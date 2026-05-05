Hanspaulka přejela Pardubice, je prvním semifinalistou. Hrajeme jen pro výhru, zní z kabiny

Zdroj: David Haan
Vzhledem k tomu, že se v prvním zápase mezi Hanspaulkou Praha a PAMAKO Pardubice zrodila jediná remíza ze všech úvodních čtvrtfinále play off Superligy malého fotbalu, šly oba celky do odvety s naprosto stejnými šancemi. Jenže Pražané na domácím hřišti mířili od první minuty za postupem a zvítězili 8:2.

V součtu s předchozí bezbrankovou remízou se Hanspaulka stala prvním semifinalistou aktuálního ročníku. „Šli jsme do toho od první minuty s tím, že to tady chceme zvládnout po remíze u nich. Chtěli jsme si jít pro postup od začátku,“ pronesl útočník Pražanů Marco Škop.

Hanspaulka vedla po sedmi minutách už 2:0, dvakrát se prosadil David Černý. Po třetí brance Michala Vávry se dostalo ke slovu i PAMAKO, když korigoval skóre Josef Stránský. Ještě do přestávky ovšem vrátil domácím třígólový náskok Jean-Patou Rodney Foungala. Klíčová se pak ukázala úvodní čtvrthodina druhého poločasu. Mustapha Olanrewaju Toyin navýšil náskok Hanspaulky a i když vzápětí snížil Tomáš Kirchner na 2:5, ve 43. minutě Adam Jákl z pokutového kopu přidal další zásah Pražanů.

Dalšími dvěma brankami poté upravili skóre na 8:2 Ivan Baisa a kapitán Pražanů Jákl. „Šli jsme do toho s cílem postoupit a jsme v semifinále. Dobré vítězství a jsme šťastní,“ řekl útočník Jean-Patou Rodney Foungala.

PAMAKO od začátku jen těžce drželo krok. „Byl to hrozně těžký zápas. Kluci z Prahy hráli výborně. Bylo znát, že nás přijelo málo, dojeli jsme se dvěma hráči na střídání, zatímco Hanspaulka točila dvě celé koule. Bylo to pro ně jednodušší, fyzicky nás udělali a rychlostně byli prostě úplně jinde. Fakt jsme si to nezasloužili,“ uznal pardubický hráč Michal Jiráský.

Pardubice tak stejně jako v minulé sezoně končí ve čtvrtfinále play off a opět je vyřadila Hanspaulka. „První půlka sezony byla dobrá, pak přišla nějaká zranění a ke konci bylo stále těžší scházet se ve větším počtu. Konec nám trochu utíkal a myslím, že nás to doběhlo v play off. Začátek tedy částečně pozitivní, zbytek sezony už ne, takže bych sezonu hodnotil asi negativně,“ sdělil Jiráský.

Hanspaulka nyní už vyhlíží soupeře pro semifinále play off. „Nám je jedno, s kým budeme hrát. Koho proti nám postavíte, toho se budeme snažit porazit naší hrou,“ uvedl Škop. „Jdeme si pro titul, chceme vyhrát naší cestou, kterou jdeme, a bereme jedině první místo,“ doplnil forvard Pražanů.

Hanspaulka stanula na superligovém trůnu naposledy předloni po triumfu nad Partyzanem Příbram 4:3. Od té doby se však mužstvo výrazně proměnilo. „Hrajeme jen pro výhru, abychom ovládli celou soutěž. Je nám jedno, s kým budeme hrát,“ zopakoval Rodney Foungala.

V Pardubicích už mohou spřádat plány na nový ročník. „Věřím, že se nám uzdraví nějací hráči, máme zraněné Jardu Kubáta a Víťu Hrubého, kteří jsou pro nás dost důležití. Chtělo by to také dohnat nějaké mladé k malému fotbalu a malinko tým omladit. Nás starších je tam docela dost a je vidět, že v rychlosti už s mladýma klukama nestíháme. Takže určitě chceme kádr omladit a do příští sezony přivést nějaké nové kluky,“ prohlásil Jiráský.

Hanspaulka Praha – PAMAKO Pardubice 8:2 (4:1)
Branky a nahrávky: 5. Černý (Škop), 7. Černý, 17. Vávra (Černý), 28. Rodney Foungala, 38. Toyin, 43. Jákl (PK), 53. Baisa, 57. Jákl – 25. Stránský (Jiráský), 39. Kirchner. Rozhodčí: Stěhule – Novotný. ŽK: Formáček (Pardubice). První zápas: 0:0, postupuje Hanspaulka.

Sestavy:

Hanspaulka Praha: Jakub Kerbach – Michal Vávra, Mustapha Olanrewaju Toyin, Kryštof Pančev, Jean-Patou Rodney Foungala, Nikita Gončarov, Vladyslav Kolodezhnyi, Ivan Baisa, David Černý, Marco Škop, Adam Jákl (C).

PAMAKO Pardubice: Nicolas Šmíd – Josef Stránský, Michal Jiráský, Ondřej Merkl (C), Martin Ráliš, David Formáček, Jakub Slavík, Tomáš Kirchner.

