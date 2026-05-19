Kongres v Praze: hráčská unie apeluje na ochranu hráčů, Trunda chce spolupráci
V minulém týdnu se v Praze uskutečnila významná událost na fotbalovo-společenském poli. V prostorách Martinického paláce ne Pražském hradě proběhlo Generální shromáždění FIFPRO Europe – evropské divize světové hráčské unie, která po celém světě zastupuje profesionální fotbalové hráče a chrání jejich zájmy. Kongres ve spolupráci s FIFPRO Europe spolupořádala Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH), to vše u příležitosti 15. výročí svého založení. Zúčastnila se řada významných osobností, nechyběl ani předseda asociace David Trunda.
Na slavnostní zahájení dorazili delegáti z 34 evropských hráčských asociací a také první neevropský prezident FIFPRO Sergio Marchi z Argentiny, předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda nebo výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA) Tomáš Bárta.
Předsedkyně ČAFH Markéta Vochoska Haindlová a předseda FAČR David Trunda přivítali účastníky shromáždění v Praze a společně apelovali na potřebu vzájemného dialogu mezi jednotlivými fotbalovými organizacemi na národní i mezinárodní úrovni, jejichž společným cílem musí být rozvoj fotbalu.
Během kongresu bylo diskutováno mnoho témat, která jsou ve fotbalovém prostředí v tuto chvíli aktuální, ať už jde o rozvoj ženského fotbalu, ochranu práv hráčů v souvislosti s podmínkami výkonu jejich sportovní činnosti nebo potřeba změn souvisejících s negativními jevy ve fotbale jako jsou match-fixing nebo sexuální zneužívání.
Čtvrteční části programu se účasgtnili i zástupci evropských fotbalových organizací jako jsou UEFA, European Leagues, nebo European Football Clubs, které společně s prezidentem FIFPRO Europe Davidem Terrierem přivítal i čestný předseda ČAFH a bývalý český fotbalový reprezentant Vladimír Šmicer.
Prostor během druhého dne dostal i mediálně sledovaný případ hráček 1. FC Slovácko. Součástí moderovaného panelu na toto téma byla i jedna z poškozených hráček - Kristýna Janků.
„Ochrana hráčů a hráček dnes není jen otázkou nastavení pravidel, ale každodenní odpovědnosti a práce celého fotbalového prostředí. FAČR úzce spolupracuje s Ligovou fotbalovou asociací i jednotlivými kluby a i nadále chce vytvářet podmínky, které budou zárukou bezpečí, vzájemného respektu a důvěryhodnosti,“ uvedl předseda FAČR David Trunda.
Předsedkyně ČAFH Markéta Vochoska Haindlová doplnila: „Pro ČAFH je obrovskou ctí spolupořádat tak důležitou událost jako je kongres evropské divize FIFPRO. Vnímám to jako skvělý úspěch pro celý český fotbal a přála bych si, aby šlo zároveň o podnět k tomu, abychom se společně posunuli tím správným směrem a bojovali za změny v oblastech, ve kterých je to jednoznačně potřeba – ať už na národní nebo na mezinárodní úrovni.”