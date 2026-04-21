Berbr znovu u soudu. Začíná kauza Dezinfekce, která může z podmínky udělat trest natvrdo
Roman Berbr a další začnou ve středu u pražského obvodního soudu vysvětlovat, že se nedopustili zločinu podvodu a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti v kauze zvané Dezinfekce. Pokud neuspějí, může to někdejšímu vládci nad českým fotbalem v součtu s kauzou Šváb přitížit až do nepodmíněného trestu.
Ve zkratce jde o to, že fotbalová asociace vyplatila firmě Tymich v covidovém období necelých deset milionů za dezinfekci devadesáti stadionů. Cena ovšem odpovídala původnímu záměru, tedy dezinfekci všech 3500 oddílů, a nezohledňovala razantní zmenšení počtu. Navíc fakticky došlo k práci pouze na 41 stadionech, přesto faktury byly proplaceny v plné šíři. Podrobně jsme o případu psali ZDE >>>
Soud měl zahájit jednání už loni, ovšem kvůli procesním nesrovnalostem souvisejícím s novelou zákona došlo ke zdržení. Vše tedy začíná až ve středu.
Státní zástupce Jan Scholle navrhuje Romanu Berbrovi podmínku na dva a půl roku, peněžitý trest 3,75 milionu korun a zákaz výkonu funkce statutárního zástupce právnické osoby na čtyři roky. Jenže celý příběh je trochu zamotanější, protože se může propojit s kauzou Šváb. V té dostal Berbr u plzeňského soudu v červnu 2024 podmíněný trest na tři roky s odkladem na pět let a peněžitý trest dva miliony korun. Verdikt je stále nepravomocný a případ běží dál, protože odsouzený se odvolal.
Také tento případ dozoroval státní zástupce Scholle a v souvislosti se souběhem obou případů loni v březnu pověděl: „Návrh trestu v kauze Dezinfekce budu modifikovat podle toho, jak skončí kauza Šváb v Plzni. Za všechny skutky, tedy v součtu za obě kauzy, se totiž bude muset případně ukládat jediný, souhrnný trest.“
Pak by se mohlo stát, že ze dvou podmínek by vzešel jediný, teď už nepodmíněný trest. „Souhrnný trest nesmí být nikdy mírnější než ten dosud uložený. Takže ano, může se to stát,“ vysvětluje Jan Scholle.
Obžalovaní:
Podezření: Zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti
- Roman Berbr
- David Huf
- Pavel Simandl starší
- Pavel Simandl mladší
- Jan Starka
- Jiří Tymich
- Product Bau
- FK Příbram
- Proparts Group
- Tymich s. r. o.