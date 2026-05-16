Mistrovská radost v derby. Fotbalistky Sparty se vrací na ligový trůn po pěti letech

Fotbalistky pražské Sparty se vrací na ligový trůn
Zdroj: ČTK / Šulová Kateřina
Fotbalistky pražské Sparty se po pěti letech staly českými mistryněmi. Titul si zajistily dnešní výhrou 2:0 v derby s obhájkyněmi ze Slavie v předposledním kole nadstavby. Mají po něm před městským rivalem, který ovládl předchozí čtyři ročníky, osmibodový náskok.

Sparta vyhrála třetí ze čtyř derby této sezony. Na hřišti soupeře v Horních Měcholupech jí vítězství zajistily brankami po změně stran reprezentační záložnice Michaela Khýrová a americká útočnice Elizabeth Ospecková. Stoprocentní bilanci v dosavadní domácí sezoně svěřenkyním rakouského trenéra Michaela Steinera pokazily právě jen slávistky, které vyhrály dubnový duel 2:0.

Oba rivalové se utkají na závěr sezony ještě jednou, protože 29. května je čeká finále domácího poháru. V něm slávistky rovněž budou obhajovat prvenství z předchozích čtyř let.

Tabulka týmů

Pořadí

Tým

Zápasy

Výhry

Remízy

Porážky

Skóre

Body

1.

Sparta

19

18

0

1

78:8

54

2.

Slavia

19

15

1

3

76:13

46

3.

Slovácko

18

9

2

7

36:28

29

4.

Liberec

18

9

1

8

41:33

28

