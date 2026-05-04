Sparta vyhrála Planeo Cup, byl u toho legendární Berger: Za sezonu zvládnu 17 zápasů
Neviděl ani jednu prohru Sparty, v jejímž dresu válel v 80. letech. Jan Berger, legendární fotbalista, dorazil o víkendu do Blšan na první letošní finálový turnaj Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu. „Musím říct, že je úžasné vidět tolik mančaftů pohromadě,“ řekl olympijský vítěz z roku 1980. Letenští získali v konkurenci 18 týmů zlato, druhá skončila Akademie Brno Líšeň-Svratka a třetí byl ostravský Baník.
Osmnáctka družstev se rozdělila do tří základních skupin po šesti a hrálo se standardně jedenáct na jedenáct. Vždy dva nejlepší celky z každé tabulky se kvalifikovaly do Zlaté skupiny, další dva do Stříbrné a poslední dva do Bronzové. Do další fáze si pak každý tým přenesl i výsledek se soupeřem, který s ním byl zařazen do jedné ze tří skupin závěrečné fáze turnaje o umístění.
„Jsem rád, že jsem se finálového turnaje Planeo Cupu mohl zúčastnit. Když mi bylo třináct, tak jsem hrával za Břevnov, což byla v té době třetí nejvyšší soutěž. Turnaje jako Planeo Cup tenkrát neexistovaly. Akorát výběry Prahy, kdy jsme hráli třeba proti Středočeskému kraji a bylo to dobré. Žáci tenkrát začínali v deseti letech a hráli jsme už na velkém hřišti. Mám takový pocit, že dnes možná chybí malé plácky, kde děti dřív hrávaly a ve fotbale bylo víc hravosti,“ vyprávěl Berger, který se potkal v Blšanech také s Janem Kollerem, ambasadorem Planeo Cupu, a někdejším reprezentačním útočníkem Tomášem Skuhravým.
Už v základní skupině viděli suverénní jízdu Sparty, která vyhrála všechna utkání. Drobné potíže měla jen při těsném vítězství 2:1 nad Karvinou, která jako jediná dala letenskému týmu gól v úvodních zápasech. Pražané ovládli skupinu C, z áčka a béčka pak postoupily Pardubice a ostravský Baník.
Sparta dominovala i ve finálové části, bod navíc ztratila akorát v utkání s Pardubicemi, které vyhrály po remíze 1:1 následný penaltový rozstřel. Přesto to Letenským stačilo na první zlato v letošním ročníku Planeo Cupu. Vydařený turnaj prožila také Akademie Brno Líšeň-Svratka, jež se udržela před třetím Baníkem díky úspěšnému penaltovému rozstřelu ve vzájemném utkání.
„Bylo to moc hezké, vydařilo se i počasí,“ zhodnotil akci Berger. Ten je v 70 letech stále aktivní. „Mám svůj výběr Honzy Bergera, se kterým chodíme hrát. Za sezonu dokážu zahrát takových 17 zápasů a je příjemné se ještě takhle udržovat,“ zakončil bronzový medailista z ME 1980 a účastník MS 1982.
Pohár mládeže FAČR Planeo Cup zůstane i s dalším finálovým turnajem v Blšanech. Druhý květnový víkend bude v obci, kde se v letech 1998-2006 hrála první liga, patřit kategorii U12.