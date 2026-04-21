Wengerův ofsajd v praxi. Kanadská liga poprvé uznala gól podle nového pravidla
Revoluční změna fotbalových pravidel je na světě. V kanadské Premier League padl první gól, který by nikde jinde na světě neplatil. Střelec Alejandro Diaz z týmu Pacific FC otevřel skóre utkání proti Halifaxu Wanderers (2:2), ačkoli byl většinou svého těla zřetelně za posledním obráncem. Poprvé se tak ujal takzvaný „Wengerův“ ofsajd.
Opakovaný centr po rohovém kopu, zakončení útočícího hráče brankář vyráží jen před sebe a do prázdné branky doklepává úplně osamocený útočník. V tu chvíli celá obranná linie zvedá ruku a směřuje pohled na asistenta rozhodčího. Marně. „Týmům bude chvíli trvat, než přijdou na to, jak chtějí bránit,“ vysvětloval v analýze na stanici One Soccer komentátor a bývalý brankář Jon Conway.
V této soutěži se totiž testuje často probíraný a kontroverzní „Daylight“ ofsajd, neboli ofsajd „denního světla“. Podle něj je útočník v postavení mimo hru pouze v případě, kdy je mezi ním a posledním obráncem mezera a jasně probleskuje sluneční svit. Musí být tedy celým tělem za defenzivní linií soupeře, což se zde nestalo.
Obrana Halifaxu vybíhala po standardní situaci ze svých pozic a jeden ze zadáků se lehce pozapomněl. Útočník Pacificu Alejandro Diaz měl tedy pravou nohu ve správném postavení a udržel se ve hře, čehož si správně všiml i sudí s praporkem a branku uznal.
„Udělal to skvěle, zůstal na rameni bránícího hráče. Přesně kvůli takovýmto situacím by tohle pravidlo mohlo přinést víc gólů,“ chválil expert Conway. „Jako gólman bych to nesnášel, ale jako fanoušek to miluju,“ dodal.
Vůbec poprvé tak vešlo v platnost pravidlo, které do fotbalového světa přinesl šéf globálního rozvoje FIFA a bývalý slavný trenér Arséne Wenger. Často se proto nazývá také „Wengerův“ ofsajd.
Už dříve se novinka testovala v italských či holandských mládežnických soutěžích a kanadská Premier League je první profesionální ligou, kde pravidlo zavádějí. Výsledky pak bude řešit IFAB, tedy organizace určující fotbalová pravidla. Potenciálně se tedy pro sezonu 2027/28 může „Daylight“ ofsajd objevit i v evropských soutěžích.
FIFA si od nového výkladu tohoto pravidla slibuje ofenzivnější a atraktivnější hru s více góly, protože oproti zavedeným pořádkům jednoznačně zvýhodňuje útočníka.
Kritici naopak tvrdí, že se na změnu týmy rychle přizpůsobí, budou vycházet z daleko zataženější obrany a ve výsledku se bude hrát méně atraktivně. „To bude pro fotbal pohroma. Víc gólů určitě padat nebude,“ řekl před časem například bývalý obránce Liverpoolu a současný televizní expert Jamie Carragher.
Dostane se pravidlová novinka v nejbližších letech do Evropy?