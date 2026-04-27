Javůrek o kauze, vyrvaných kořenech, výdělcích sázkařů i výhrůžkách: Nejsme divoký východ
Dlouhé měsíce mlčel a tak trochu dělal, že nic moc nedělá. Aby nevyplašil, na koho měl spadeno. Kamil Javůrek, Integrity Officer fotbalové asociace, ovšem s policií rozkrýval rozsáhlý match fixing, kterým se ohýbaly fotbalové zápasy především na Moravě. O čem mluvil v rozhovoru pro iSport?
O policejním vyšetřování
„Za policii nemůžu mluvit, ale dokážu si představit, že každým dnem vyslýchá, výslechy analyzuje, provádí analýzu zajištěných důkazů. To je postup běžný při každém případu. Rád bych na tomhle místě řekl jednu věc: hodně se teď mluví o Javůrkovi, ale obrovský kredit patří právě policistům, kteří z logiky věci nemohou být moc viděni. Myslím, že jsem schopný posoudit, jakou práci odvedli. Má to velký ohlas i proto, že kauza má mezinárodní přesah. Práce to byla z mého pohledu precizní a povede k úspěšnému vyšetřování. Při takovém množství zadržených a důkazů bývá obvyklé, že se podezřelé ve větší míře přiznávají. Je to velmi pravděpodobné.“
O rozšiřování kauzy
„Aktuálně máme v rámci fotbalové zahájeno disciplinární řízení, které vedeme proti široké skupině osob a vůči několika klubům. Vyhodnocujeme zajištěné důkazy a materiály, které máme k dispozici i s ohledem na to, že máme přiznaný statut poškozené právnické osoby a dostaneme se tím pádem logicky k některým výstupům od policie. Tyto výstupy nám výrazně pomáhají v rámci důkazního prostředku pro řízení. Dokážu si představit, že kauza bude ještě rozsáhlejší. Doopravdy rozsáhlejší. Je to hodně pravděpodobné. Bude se rozrůstat o další a další osoby. Nemůžu mluvit za policii. Ale my jako fotbalová asociace už teď máme skoro jistotu, že budou přibývat další disciplinární řízení.“
O prvních verdiktech
„Co se týče délky kauzy, přesně nejsem schopen odpovědět. Na asociaci jsme si stanovili nějakou prioritu. Prvotně bychom chtěli vést řízení – a už se to děje – s těmi členy, kteří mají méně skutků a spolupracují. Popisují stav věci a jejich případy jsou logicky jednodušší. Přesto platí, že řízení nějakou dobu poběží, protože etická komise není nafukovací a má nějaké kapacity, navíc jsme také závislí na dodání dodatečných podkladů od policie, která postupně sbírá a vyhodnocuje další důkazy. Ale myslím, že naše řízení bude rychlejší než policejní, protože policie musí nadále vyhodnocovat další škálu důkazů. Případ MFK Karviná mezi ty jednodušší případy nepatří, kromě toho, že se jedná o značně exponovaný případ, tak navíc některé potenciálně zapojené osoby nejsou členy FAČR a nemají tedy povinnost vypovídat před etickou komisí. První verdikty můžeme čekat v řádu týdnů nebo měsíců. Jde o to, zda osoba bude spolupracovat, všechno popíše a dozná se a navíc se vzdá i práva na odvolání. Tam může být verdikt znám velmi rychle.“
O úspěšnosti zásahu
„Jsem si skoro jistý, a nechci, aby to vyznělo nějak namyšleně, že se nám problém s manipulací zápasů doopravdy podařilo vytrhnout i s kořeny. Věřím totiž, že jsme měli správně pokrytou strukturu organizátorů, kteří byli schopni komunikovat s investory. To se nám podařilo vymýtit. Že nám zůstane nějaký skrytý hráč, který historicky někdy někde kývl na nějakou manipulaci, to se může stát. Oni hráčů potřebovali mnoho, mnoho, mnoho, protože jim postupně odrůstali, postupovali do vyšších soutěží nebo na to už prostě nekývali. Takže nějací hráči mohli vyklouznout. Ale ty důležité prvky jsme, opravdu věřím, vymýtili. Vyšetřování, které jsem vedl, resp. na které jsem po mém předchůdci Jirkovi Hendrichovi navázal, muselo být logicky skryté. Nemohl jsem se o tyto informace tady na asociaci s nikým dělit. Taková vtipná historka, která to ale docela vystihuje. Co se kauza dostala ven, tak mi kolega napsal: ‚Já si celou dobu myslel, že nic neděláš.‘ A já mu odepsal: ‚Nejtěžší bylo dělat, že nic nedělám.‘ Ale bylo to nutné. Zaprvé jsem musel dodržet standardy anti match fixing jednotky UEFA, která je metodicky nadřízeným orgánem. Zadruhé to ovšem ani jinak nejde. Prostředí muselo mít dojem, že je klid, že se nic neděje. A my, protože oni se cítili klidně, jsme dokumentovali jejich činnost a sbírali důkazy. Dnes z toho těžíme. My jako asociace, ale hlavně policie.“
O odchodu od policie na asociaci
„Potřeboval jsem změnu. U policie jsem pracoval přes dvacet let a ke konci jsem cítil, že můj výkon šel dolů. Případy u policie jsou sice vždy zajímavé, ale proces zůstává velmi podobný, opakuje se. Takže jsem potřeboval změnu buď interní, nebo externí. Shodou okolností v době, kdy jsem byl na vážkách, se objevila tato možnost a já jsem se přihlásil do výběrového řízení a začal jsem pracovat tady. Nechtěl jsem jít do soukromého sektoru, třeba k bezpečnostní společnosti. Chtěl jsem dělat někde, kde můžu státu vrátit, že do mě dvacet let investoval. Naučil mě techniky, postupy práce, metodiku. Práce na FAČR mě baví, protože oproti policejnímu sektoru, kde je člověk v absolutních mantinelech státní správy, je prostředí volnější. O to je smutnější, že existuje takové množství lidí, kteří ho kazí a neváží si ho.“
O Peltovi a Berbrovi
Ještě jako policista u Národní centrály proti organizovanému zločinu jsem vyšetřoval i kauzy týkající se Miroslava Pelty a poté Romana Berbra. Nemůžu jít úplně do detailů. Jen obecně si asi dokážete představit pana Peltu, jak to asi mohlo vypadat… Pro veřejnost bude možná překvapení, že zrovna pan Pelta podporoval boj proti match fixingu. Když jsem nastoupil, ozval se mi a říká: ‚Pane Javůrek, kdybyste cokoli potřeboval, tak se na mě neváhejte obrátit. Já si nedokážu představit, že mě nějaký hráč manipuluje zápasy.‘ Říkal to jinak, znáte jeho žargon… Že by ho odvezli rovnou do blázince a tak. Ale ta druhá kauza, ta už byla z mého pohledu velmi smutná. Tam to byla klasická korupce, manipulování zápasů kvůli výsledkům, ovlivňování sestupů, postupů. Ti lidé si byli vědomi, že když někoho zaříznou, tak to druhý odskáče. Docházelo k degeneraci sportovního prostředí a narušení férovosti. Měl jsem na starosti operativní část kauz, práci v terénu. To znamená zajištění důkazů. Otevřenou část už přebírají vyšetřovatelé. Ale byl jsem i u výslechů. Trvalo to celé nějaké roky, kus pracovního života.“
O vztahu organizátora match fixingu a hráče
„Vztah těchto dvou stran se rodí pro mě nehezky. Organizátor je ve většině případů lokální osoba a je to někdo, kdo vyšel z fotbalového prostředí. On ví, jak hráči nebo rozhodčí přemýšlí, zná je, ví, jak je oslovit. Sdělit jim, co po nich chce. Organizátory jsou často osoby, které se pohybovaly jako funkcionáři v klubu, jsou to bývalí rozhodčí nebo hráči. Mají jednodušší kontakt směrem do prostředí. Vybírají si nejzranitelnější osoby. Je to zranitelnost věková, kdy jsou mladí hráči ještě nevyspělí. Organizátoři u nich shazují závažnost situace. Nic se neděje, jenom si něco vsadíme, ty si hezky vyděláš, nikdo to nepozná. Ti kluci si ani třeba neuvědomí, že jde o trestnou činnost, jaký může být dopad. Pak je tu zranitelnost opřená o závislost. Oběti mohou být závislé na sázkách, jsou ve finančních problémech, z nějakého důvody se dostanou do dluhů. To se v prostředí ví a pro organizátory jsou jednoduchou obětí. Jsou jim schopní zaručit rychlé peníze. Já už jsem někde zmiňoval, ještě u policie, že organizovaný zločin objevil černou díru na trhu. Nikoho nezabíjíte, nekrátíte stát na daních. Trestnou činnost sice provedete tady, ale finance se rozdělují v zahraničí, dokonce často mimo Evropu, prostě někde daleko. Vybíráte si nižší soutěže, kde není taková veřejná kontrola. A ještě je to jakoby za blbost, ano. Je jedno, jestli padnou dvě branky nebo čtyři… Tím se jakoby snižuje v pohledu pachatele společenská nebezpečnost. Ale vydělává to velikánské peníze.“
O runnerech a investorech
„V hierarchii skupiny jsou dole hráči a rozhodčí, protože oni jediní jsou schopni to vykonat. Zároveň nesou nejvyšší riziko, i když z peněz dostanou jenom takový prach. Pak máme organizátory, nad nimi investory. Mezi organizátorem a vykonavateli fungují takzvaní runners. Organizátor se občas už dostane do takové pozice, že je silnější, má kontakty, má v prostředí jméno a nechci být všude viděn. Takže posílá takového svého jakoby naháněče. Kdo bývá investor? Protože se kvůli návratnosti jedná o vysoké peníze a čeští organizátoři jimi ne vždy disponují, tak do hry často vstupují bohatí lidí ze zahraničí. Často jde o osoby z bývalé Jugoslávie, potažmo z Albánie, celkově z balkánského regionu. Silnou pozici zaujímají Řekové, Bulhaři, jednu dobu byli silní Arménci, taky ukrajinské a ruské skupiny. Tihle všichni mají finanční prostředky, díky kterým se mohou uzavírat sázky.“
O výši sázek
„Bavíme se třeba o sumě dvacet třicet tisíc eur na zápas čtvrté ligy, na soutěže MSFL čtyřicet padesát, na druhou ligu už může jít třeba o sto tisíc eur na utkání. To už jsou velké peníze, a pokud dokážou zmanipulovat během víkendu takových zápasů víc, potřebují investora. Ten penězi disponuje často z jiné trestné činnosti a třeba je prostřednictvím sázek i pere. Ale když to nevyjde, chce je zpátky. Pak se hráči dostávají do začarovaného kruhu. Jsou nuceni udělat nějaké zápasy zdarma, dokud se investorům vklad nevrátí. Kluci se dostávají pod velký tlak. Jsou vydíratelní a těžko se z kruhu dostává.“
O možnosti vystoupit ze sázení
„Je vždy na hráčích, aby si uvědomili, co se děje, a řekli dost. My tu naštěstí nejsme nějaký divoký východ. Takže to díky bohu končí nějakým slovním vydíráním, vyhrožováním, i když i to je hodně nepříjemné. Osvědčilo se, že kluci začali opakovaně říkat Ne. Když to řekli počtvrté, popáté, už jim dali pokoj. Pro organizátory pak bylo jednodušší najít si jinou oběť, než za někým furt jezdit, přemlouvat ho a třeba se i bát, že úplně obrátí a půjde na policii. U nás nedocházelo na fyzické násilí. My obecně sdílíme poznatky napříč Evropou, co se kde může dít. Dochází třeba k podepisování směnek, k vyhrožování různého charakteru. Na Kypru docházelo k výbuchům aut, ke střelbě na účastníky, napříč Evropou evidujeme několik sebevražd. I vraždy byly na Kypru s match fixingem spojovány. Dokonce opakovaně. Proto se říká, že i když je to hrozné, tak české prostředí je takové v uvozovkách kultivovanější. Ale stejně platí: nejjednodušší je říct na začátku Ne.“
O výdělcích ze sázení
„Obecně platí, že sázka spíš vyjde, když máte podchycené tři čtyři hráče. Někdy stačí jeden schopný, ale jednodušší je mít jich víc. Takže hráčů bude víc, primárně byla poptávka po brankářích a obráncích. Když má skupina rozhodčího, může stačit útočník, který spadne na penaltu. Víc hráčů ale znamená větší dělení zisku. Hráči dostávají třeba tisíc až dva tisíce euro za jednu manipulaci. Výdělky skupiny se ve třetích ligách pohybují už třeba v milionech korun a sem do České republiky se dostane třeba pět set až sedm set tisíc korun. Ty se pak rozdělí. Nejvíc pro organizátory.“