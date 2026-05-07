Rytíři Plzeň jsou v semifinále Superligy malého fotbalu, Jihlavu vyřadili po penaltách
Doma nakročili a na Vysočině postup dotáhli. Rytíři Plzeň jsou v semifinále play-off Superligy malého fotbalu. Po domácím triumfu 3:1 sice v odvetě v Jihlavě prohráli 1:2, ale následný penaltový rozstřel ovládli Západočeši 4:3 a slaví.
Rytíři se po pěti letech probojovali do play-off a teď se pyšní dokonce posunem mezi elitní čtyřku celostátní soutěže. „Pocity jsou neuvěřitelné. Byl to odbojovaný zápas, Jihlava měla asi víc ze hry. Prodloužení bylo opatrné, nikdo to nechtěl otevřít. Penalty už jsou loterie a štěstí hrálo v náš prospěch,“ radoval se plzeňský hráč František Mourek.
Jihlava doma splnila úkol, když si zajistila potřebné vítězství 2:1, čímž dosáhla na prodloužení. V osmnácté minutě se prosadil Richard Svoboda, pět minut před koncem utkání zvýšil Jakub Göth. Rytíři jen snížili o dvě minuty později po brance Petra Bodnaruka.
V prodloužení branka nepadla, takže rozhodovaly pokutové kopy. Ve čtvrté sérii selhal jihlavský David Srnský, na opačné straně Mourek stvrdil postup Rytířů. „Asi rozhodly neproměněné šance, měli jsme je v první půlce i druhé a hlavně na začátku prodloužení. Fotbal se hraje na góly, dopadlo to, jak to dopadlo,“ litoval zkušený jihlavský forvard Jakub Göth.
Právě v prodloužení mohli hráči Miners podle něho udělat víc. „Prodloužení bylo opatrné, nikdo nechtěl udělat chybu, ani my. Možná jsme do toho měli trochu víc šlápnout, nebát se,“ přemítal Göth.
Plzeň sice měla v zádech úvodní domácí výhru, ovšem na hřišti Vysočiny zažila velmi obtížný duel. „Zápas byl těžký, fyzicky náročný. Jihlava byla silná na balonu, tlačila do nás, dostat se pak nahoru bylo dost náročné,“ hlesl Mourek.
Rytíři už vědí, že v semifinále narazí na pražskou Hanspaulku, která vyřadila PAMAKO Pardubice. A Západočeši pokukují i po červnovém Superfinále v Českém Dubu. „Když už se nám povedlo dojít sem po takové době, bylo by krásné skončit co nejdál,“ vyhlížel Mourek.
Pro Jihlavu Miners sezona skončila. „Druhé místo ve skupině po Brnu, které je suverénní, pro nás bylo pěkné. Ale v prvním čtvrtfinále v Plzni se měl uhrát aspoň bod, pak by nám tady stačila výhra a bylo by hotovo. Hodnocení je negativní, když jsme bohužel dopadli takhle,“ mrzelo bývalého reprezentanta Götha.
Horníci však ukázali, že jejich superligový výběr má na čem stavět. „Je potřeba, aby furt chodila taková parta kluků, plus pokusit se tým doplnit dvěma třemi hráči. To je cesta, která by šla,“ uvažoval jihlavský útočník.
Jihlava Miners – Rytíři Plzeň 2:1 (1:0), pokutové kopy 3:4
Branky a nahrávky: 18. Svoboda, 55. Göth – 57. Bodnaruk (Holý).
Penalty proměnili: Diviš, Göth, Svoboda – Denk, Popovič, Šebek, Mourek. Neproměnil: Srnský (Jihlava).
Rozhodčí: Sýkora – Růžička.
ŽK: Šebek, Holý, Bodnaruk, Luzhetskyi (všichni Plzeň).
Jihlava Miners: David Kubica (Lukáš Konrád) – Dominik Homola, David Brtnický (C), Richard Svoboda, Roman Diviš, Radek Matulka, David Srnský, Jakub Göth.
Rytíři Plzeň: Daniel Adamovič – František Mourek, Patrik Denk, Andryj Luzhetskyi, Matěj Holý, Petro Bodnaruk, Josef Vitouš, Jan Vacín, Roman Popovič, Jan Šebek (C).