Javůrek: Nejtěžší bylo dělat, že nic nedělám. Kauza se rozroste, policie denně vyslýchá
Z téměř neznámého muže se v jedno březnové úterý stal hlavní tváří českého fotbalu. Kamil Javůrek, Integrity Officer fotbalové asociace, odhalil veřejnosti obří korupční kauzu, která se týká především nekalého sázení na Moravě. „Vytrhli jsme problém i s kořeny," říká.
V jakém stavu se teď kauza nachází?
„Aktuálně máme zahájeno disciplinární řízení, které vedeme proti široké skupině osob a vůči několika klubům. Vyhodnocujeme zajištěné důkazy a materiály, které máme k dispozici i s ohledem na to, že máme přiznaný statut poškozené právnické osoby a dostaneme se tím pádem logicky k některým výstupům od policie. Tyto výstupy nám výrazně pomáhají v rámci důkazního prostředku pro řízení.“
Dá se čekat, že se kauza bude ještě rozšiřovat, větvit?
„Dokážu si představit, že bude ještě rozsáhlejší. Doopravdy rozsáhlejší. Je to hodně pravděpodobné.“
Bavíme se o jednotkách lidí, nebo o nějaké geometrické řadě?
„Omezil bych se na to, že se bude rozrůstat o další a další osoby.“
Takže když se říká, že na Moravě řada lidí nespí, tak to bude pravda…
„Nevím, jak jsou na tom se spaním… Nemůžu mluvit za policii. Ale my jako fotbalová asociace už teď máme skoro jistotu, že budou přibývat další disciplinární řízení.“
Dá se odhadnout, jak dlouho bude kauza trvat?
„Přesně nejsem schopen odpovědět. Na asociaci jsme si stanovili nějakou prioritu. Prvotně bychom chtěli vést řízení – a už se to děje – s těmi členy, kteří mají méně skutků a spolupracují. Popisují stav věci a jejich případy jsou logicky jednodušší. Přesto platí, že řízení nějakou dobu poběží, protože etická komise není nafukovací a má nějaké kapacity, navíc jsme také závislí na dodání dodatečných podkladů od policie, která postupně sbírá a vyhodnocuje další důkazy. Ale myslím, že naše řízení bude rychlejší než policejní, protože policie musí nadále vyhodnocovat další škálu důkazů. Třeba zajištěné prostředky z domovních prohlídek, z nebytových prohlídek, z mobilů a podobně.“
K jakým řízením, co se týče jednoduchosti nebo složitosti, patří případ Karviné?
„Vzhledem k tomu, že případ MFK Karviná