 140 kilometrů ve 12 zápasech Champions League. Přijme, vrátí, napadne, získá a znovu roztočí cyklus. Pro šestadvacetiletého záložníka jde o nejlepší střeleckou sezonu. Sedm asistencí v Ligue 1 ho dělí jediný krok od maxima.
3. Lamine Yamal
Barcelona / Španělsko
Čtrnáct ligových gólů, deset asistencí, nejvíc v La Lize. K tomu nejvyšší počet vytvořených šancí i úspěšných driblinků. Navzdory vleklé pubalgii i obráncům, kteří ho dvě sezony studují do detailu. Rozhodování osmnáctiletého hráče s rostoucí pozorností dál dozrává a zpřesňuje se. Jeho dopad nejlépe ukazují výsledky Barcelony bez něj. Od srpna 2024 vyhrála 45 z 54 zápasů, v nichž nastoupil v základní sestavě, tedy 83 procent. Bez něj úspěšnost padá na 53 procent, včetně pěti porážek ve 13 duelech, tedy stejného počtu, jaký tým utrpěl s ním ve čtyřikrát větším objemu utkání. V tomto období nasbíral 280 úspěšných driblinků, výrazně víc než Vinícius Júnior se 152 a Mbappé se 146, navíc s vyšší úspěšností než oba.
2. Kylian Mbappé
Real Madrid / Francie
Po podvrtnutí kolena byl měsíc mimo hru, návrat načasoval na přátelák s Brazílií. Po půlhodině elegantně přehodil Edersona a otevřel skóre. S 23 góly vede tabulku střelců La Ligy, stačilo mu 24 zápasů. Třinácti zásahy v devíti vystoupeních vládne Lize mistrů, napříč soutěžemi má 38 branek v 35 utkáních. V plné kondici trhá obrany pohybem, rychlostí i zakončením v tempu, na které nikdo nenachází odpověď. Do šampionátu vletí jako kapitán Francie, jediný gól ho dělí od rekordu Oliviera Girouda s 57 zásahy. Ve finále před čtyřmi lety zazářil hattrickem, přesto odcházel poražený. Motivace je zřejmá.
1. Harry Kane
Bayern Mnichov / Anglie
Zkraje dubna měl na kontě 48 gólů a pět asistencí ve 40 zápasech. Po 36 ligových trefách ve 32 utkáních v debutové sezoně za Bayern, tedy jeden každých 79 minut, nyní drží tempo 31 zásahů ve 26 duelech, jeden každých 67 minut. V posledních deseti zápasech napříč soutěžemi nasázel 15 branek. Návrat Jamala Musialy po dlouhém zranění mu před klíčovou fází sezony rozšiřuje servis. Jeho xGOT činí 27,2 oproti xG 24,4, očekávaný počet gólů tak překonává o téměř tři, nejvíc ze všech hráčů v top ligách. Nikdo v Premier League, La Lize, Serii A ani Ligue 1 neproměňuje šance s takovou přesností a stabilitou.