Bude syn Gedeona pykat za falešné lístky na Slavii? Policie zadržela dva muže, hrozí i osm let
Se svým synem Filipem nemá bývalý záložník Patrik Gedeon lehké pořízení. Poté, co mu byla coby profesionálnímu futsalistovi zastavena v březnu 2024 sportovní činnost kvůli kokainu, přišel minulý podzim další průšvih. Mladík v lednu pod jménem svého otce falešné lístky na zápas Ligy mistrů mezi Slavií a Barcelonou. V souvislosti s touto kauzou už policie obvinila v úterý dva muže, hrozí pět a osm let vězení.
Tuto sezonu kolem tématu překupnictví bylo opravdu velké haló. Slavia proti nim aktivně brojila, upozorňovala diváky, aby si lístky na žádaná utkání s Barcelonou, ale třeba i s Arsenalem, kupovali jen přes oficiální kanály klubu. V těch nejhorších případech byly lístky nabízeny až za stovky tisíc korun. V předvečer utkání s Katalánci oznámil šéf klubu Jaroslav Tvrdík, že lidé za lístky od překupníků zaplatili jen během jednoho dne 10 milionů korun.
„Valná většina však bude zklamaná. Lístky byly zablokovány, ty od překupníků fungovat nebudou,“ napsal na sociální síť X a vyzval zákonodárce, aby postavili překupnictví mimo zákon.
V celém tomto kontextu figuroval i Filip Gedeon, akorát se zásadním rozdílem. Klub žádné lístky, za které inkasoval peníze, nemusel. Syn bývalého hráče totiž žádné neměl. Gedeon junior při prodeji falešných lístků manipuloval s kupujícími slovy, že je má právě od svého otce. Celou kauzu tehdy odkryl youtuber RobStark, následně ji začala řešit i policie. S Gedeonem měl spolupracovat další muž.
Až osm let vězení
„Chomutovští kriminalisté obvinili dva muže z podvodu, podle policie prodávali padělané vstupenky na fotbalové utkání Ligy mistrů UEFA. Jeden z mladíků je navíc stíhán pro trestný čin vydírání, vyšetřován je ve vazbě, hrozí mu až osm let vězení. Druhému muži hrozí pětiletý trest, stíhán je na svobodě. Celková škoda přesahuje částku 1,1 milionu korun. Obětí je více než 70,“ sdělila webu Policie ČR mluvčí Miroslava Glogovská.
„Že použil mé jméno, z toho jsem otřesený. To je úplně největší podraz. Filip asi neodhadl, jaké to může mít následky,“ řekl Patrik Gedeon v lednu pro iDnes.
Čtyřiadvacetiletý mladík tak už zřejmě může zapomenout na restart futsalové kariéry, kterou po průšvihu s kokainem mohl obnovit příští rok. Vyhlídky pro Gedeona, který několik let zpátky ještětrénoval pod koučem Brianem Priskem, se rovnají několikaletému vězení.