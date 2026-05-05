Výkonný výbor rozhoduje o šéfovi rozhodčích: Kovařík, nebo španělský expert. Přijde Ratajová?
Od příští sezony povede české fotbalové rozhodčí nová a jiná komise, to už je jisté. V úterý výkonný výbor rozhodne, zda její pozměněné složení bude nadále řídit Libor Kovařík, nebo se novým předsedou stane španělský expert Carlos Clos Gómez. Ten na Strahově působí od listopadu 2025 jako externí poradce delegovaný ze strany UEFA. A bude velkým favoritem volby.
Předseda asociace David Trunda a dvanáct mužů, v otázce komise rozhodčích vždy více či méně rozhněvaných, zasedne ke stolu k pravidelnému jednání výkonného výboru. Proběhne to takto: David Trunda navrhne výboru jméno příštího šéfa. Pak všichni budou o navrženém kandidátovi hlasovat.
Stačí sedm zvednutých rukou a předseda je zvolený. Pokud ne, přijde na řadu druhý kandidát. A znovu se bude hlasovat. Koho Trunda navrhne jako prvního, není oficiálně známo. Z náznaků se dá ovšem odhadnout, že jím bude Gómez. Za ním stojí především plzeňský šéf Adolf Šádek, který je v první řadě proti pokračování Kovaříka ve funkci. Ačkoli se záležitost těžko odhaduje, španělský expert je favoritem volby.
Co může hovořit proti němu, je ekonomická zátěž spojená s jeho osobou. Nyní platí náklady na jeho práci pro fotbalovou asociaci UEFA, v případě zvolení předsedou by tato podpora zmizela. K jeho platu je pak potřeba přičíst i letenky a náklady na bydlení. Celková odměna odskočená od standardů FAČR by se Davidu Trundovi hůře vysvětlovala jednak v samotném sídle na Strahově, jednak – a to především – směrem dolů do fotbalového hnutí. Záleží však na její výši.
Na zasedání výkonného výboru se bude řešit nejenom pozice šéfa, ale také složení celé komise. Ta je pětičlenná, ovšem včetně člena delegovaného ligou. Tohoto člověka do komise navrhuje (v podstatě jmenuje) Ligová fotbalová asociace a už nějaký čas je dané, že se jím stane Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA.
Bavíme se tedy o zbývajících třech lidech k předsedovi a Tomáši Bártovi. Ve hře jsou tito lidé a jejich jména coby kandidátů můžeme brát jako potvrzená:
Lucie Ratajová. Stále aktivní asistentka rozhodčího v Chance Lize, s praporkem účastnice mistrovství světa ve fotbale žen. A také kamarádka Dagmar Damkové.
Martin Vlk. Současný předseda OFS Mladá Boleslav, odkud se zná s Davidem Trundou, bývalý rozhodčí a současný delegát rozhodčích.
Ivo Nádvorník. Stále aktivní asistent rozhodčího v Chance Lize, jehož kariéra se vzhledem k věku (44) už blíží ke konci.
Tomáš Kovařík. Bývalý asistent a později delegát. Jako jeden z prvních se před časem postavil Romanu Berbrovi a jeho praktikám, za což čelil soudní žalobě od něj a Dagmar Damkové. Byl osloven a na první dobrou neodmítl. To je možná překvapující, protože ihned po loňské valné hromadě položil funkci delegáta na protest proti praktikám, které provázely tyto fotbalové volby. Na druhou stranu je jisté, že by nešel do komise, která bude jakkoli spojená s Dagmar Damkovou. Což je případ Lucie Ratajové a patrně i Carlose Gómeze, jehož příchod na FAČR je spojován právě s působením Damkové na UEFA.
- Ve hře byl také Jiří Kříž, rovněž současný asistent s blížícím se koncem kariéry, ale podle informací Sportu odmítl.
Padala i jiná jména – Pavel Královec, Miroslav Liba, Petr Blažej. Ty však můžeme vyloučit.
Schválený předseda musí projít ještě před ligový výbor LFA.
Volba předsedy komise rozhodčích a její složení je téměř vždy věc, která rodí nové spojence a ruší ty staré. V úterý to nebude jinak.
Kandidáti na předsedu
Carlos Clos Gómez (53)
Bývalý španělský sudí. Pískal El Clásico v lize, v Superpoháru, v semifinále Královského poháru. Po konci kariéry působil jako specialista na VAR ve Španělsku, kde měl na starosti zapojení videa do fotbalu. V roce 2025 skončil, stejně jako celá komise rozhodčích, po kritice některých klubů v čele s Realem Madrid. Od listopadu 2025 působí na FAČR jako externí poradce komise rozhodčích s cílem nastavit koncepci, vzdělávání rozhodčích a sjednotit posuzování situací VAR.
Libor Kovařík (50)
Předseda komise rozhodčích od července 2023, předtím dva roky zástupce Radka Příhody. Bývalý rozhodčí, v první lize odpískal 200 utkání. V roce 2015 jako první vystoupil veřejně proti praktikám Romana Berbra v rozhovoru pro deník Sport, pak dlouhé roky čelil soudní žalobě Berbra a Dagmar Damkové.
Členové výkonného výboru aneb Kdo rozhoduje
David Trunda – předseda
Zdeněk Grygera – 1. místopředseda za Moravu, sportovní ředitel Zlína
Tomáš Pešír – 2. místopředseda za Čechy
Pavel Nezval – předseda řídící komise pro Moravu
Tomáš Kubr – předseda řídící komise pro Čechy
Václav Brabec – člen za kluby 1. a 2. ligy, majitel Baníku
Adolf Šádek – člen za kluby 1. a 2. ligy, spolumajitel Plzně
Jaroslav Tvrdík – člen za kluby 1. a 2. ligy, šéf prvoligové Slavie
Vladimír Kristýn – člen za Moravu, předseda KFS Jihomoravského kraje
Karel Kula – člen za Moravu, předseda KFS Moravskoslezského kraje
Pavel Chán – člen za Čechy, předseda příbramského OFS
Tomáš Provazník – člen za Čechy, předseda KFS Karlovarského kraje
Dušan Svoboda – člen za Čechy, předseda Pražského KFS a místopředseda představenstva Sparty