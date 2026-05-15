Nominace česká reprezentace malého fotbalu na EURO: Levčík pozval šest nováčků
Sedmnáct vyvolených, které vybral do finální nominace pro mistrovství Evropy, pozval trenér české reprezentace malého fotbalu Patrik Levčík na závěrečný přípravný kemp do Brna. Za zavřenými dveřmi ladí poslední detaily před odjezdem na Euro, které hostí slovenská metropole Bratislava od 27. května do 4. června.
Česká reprezentace má ve sbírce tituly mistrů světa i Evropy, ale na velké úspěchy již sedá prach. Do závěrečných bojů o medaile se národní celek probojoval naposledy v roce 2018, kdy ovládl evropský šampionát na Ukrajině. Od té doby nepřešel přes čtvrtfinále. „Doufám, že nás bude zdobit mentalita, jakou jsme měli dřív, a odhodlání se poprat o co nejlepší výsledek. Jelikož bude už každý zápas ve skupině takové malé play-off, není čas na chyby,“ upozornil český kouč.
Jeho svěřenci v základní skupině narazí na Portugalsko, Izrael a Bulharsko. Všechny duely bude možné sledovat na ČT sport. Na loňském světovém šampionátu v ázerbájdžánském Baku vypadli Češi ve čtvrtfinále, na mistrovství Evropy v Sarajevu 2024 dokonce v osmifinále. Po tomto turnaji se mužstva ujal Levčík se svým realizačním týmem. „Nejdeme do turnaje s tím, že bychom měli všechny přehrát, ale s pokorou, sebevědomím a hodláme tam nechat všechno. Porveme se o co nejlepší výsledek,“ slíbil kouč, který se jako hráč podílel na zlatu z Kyjeva i titulu mistrů světa z Tuniska o rok dřív.
První přípravný kemp se konal už v listopadu, následovalo ještě dalších šest, na nichž postupně krystalizovala finální sestava národního mužstva. „Příprava byla dlouhá a náročná. Na začátku jsme měli širší paletu hráčů, v jejím průběhu jsme zkoušeli různé fotbalisty a různé formace, abychom viděli, jak nám to ladí, kde máme mezery a na čem je třeba zapracovat. Postupně jsme výběr zužovali a většinou už jsme pracovali se stejnými hráči, aby se sehráli, zvykli si na sebe. V posledních srazech nás ještě doplnili nováčci, kterých máme na mistrovství světa opět dost,“ popsal tvorbu nominace Levčík.
Do Bratislavy bere šest noviců. Zatímco v případě příbramského tandemu Filip Šrajn, Jiří Mezera i mosteckého dua Esat Iljazi, Filip Schreiner jde o sázku na talentované mládí, zkušení matadoři David Cupák a Jan Havel z Vikings Brno nejsou nováčci v pravém slova smyslu. Ovšem na velkém turnaji v malém fotbale ještě nenastoupili. „Chtěli jsme tým nakombinovat, zařadit mladší hráče do reprezentačního procesu, ale aby nabrali zkušenosti, tak jsme je potřebovali doplnit zkušenějšími hráči. Aby se od nich mohli nováčci učit, získali klid a nabrali víc taktických dovedností i herního sebevědomí,“ podotkl trenér.
V pozici asistenta jeho realizační tým rozšíří další světový i evropský šampion Jan Koudelka. „Samozřejmě bych Honzu měl radši na hřišti, ale má profesionální smlouvu, takže nemůže hrát,“ vysvětlil Levčík.
Součástí posledního srazu před evropským šampionátem bylo v Brně modelové utkání na 3x25 minut proti české reprezentaci do 23 let, kterou na podzim čeká světový šampionát. „Vyšli jsme si navzájem vstříc, taky potřebovali otestovat nějaké hráče, my jsme si aspoň vyzkoušeli nějaké herní prvky, které chceme využít v různých momentech,“ řekl Levčík.
Nominace české reprezentace na EURO 2026
Brankáři: Ondřej Bíro (Most), Dominik Kunický (Vikings Brno).
Hráči do pole: David Cupák, Bohumír Doubravský, Jan Havel, Tomáš Jelínek, Ondřej Paděra, Dominik Šmerda (všichni Vikings Brno), Pavel Exner, Esat Iljazi, Daniel Kasal, Daniel Klíma, Filip Schreiner (všichni Most), Jiří Mezera, Filip Šrajn (oba Partyzan Příbram), Adam Jákl (Hanspaulka Praha), Richard Svoboda (Jihlava Miners).
Realizační tým: Manažer: Jaroslav Brummer, trenér: Patrik Levčík, asistenti trenéra: Stanislav Lerch, Jan Koudelka, vedoucí mužstva: Jakub Polák, fyzioterapeutka: Michaela Farová.