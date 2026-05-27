Obří smlouva pro FAČR! Podepsala spolupráci s ČSOB, do fotbalu může přijít až 300 milionů
Dlouho se o tom mluvilo. Chystaná spolupráce mezi Fotbalovou asociací České republiky a bankou ČSOB visela nad Strahovem více jak půl roku, nyní je ale konečně oficiální. Nového generálního partnerta ve středu dopoledne oznámil předseda FAČR David Trunda a generální ředitel banky Aleš Blažek. Český fotbal si může v rámci čtyřletého kontraktu sáhnout až na 300 milionů korun.
Pokladna na FAČR v posledních letech rozhodně nepřekypovala penězi, už od nástupu nového předsedy Davida Trundy tak začala asociace aktivně jednat o vstupu nových partnerů. Deník Sport informoval o možnosti partnerství s jednou z největších tuzemských bank ČSOB už v listopadu, nyní je smlouva oficiálně podepsaná.
„S panem Trundou a FAČR jsme začali jedna před nějakou dobou. Změna, která pod ním začala, nám přišla extrémně sympatická. Rozhodli jsme se, že podpoříme největší sportovní hnutí v Česku nejen slovy. Podepisujeme extrémně unikátní partnerství. Tento koncept má trvat čtyři roky, ale je to s plánem dlouhodobější a hlubší spolupráce,“ řekl generální ředitel ČSOB Aleš Blažek.
Na dohodu se ale dlouho čekalo, jednání začala před jedenácti měsíci. Nedostatečné výkony české reprezentace, složité hledání nového trenéra a nakonec i korupční aféra, která v březnu bolestivě zasáhla tuzemský fotbal – nic z toho v průběhu jednání neposouvalo FAČR do lehké situace. To ale ČSOB neodradilo.
Reakce na korupční kauzu? Příkladná!
„Sice se objevily nějaké aféry, ale jako ČSOB jsme nastoupili na cestu měnit český fotbal. Pro nás bylo důležité, jak vedení FAČR reagovalo, ta reakce byla příkladná. Možná se objeví někdy něco, co není úplně pozitivní, ale věřím, že s tím budeme aktivně pracovat,“ podotkl Blažek. Ten sice odmítl spekulace, že ČSOB v rámci smlouvy zakazovala určitým osobám s nekalou minulostí práci v asociaci, potvrdil ale určité podmínky, které tlačí na čistotu a transparentnost FAČR.
„To tam zakomponované máme. Ale nikdy nebudeme mluvit o konkrétních lidech či skupinách,“ řekl Blažek.
Smlouva je podepsaná na čtyři roky. „Podpora je navázaná i na určité cíle. Ale když se vše podaří, FAČR může získat až 300 milionů korun,“ potvrdil šéf ČSOB. Nejde jen o sponzorství, obě strany mají naplánované společné projekty, především v tématech sportování dětí a vzdělávání trenérů. Nově má například každý rok až 158 trenérů nárok na finanční podporu až 54 tisíc na certifikaci a aktivní trénování. Stejně tak budou vypsané každoroční dotace pro stejný počet klubů v podobné výši.
Peníze i do ženského fotbalu
„Získáváme silného strategického partnera pro rozvoj. Mám z toho neskutečnou radost. Vidím očekávání v celém fotbalovém hnutí. Není to tak, že se to pojmenuje a podepíše, bude to každodenní práce,“ řekl Trunda.
Další pilíř spolupráce je rozvoj ženského fotbalu, FAČR chce mít do roku 2030 až 23 tisíc aktivních hráček. Na výše zmíněné projekty, kam zamíří většina peněz do výkonnostního fotbalu, jsou vymezeny dvě třetiny rozpočtu. Zbylá třetina poputuje coby klasické marketingová podpora na FAČR a rozhodovat o jejich využití bude sama. Obsazením nového generálního partnera ale nekončí spolupráce s Penny. Trunda potvrdil, že coby hlavní partner bude obchodní řetězec, kterému s FAČR končila smlouva, i nadále.