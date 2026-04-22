Berbr u soudu: Obžalobu považuju za bizarní a vyjádření FAČR za naprosto skandální
U pražského soudu se od středy řeší, zda Roman Berbr a další obvinění překročili zákon v kauze zvané Dezinfekce. Tím by se dopustili zločinu podvodu a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Hlavní postava kauzy si poslechla obžalobu, vyjádření zástupce fotbalové asociace a tvrdě se proti obojímu vymezila.
Berbr, jako vždy během svých soudních sporů osobně přítomný, prohlásil: „Cítím se být nevinen. Obžalobu považuju za bizarní a vyjádření FAČR za naprosto skandální.“
Na co přesně reagoval bývalý místopředseda FAČR, který byl už nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu v jiném případu týkajícího se korupce a ovlivňování výsledků zápasů?
Státní zástupce Jan Scholle, který proti němu stál i v plzeňské kauze Šváb, ve své úvodní řeči mimo jiné prohlásil:
„Roman Berbr jako druhý místopředseda asociace od března do srpna 2020 na různých místech v úmyslu obohatit se zorganizoval v rámci projetu Dezinfekce výběr konkrétního zhotovitele.“ „Jednal, ačkoli věděl, že rozsah práce neodpovídá odměně.“
„Nechal faktury zařadit do systému FAČR, přičemž zatajil finančnímu oddělení, že plnění neproběhlo. Tím způsobil asociaci škodu.“
Státní zástupce navrhuje Romanu Berbrovi podmínku na dva a půl roku, peněžitý trest 3,75 milionu korun a zákaz výkonu funkce statutárního zástupce právnické osoby na čtyři roky. V součtu s kauzou Šváb, kde je Berbr nepravomocně odsouzen k tříleté podmínce s odkladem na pět let, by však v případě viny došlo k jednomu souhrnnému trestu, který by se proměnil na nepodmíněný.
Zástupce fotbalové asociace Jiří Hendrich pověděl, že Berbr poškodil reputaci FAČR a hrubě ji poškodil. „Zásah do pověsti byl enormní. Škoda se těžko vyčísluje. Největší zadostiučinění je v tom, že tito lidé už nepracují na FAČR,“ řekl Hendrich. „Asociace je ze zásadní části odkázána na státní prostředky a sponzory. Kauza se projevila na přístupu NSA k dotacím, a to výhradně směrem k FAČR.“
Právě na tyto výroky Roman Berbr ostře reagoval.
Jeho obhájce Michal Sýkora, stejný jako v kauze Šváb, to rozvedl. „Obžalovaný nesouhlasí s právní kvalifikací ani navrženým trestem. Nemá zájem přistoupit na dohodu o vině a trestu. Všechny okolnosti v obžalobě považuje za sporné,“ řekl.
Opřel se do státního zástupce Scholleho, že se snaží usvědčit Berbra za každou cenu. „Nelze se zbavit pocitu, že když nevyšel první pokus, snaží se dotáhnout kriminalizaci Romana Berbra na tomto případu,“ odkázal na výsledky soudu v Plzni s tím, že Scholleho snažení je katastrofální.
K samotnému případu především řekl, že „došlo k uzavření spolupráce, prokazatelně došlo k poskytování služeb. Obžaloba kritizuje události, k nimž došlo až po uzavření smlouvy. Jde o běžný stav, kdy jedna ze stran není spokojena s kvalitou poskytovaných služeb.“
A dodal, že smlouvu odsouhlasilo celé vedení fotbalové asociace.
Také všichni ostatní obžalovaní svou vinu odmítli.
Soudce Kryštof Nový vyhlásil pauzu na oběd. Po ní vystoupí se svou úvodní řečí Roman Berbr. Odhadl, že jeho výpověď bude delší než hodinu.
Obžalovaní:
Podezření: Zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti
- Roman Berbr
- David Huf
- Pavel Simandl starší
- Pavel Simandl mladší
- Jan Starka
- Jiří Tymich
- Product Bau
- FK Příbram
- Proparts Group
- Tymich s. r. o.