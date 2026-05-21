Sudí Zelinka a Všetečka: řízení přerušeno. A mohou pískat. Jaká může být role Pučka?
Něco nesedí nebo je jinak. Nejspíš. Etická komise totiž přerušila disciplinární řízení s rozhodčími Miroslavem Zelinkou a Janem Všetečkou, které s nimi zahájila v souvislosti s „moravskou“ korupční kauzou. Podezírala je z ovlivnění zápasu Karviná – České Budějovice (2:1) z března 2024.
Komise na svém pondělním zasedání:
a) rozhodla o zrušení předběžného opatření o zákazu činnosti v disciplinárních řízeních vedených s panem Janem Všetečkou, Miroslavem Zelinkou a Danielem Kubátem (hráč Chrudimi podezřelý z ovlivnění utkání Chrudim–Jihlava z listopadu 2025).
b) přerušila disciplinární řízení vedená s panem Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou pro souběh disciplinárního a trestního řízení.
c) opětovně rozhodla o uložení předběžného opatření o zákazu činnosti u všech dalších hráčů a rozhodčích, s nimiž je disciplinární řízení vedeno.
Co se týče obou sudích, Zelinky a Všetečky, nejedná se tedy o definitivní zastavení řízení ze strany vnitřního fotbalového soudu. Podle informací iSportu se věci mají tak, že etická komise čeká na další úkony policie a s tím spojené možné nové informace. Z těch dosavadních však komise nevyvodila nic, co by dávalo důvod pro pokračování řízení. Řízení etická v březnu zahájila pouze proto, že policie oba zmiňované vedla jako podezřelé. Všetečku následovně obvinila, Zelinku nikoli.
Teoreticky by mohli hned pískat
Zdroje iSportu říkají, že oba pánové sice jsou součástí odposlechů, ovšem dále v nich není nic, co by jakkoli dokazovalo jejich zapojení do nekalé činnosti. Spekuluje se, že Lubomír Puček, jeden z údajných hybatelů celého korupčního dění, v debatách s Karvinou pouze deklaroval jejich dohodnutou přízeň, aniž by je jakkoli oslovil.
Proto etická komise přerušila řízení a zrušila předběžně zastavenou činnost. Čistě teoreticky, kdyby předseda komise rozhodčích Libor Kovařík chtěl, mohl oba sudí nasadit na poslední kolo Chance Ligy, případně na baráž. Což je samozřejmě z hlediska citlivosti celé situace minimálně nevhodné, ale předpisy mu to umožňují.
Zelinkův advokát Petr Caletka verdikt etické lehce kritizuje. „Vzhledem k tomu, že proti panu Zelinkovi není vedeno žádné trestní řízení, přijde mi to lehce „polovičaté“ řešení. Etická komise mohla a měla disciplinární řízení rovnou zastavit, není důvod čekat na výsledky skončení trestního řízení (EK má na mysli pravděpodobně řízení vedené v této věci proti jiným osobám). Je zřejmé, že proti panu Zelinkovi nebyla a téměř jistě ani nebudou žádná obvinění ze strany policie vznesena, proto není podle našeho názoru důvod dále se zastavením řízení vůči panu Zelinkovi čekat. EK si chce nechat jakoby zadní vrátka, ale je zřejmé, že to je v případě osoby pana Zelinky zcela nadbytečné. Každopádně rozhodnutí o zastavení/přerušení řízení můj klient očekával, jelikož ví, že se ničeho špatného nedopustil, a proto toto rozhodnutí můj klient vítá, bere jej jako částečnou satisfakci a především jako potvrzení toho, že se žádného trestného ani jiného neetického jednání v souvislosti s výkonem své rozhodcovské činnosti nedopustil.“
Etická komise se rovněž vyjádřila k tomu, v jaké fázi je vyšetřování celé korupční kauzy. „V současné době probíhá rozsáhlé dokazování, zejména vyhodnocování všech dostupných podkladů, zajišťování dalších relevantních informací a výslechy osob, jejichž výpovědi mohou být pro objasnění věci významné. Jednotlivé případy jsou posuzovány nejen samostatně, ale také ve vzájemných souvislostech, neboť se jedná o skutkově i důkazně komplexní věc, v níž jsou některé okolnosti personálně, časově či věcně provázány. Etická komise FAČR postupuje tak, aby byly všechny rozhodné a známé skutečnosti řádně prověřeny a aby závěry vycházely z úplného a objektivně posouzeného skutkového stavu každého případu. Nadále nicméně platí, že s ohledem na rozsah kauzy, vzájemnou propojenost jednotlivých případů a presumpci neviny dotčených osob nelze dobu trvání jednotlivých řízení ani jejich výsledek v tuto chvíli předjímat.“
Což v sobě obsahuje také odpověď na to, kdy se dá očekávat verdikt nad Karvinou.