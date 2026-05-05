Kovařík končí jako šéf sudích, přichází Gómez. Liga prosadila změnu, veto pro Ratajovou
Co se čekalo, stalo se. Libor Kovařík po třech letech končí jako předseda komise rozhodčích, na jeho místo přichází španělský expert Carlos Clos Gómez. Dostal smlouvu na jeden rok s dvouletou opcí, před úterní třetí hodinou byl schválen výkonným výborem FAČR. Jediným dalším jistým členem komise je Tomáš Bárta, kterého už dříve dosadila liga. Zbylá jména budou známa do 22. června.
Právě liga sehrála zásadní roli v personální obměně. Na pondělním zasedání ligového výboru se rozhodla pro Gómeze. A protože hned pět jejích členů sedí i ve výkonném výboru FAČR – Václav Brabec, Zdeněk Grygera, Dušan Svoboda, Adolf Šádek a Jaroslav Tvrdík – nebylo až tak obtížné změnu prosadit.
Jména zbylých tří členů komise ještě nejsou na světě. Se svou představou přijde nový předseda až později a předloží je ke schválení výkonnému výboru spolu s koncepcí rozvoje rozhodčích. Termín je do 22. června. Mluvilo se o více kandidátech, ovšem mnozí již ze hry vypadli.
V tuto chvíli víme o dvou:
Martin Vlk. Současný předseda OFS Mladá Boleslav, odkud se zná s Davidem Trundou, bývalý rozhodčí a současný delegát rozhodčích.
Tomáš Kovařík. Bývalý asistent a později delegát. Jako jeden z prvních se před časem postavil Romanu Berbrovi a jeho praktikám, za což čelil soudní žalobě od něj a Dagmar Damkové. Byl osloven a na první dobrou neodmítl. To je možná překvapující, protože ihned po loňské valné hromadě položil funkci delegáta na protest proti praktikám, které provázely tyto fotbalové volby. Nešel by však do komise, která bude jakkoli spojená s Dagmar Damkovou. Což může být i případ samotného předsedy Gómeze, s jehož příchodem na Strahov je bývalá sudí spojována.
Kdo měl zájem, ale nejspíš se mu přání nesplní, jsou současní asistenti Lucie Ratajová a Ivo Nádvorník. Těm měla liga vystavit silné veto. Odmítnout měl jiný asistent Jiří Kříž.
Libor Kovařík v čele rozhodčích působil od roku 2023, předtím dva roky pracoval jako její místopředseda pod vedením Radka Příhody.