Top 100 nejbohatších Čechů v roce 2026: kteří vlastníci sportovních klubů vévodí?
Forbes poskládal žebříček nejbohatších Čechů roku 2026, je mezi nimi jedenáct vlastníků tuzemských sportovních klubů. Nepřekvapí, že nejlépe je na tom Michal Strnad, majitel Viktorie Plzeň. Do top stovky však časopis zařadil také dvě jména, jejichž organizace nefigurují v nejvyšší soutěži. Naopak Jiřího Šimáně, Petra Pauknera nebo Iva Valentu jsme do zúženého seznamu nevybrali, protože už nejsou vlastníky.
11. Igor Fait (SK Artis Brno)
- 6,8 miliard
- celkově 83.
Koupil druholigovou Líšeň, transformoval ji na Artis a vyhlásil co nejrychlejší útok na postup mezi elitu. Tím samozřejmě rozdráždil ne tak movité konkurenty i celý fotbalový trh. Po několika změnách na trenérském postu se nyní zraky Brňanů upírají ke kouči Romanu Nádvorníkovi a jeho extrémně zkušenému kádru. Bude mít druhé největší město v republice dvě mužstva v Chance Lize, nebo zůstane baráž neprolomena?
10. Slavomír Pavlíček (HC Dukla Jihlava)
- 11,7 miliard
- celkově 59.
Hokejová Jihlava sice opět vévodila první lize, nicméně brány baráže přes Litvínov neotevřela. Dukla se pyšní novou parádní arénou, kde se již představila i česká hokejová reprezentace.
9. Petr Dědek (HC Dynamo Pardubice)
- 18,7 miliard
- celkově 36.
Dočkal se! Dynamo po čtrnácti letech znovu získalo trofej pro extraligového mistra, Petr Dědek si splnil sen. Tým napumpoval hvězdami, v republice nenajdete hokejový klub s vyšším rozpočtem. Navíc chce v roce 2029 otevřít největší hokejovou arénu na světě s kapacitou 23 tisíc. Přemýšlí také o výstavbě haly pro rychlobruslení.
8. Milan Kratina (FK Teplice)
- 18,7 miliard
- celkově 35.
Jeho působení na Stínadlech zatím, minimálně na venek prostřednictvím výsledků a výkonů A-týmu, příliš viditelné není. Teplice znovu hrají o záchranu, kádr nemá kdovíjakou kvalitu ani šířku. Na druhou stranu se tamní region může těšit na kompletní rekonstrukci stadionu, díky čemuž se zvýší prestiž klubu. Fanoušci si cení toho, že v plánech Milana Kratiny je vize dlouhodobého rozvoje včetně sportovní infrastruktury ve městě. Kouč Zdenko Frťala by ale asi uvítal posílení.
7. Karel Pražák (HC Sparta Praha, FK Pardubice)
- 25 miliard
- celkově 27.
S hokejovou Spartou se mu nedaří získat titul, od minulého roku se vrhnul na fotbal. Jednal o koupi Sigmy, v kontaktu byl s Plzní, nakonec však převzal Pardubice a na poslední chvíli vyřadil ze hry americkou skupinu Blue Crow Sports Group. Po vlažném začátku se východočeský celek začal razantně – a hlavně perfektně – měnit. Vítu Zavřelovi vyšla sázka na trenéra Jana Trousila, Karlu Pražákovi pak na Jiřího Bílka a jeho lidi. Pardubice šlapou, jejich fungování mohou závidět mnohem slovutnější značky. Zdravě nastavené prostředí má top základy pro optimistickou budoucnost.
6. Pavel Hubáček (SK Sigma Olomouc)
- 27,9 miliard
- celkově 24.
Oficiálně sice Sigmu vlastní Milan Šimonovský, nicméně je veřejným tajemstvím, kdo na Andrově stadionu rozhoduje. Pavel Hubáček na zápasy soukromě létal, syn David působí v dozorčí radě jako místopředseda. O tom, jak vysoké jsou v Olomouci ambice, svědčí nejen nákupy (nutno dodat kvalitních) hráčů za zhruba čtyři sta milionů korun, ale taky odvolání kouče Tomáše Janotky poté, co došel do osmifinále Konferenční ligy a bojoval o ligovou šestku. Hanáci chtějí být ve špičce, i proto se klub postupně rozvíjí po všech směrech. Za rok se udělala spousta dobré práce. Teď se potřebuje trefit do trenéra, jenž se primárně hledá v zahraničí. Nebo zůstane kamarád Pavel Hapal?
5. Ondřej Tomek (FC Hradec Králové)
- 34 miliard
- celkově 19.
Zdá se, že spolu s dalšími čtyřmi spoluvlastníky koupil východočeský klub v pravou chvíli. Aktuálně pátý Hradec Králové s velkou nadějí vyhlíží účast v evropských předkolech, na čtvrtý Jablonec ztrácí jen dva body. Kaňkou je domácí prohra ve čtvrtfinále MOL Cupu s Baníkem, neboť snem celého města bylo finále v Malšovické aréně. Takhle se v něm bude fandit Jablonci...
4. Tomáš Chrenek (HC Oceláři Třinec)
- 52 miliard
- celkově 12.
První „hokejista“ v žebříčku. Chrenkovi třinečtí Oceláři potrápili v extraligovém finále Pardubice, nakonec se však největšímu favoritovi museli sklonit. Je obdivuhodné, jak dlouho se slezská značka i po éře Václava Varadi drží mezi tuzemskou špičkou. Tamní fungování i zázemí si všichni pochvalují.
3. Pavel Tykač (SK Slavia Praha)
- 188 miliard
- celkově 5.
Vyhlíží druhou mistrovskou trofej v řadě a také účast v Lize mistrů. Pavel Tykač, dlouholetý fanoušek Slavie, posunul velkoklub z Edenu na vyšší úroveň. Díky němu si mohou „sešívaní“ na trhu počínat jinak než dříve, o čemž svědčí nejen investice, ale i lukrativní prodeje.
2. Daniel Křetínský (AC Sparta Praha)
- 381 miliard
- celkově 3.
Byznysmen, do jehož impéria patří kromě fotbalové Sparty i londýnský West Ham, podobně jako Strnad v Plzni v tomto ročníku neuvidí naplněné cíle. Letenským uniká mistrovský titul, neprorazili v MOL Cupu ani v Konferenční lize. A West Ham bojuje o záchranu v Premier League. Daniel Křetínský vlastní i mediální dům Czech News Center, kam spadá server iSport či deník Sport.
1. Michal Strnad (FC Viktoria Plzeň)
- 533 miliard
- celkově 1.
Poprvé za patnáct let, co Forbes žebříček sestavuje, mu vévodí někdo jiný než člen rodiny Kellnerových. Zbrojař Michal Strnad má s Plzní, kterou loni na podzim koupil, velké plány. Až na evropskou jízdu mu Viktoria zatím příliš radosti nedělá. I proto se spekuluje o tom, jak silná je pozice trenéra Martina Hyského. Veřejnost zároveň s napětím vyhlíží letní přestupové období.