Počítám s tím, že končím. Nechci být někde na sílu, říká Kovařík. Vrátil se i ke kauze Karviná
Komise rozhodčích bude mít od příští sezony téměř jistě nového šéfa. Libor Kovařík v ní podle informací iSportu skončí a nahradí ho Španěl Carlos Clos Gómez, který už nyní na FAČR působil jako poradce. Výkonný výbor by měl jeho povýšení velmi pravděpodobně oznámit v úterý odpoledne po zasedání výkonného výboru. „Ano, mám stejnou informaci jako vy. Byť zatím mi to ještě nikdo oficiálně nesdělil,“ říká Libor Kovařík.
Mrzí vás, že ostře sledovanou funkci nejspíš opustíte?
„Takhle o tom teď nepřemýšlím. Jsem přesvědčený o tom, že za ty tři roky se nám podařilo profesionální rozhodcovství dál posunout. A tím nemyslím zdaleka jen svou práci, ale také hodně práci lidí okolo mě. Měl jsem štěstí na skvělý tým lidí a všem bych chtěl poděkovat za jejich práci i přístup, budou mi chybět i po lidské stránce. Máme mezi sebou výborné vztahy, věříme si.“
V čem jste podle vás rozhodcovství posunuli, jak říkáte?
„V lize jsou další nové zajímavé rozhodcovské tváře, řada z nich má před sebou úspěšné kariéry. Tomu věřím. Vím, že je lidské rychle zapomínat, ale já bych jen lehce připomněl fakt, že ta obměna profesionálních rozhodčích v posledních letech tu byla po předešlé korupční aféře nebývalá. A o to složitější vše pro mě i mé kolegy bylo. A byť rozhodčí, a zvlášť tady v Česku, budou vždycky pod drobnohledem a stále bude někdo nespokojený, tak fakt je prostě ten, že v lize v této sezoně nenajdete tendenčně vedené zápasy a ani hrubých chyb nebylo moc. Můžete namítnout, že poslední kolo se v případě těch chyb úplně nepovedlo. To je pravda, ale obecně to podle mě platí. I proto odejdu s pocitem, že se nám řada věcí povedla.“
Takže nejste skleslý nebo kyselý, pokud opravdu výkonný výbor odpoledne oznámí jméno španělského odborníka?
„Beru to racionálně. Pokud fotbal o mé služby v této pozici nemá dál zájem, má výkonný výbor plné právo udělat změnu. Pro mě bylo vždy klíčové i to, abych cítil důvěru v práci naší komise. Nechtěl bych být rozhodně někde na sílu.“
Karviná? Svědomí mám čisté
Co se vám či vašemu týmu za ty tři roky nepovedlo?
„Všechno může být vždy lepší, to je pravda. A platí to o jakékoliv profesi. Spíš mě jen někdy mrzelo, jak křehká je v tuzemském fotbale stále obecně důvěra…“
V této souvislosti se musíme zeptat, jestli váš odchod nemá nějakou spojitost s nedávno zveřejněnými odposlechy mezi vámi a primátorem Karviné Janem Wolfem.
„Nevím, jestli to je nějaký důvod pro lidi z výkonného výboru, to je otázka na ně. Nicméně pro mě to rozhodně žádný důvod nebyl. Svědomí mám naprosto čisté. A lidé z ligového fotbalu i z kanceláří na FAČRu to - myslím - dobře vědí. Jak už jsem před chvílí říkal, bojovali jsme jako komise s velkou nedůvěrou, která ve fotbale prostě dlouhodobě je. A moje snaha byla pokusit se tu důvěru posílit právě i tím, že jsem s vybraným zástupcem každého klubu průběžně komunikoval. A pokud jsem vycítil, že je někde zvlášť velká averze vůči nějakému sudímu, hledal jsem cesty jak předejít tomu, aby se situace dál hrotila. A právě to zachytily i ty vytržené věty z jednoho policejního odposlechu. Nic víc, nic méně. Ke všem klubům jsem se choval naprosto stejně, nikoho jsem nezvýhodňoval.“
Podle vás by to bez komunikace se zástupci klubů opravdu nešlo? Řada lidí to vnímá jako nestandardní…
„V ideálním světě by to tak mělo být – jet si svoje a s nikým z klubů se nebavit. My jsme ale v ideálním světě nepracovali. Klubům jsem navíc v červnu 2023 navrhl, abych s nimi nekomunikoval já, ale jejich zástupce za LFA v naší komisi - Jan Stejskal. Kluby ale chtěly komunikovat se mnou, tak jsem jejich přání nakonec respektoval. Mám pocit, že i díky otevřené a férové komunikaci s kluby se řada věcí posunula k lepšímu. Postupně jsem celkově od klubů cítil větší důvěru v rozhodčí, než jak tomu bylo na začátku mého působení. Ale jinak všechno jde ve vlnách a ta důvěra je stále křehká, jak jsem říkal.“
Pokud opravdu skončíte, co budete dělat dál?
„Trochu si odpočinu a vrhnu se do práce mimo fotbal. Tak jako jsem to dělal v minulosti po skončení mé kariéry rozhodčího. A nové komisi budu držet palce, aby se jí podařilo rozhodcovství a férový přístup k fotbalu držet a dál posouvat k lepšímu.“