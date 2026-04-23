Okolnosti telefonátu z odposlechu: Kovařík s Wolfem řešil výkon rozhodčího i jeho vetaci
Předseda komise rozhodčích Libor Kovařík v květnu 2024 zavolal karvinskému šéfovi Janu Wolfovi. V době ligového finiše se bavili o výkonu sudího v posledním utkání slezského klubu, o nasazování rozhodčích do jeho zápasů a o penaltách z duelu proti Českým Budějovicím. Ukázal to policejní odposlech z probíhající korupční kauzy. Pojďme si zaznamenané výroky dát do souvislostí.
Rozhovor proběhl po zápase Karviná–Zlín 2:2, který se hrál 12. května 2024. Pískal ho Ladislav Szikszay. Karviná, která se v sezoně těžko zachraňovala, se mohla cítit nespokojeně – utkání nabídlo až tři situace, při nichž domácí chtěli pokutový kop, navíc potenciální červený zákrok. Nedočkali se ničeho, což deník Sport tehdy ve své Zlaté píšťalce posvětil a sudímu udělil známku 9, hodnocení excelentní.
Jan Wolf tehdy – to odposlech neuvádí, ale podle zdrojů iSport.cz to tak proběhlo – napsal Liboru Kovaříkovi zprávu s dotazem na sporné situace. Kovařík neodpověděl písemně, raději rovnou Wolfovi zavolal a vysvětlil mu verdikty svého rozhodčího. Takto o tom píše policejní dokument, který tedy uvádí, že impuls vzešel od předsedy rozhodčích:
„Hovor inicioval L. Kovařík, který s J. Wolfem rozebíral zápas a výkon rozhodčího Ladislava Szikszaye a pokusil se mu vysvětlit některé situace ze zápasu. Libor Kovařík v hovoru sděluje, že mu raději volá, než aby si psali, nechtěl volat hned. Říká, že to utkání viděl a že rozhodčí Szikszay ho nepískal úplně nejlíp, že tam udělal nějaké chyby, ale že se nejednalo o červenou ani penaltu, že to rozhodl dobře.“
Na vysvětlenou, dle zavedené praxe už od Radka Příhody má každý klub určeného jednoho člověka, s nímž předseda komise řeší rozhodcovskou problematiku.
Má rozhodčí, se kterými je spokojený?
Kovařík však pokračuje, a protože chce předcházet případným potížím, nabízí Wolfovi vstřícný krok. Že už Szikszaye, případně ani někoho dalšího, nebude na duely Karviné nasazovat, pokud si to klubový šéf nepřeje.
V policejním zápise těmito řádky: „Ptá se Wolfa, že jestli už ho tam nechce (Szikszaye), tak mu slíbí, že už mu ho tam nedá, a ptá se, jestli má nějaké rozhodčí, se kterýma je Wolf spokojený, s tím, že teďka jedem do finále. Na to J. Wolf říká, že chce někoho z těch zkušenějších, protože když jim pískal právě rozhodčí Szikszay, tak Karviná odcházela ze hřiště s nejméně pěti žlutými kartami a když byl na VARu, tak vždy dostala Karviná červenou kartu.“
A pokračuje reakcí předsedy sudích: „Na to reaguje Kovařík s tím, že právě proto mu volá, taky se chce zeptat, jde se do finiše, jestli má Wolf ještě někoho, kdo mu vadí tak, ať řekne, proto mu volá, ať si to řeknou, chce, aby byli taky spokojení. Kovařík dále říká, že tomu rozumí, že to je teď takové vyhecované a potřebují se zachránit, spíš mu má Wolf říct, jestli je ještě někdo, ať (to) nebere vůbec zle. J. Wolf chce jen někoho, kdo je nebude poškozovat, o nic jiného mu nejde, nechce, aby jim někdo pomáhal.“
Opět na doplnění: taková praxe nebyla a není napříč všemi kluby neobvyklá. Kovařík mluvil se všemi kluby a v rámci možností vycházel vstříc žádostem, aby konkrétního sudího na zápas daného klubu nenasazoval.
Telefonát ještě nekončil. Kovařík navázal hovor poznámkou, že se o zápasech Karviné v poslední době mluví s podezřením. Citace policie: „Hele ale zase úplně objektivně, říkali mi někteří lidi už, ta Karviná, to není normální, jak tam Adámková vyloučila (poz. pol. orgánu zápas MFK Karviná– Bohemians 1:1 hraný dne 20. 4. 2024), pak mi říkali že s Budějovicemi, hele to není normální, tam se musí něco dít, tam je penalta v 92. minutě.“
Tu penaltu jsme podrželi, narovinu...
Tady Kovařík mluví o utkání Karviná–České Budějovice (2:1) ze 16. 3. 2024, které je podle policie i podle etické komise vyšetřováno s podezřením na možné ovlivnění. Wolf měl údajně prostřednictvím jiné osoby, patrně Lubomíra Pučka, uplatit hlavního a VAR, v souvislosti s duelem je vyšetřován i tehdejší budějovický hráč Samuel Šigut. Ve druhé minutě nastavení písknul Jan Všetečka penaltu za ruku pro domácí, kterou VAR Miroslav Zelinka nerozporoval. Podle tehdejšího hodnocení Sportu byla situace v pořádku.
Wolf se tehdy v telefonátu Kovaříka zeptal: „A nebyla ta penalta?“ Předseda komise odpověděl dle záznamu policie takto: „Já vám to říkám, jak to je, my jsme tu penaltu podrželi, úplně když se s vámi mám bavit 100% narovinu, tak jednu z těch dvou kdyby nepískal, tak by se zlobili, oběma trošku něco chybělo, těm rukám, ani jedna nebyla 100%“
Zase vysvětlení: v utkání proběhly dvě situace, kdy sudí mohl pro Karvinou písknout penaltu za ruku. Jednou mlčel, podruhé zapískal. Termín „podržel“, který Kovařík použil, neznamená „přikryl“. Znamená, že i když nešlo o černobílou situaci, pískat se dala.
Celý tento rozhovor zanesla policie do spisu proto, že podle ní dokládá „podezřelost“ zápasu Karviné proti Českým Budějovicím, na jehož základě zadržela několik osob. „Tímto rozhovorem se potvrzuje, že utkání MFK Karviná–České Budějovice bylo podezřelé i komisi rozhodčích, právě tím, že byla odpískaná penalta v 92. minutě utkání. Z hovoru dále vyplývá, že kolem týmu MFK Karviná se ve fotbalovém prostředí hovořilo, že jejich utkání jsou podezřelá.“
Celý únik ze spisu přichází ve chvíli, kdy se blíží rozhodnutí o příštím předsedovi komise rozhodčích. Má k němu dojít na příštím zasedání výkonného výboru 6. května. Proti Kovaříkovi, pokud vůbec bude mít zájem pokračovat, bude patrně stát Carlos Gomez. Ten pracuje na asociaci jako odborník dosazený z UEFA a podporuje ho například Adolf Šádek.
Vyjádření předsedy Komise rozhodčích FAČR Libora Kovaříka:
„Od sezony 2021/2022 platí pravidlo, že s předsedou KR FAČR může za každý klub přímo komunikovat jeden jeho vybraný zástupce. Tato praxe pokračuje po mém nástupu do funkce předsedy KR FAČR v červenci 2023 a veřejnost o této formě komunikace zástupců klubů byla opakovaně informována prostřednictvím mediálních výstupů a v rámci tiskových konferencí KR FAČR. Všechny kluby institut komunikace svého zástupce tedy po několik sezon využívají, její součástí je logicky především debata o vybraných herních situacích z jednotlivých utkání daného klubu a také o výkonech rozhodčích. Delegace rozhodčích na jednotlivé zápasy profesionálních soutěží byla a je plně v kompetenci Komise rozhodčích FAČR, nikdo jiný mimo Komisi rozhodčích FAČR nemá na nasazování rozhodčích do soutěžních utkání vliv.“