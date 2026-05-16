Mistrovská radost v derby. Fotbalistky Sparty se vrací na ligový trůn po pěti letech
Fotbalistky pražské Sparty se po pěti letech staly českými mistryněmi. Titul si zajistily dnešní výhrou 2:0 v derby s obhájkyněmi ze Slavie v předposledním kole nadstavby. Mají po něm před městským rivalem, který ovládl předchozí čtyři ročníky, osmibodový náskok.
Sparta vyhrála třetí ze čtyř derby této sezony. Na hřišti soupeře v Horních Měcholupech jí vítězství zajistily brankami po změně stran reprezentační záložnice Michaela Khýrová a americká útočnice Elizabeth Ospecková. Stoprocentní bilanci v dosavadní domácí sezoně svěřenkyním rakouského trenéra Michaela Steinera pokazily právě jen slávistky, které vyhrály dubnový duel 2:0.
Oba rivalové se utkají na závěr sezony ještě jednou, protože 29. května je čeká finále domácího poháru. V něm slávistky rovněž budou obhajovat prvenství z předchozích čtyř let.
Tabulka týmů
Pořadí
Tým
Zápasy
Výhry
Remízy
Porážky
Skóre
Body
1.
Sparta
19
18
0
1
78:8
54
2.
Slavia
19
15
1
3
76:13
46
3.
Slovácko
18
9
2
7
36:28
29
4.
Liberec
18
9
1
8
41:33
28