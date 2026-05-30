Jiné příběhy hrdinů z EURO 96: Berger a Bayern, Kouba do „Barcy“. A Kuka v Manchesteru!
Karel Poborský a Vladimír Šmicer jako spoluhráči ve Francii. Nebo Poborský s Pavlem Kukou v rudém dresu anglického velkoklubu. Brankář Petr Kouba v Barceloně, Patrik Berger nikoli v dresu Dortmundu, ale německého hegemona, Pavel Nedvěd v Nizozemsku, případně v Turecku. Miroslav Kadlec jako opora jednoho z pražských „S" a co třeba Václav Němeček a Manchester City?! Řeklo by se, že osudy hrdinů z EURO 1996 jsou notoricky známé, ale úplně to tak není. Stačilo, aby se okolnosti sešly trochu jinak… Projděte si jednu po druhé story, které vyprávějí dokument Stříbrná cesta: příběh Generace Wembley i volně prodejný speciál GEN Wembley.
Petr Kouba
- FC Barcelona
„Barca, to není vůbec špatný!“
Tohle by byla opravdová pecka – stejně jako když Karla Poborského zvábil Manchester United. Haló, tady Barcelona! O jejím zájmu o brankářskou jedničku se hovořilo od začátku šampionátu, Petr Kouba věděl, že už nechce prodlužovat smlouvu ve Spartě – a tohle bylo tedy hodně solidní řešení... „To si člověk řekne: Ty jo, Barca, to není vůbec špatný!“ usmívá se při vzpomínce. „Dokonce mi můj manažer pan Paska ukazoval listinu, kde byly napsané nějaké cifry.“ Katalánský gigant se však souběžně pustil do hry o gólmana FC Porto Vítora Baíu, který do smrti nezapomene na jistý kousek Karla Poborského. „Mnou si Barcelona možná něco sichrovala,“ přemítá Kouba. Spekulovalo se i o tom, že by získala oba a Koubu poslala do Portugalska. Když jí Baía podškrábl kontrakt, i tahle varianta padla. Do španělské ligy se Kouba sice stěhoval stejně, když nevyslyšel právě Porto a jeden druholigový anglický klub. Angažmá v La Coruni mu však bohužel štěstí nepřineslo.
Miroslav Kadlec
- Sparta Praha / Hamburger SV
„Na Letnou jsem měl jít třikrát...“
Přišlo to skoro na poslední chvíli. Kdyby se díky Listopadu 1989 a pádu režimu neotevřely netušené možnosti, kdo ví, jak by se vyvíjel příběh Miroslava Kadlece. Když absolvoval MS 1990 v Itálii, bylo mu už šestadvacet, což je přelomový věk pro odchod do ciziny. V té době o něho ovšem usilovala hlavně pražská Sparta. „Říkal jsem si, že do ní půjdu. Už jsem nechtěl zůstávat ve Vítkovicích,“ líčí Kadlec. „Celkem jsem do ní měl přestoupit třikrát,“ rekapituluje svou kariéru. Na Letné by klidně mohl zakotvit natrvalo, místo toho si ho však poněkud dobrodružně zavázal Kaiserslautern a obránce s mimořádným přehledem zakotvil na Betzenbergu, kde slavil dva tituly. I když moment... Právě v sezoně 1995/96 tým získal Německý pohár, ale paradoxně sestoupil. A o Kadlece se hlásil Hamburk. Kapitán stříbrného týmu na EURO 1996, jenž mužstvo před finále představoval anglické královně Alžbětě II., si mohl po všech stránkách polepšit, jenže odmítl.
Karel Poborský
- Racing Lens
„Měli jsme ho udělat!“
Zatímco jiní hráči podepsali smlouvy se zahraničními kluby až po úspěšném EURO, Vladimír Šmicer už měl své jisté od jara. Padl do oka Lens, které jeho Slavia vyřadila během velkého tažení Pohárem UEFA. A nejen on – také Karel Poborský, jenž byl jedním z klíčů k úspěšné sezoně 1995/96. Jenže zatímco Šmicerovi dobíhal kontrakt, Poborský byl ještě smluvně vázán, a tak Francouzi získali jen prvního z nich. „U Karla váhali, protože věděli, že už mají mě. A nabídka se Slavii nezdála dobrá,“ vzpomíná Šmicer. Po unikátním lobu a EURO už byl Poborský mimo finanční možnosti Lens. „Když jsem do klubu přišel, litovali: Měli jsme ho udělat! Měli jsme ho udělat!“ Jinou kapitolou je, že už během šampionátu byla Poborského budoucnost spojována spíš než s Manchesterem United s Liverpoolem a novinami létaly konkrétní cifry, jež skutečně utěšeně rostly.
Patrik Berger
„Už jsme byli dohodnutí na smlouvě...“
Šel si cílevědomě za svým – a také měl jako první z mladých hráčů ročníků 1972 či 1973, které dokument Stříbrná cesta i speciální magazín Sportu souhrnně nazývají Generace Wembley, náskok. Už rok před EURO odešel ze Slavie do dortmundské Borussie (ve hře byl i Kaiserslautern, kde působili Miroslav Kadlec a Pavel Kuka). Mohl ovšem skončit na ještě věhlasnější adrese. V dresu reprezentace do 21 let se zalíbil samotnému Bayernu! „Dohodli jsme se na smlouvě, že ji do čtrnácti dnů podepíšeme,“ ohlíží se. Pak ale zasáhlo prokletí fotbalistů, které si na něho zasedlo obzvlášť: zranění. „Hned druhý den jsem si na tréninku přetrhl křížový vaz,“ vzpomíná. Neznamenalo to, že by hned v Mnichově ztratili zájem úplně, ale později změnili plány.
Pavel Nedvěd
„Itálie byla jediná země, kam jsem nechtěl...“
Jsou to paradoxy... Už před EURO 1996 na první pohled vše směřovalo k tomu, že blonďatého záložníka uloví Zdeněk Zeman, trenér římského Lazia. Mocně o něho usiloval, zdálo se, že je to otázka času. Navíc zrovna Italům dal Pavel Nedvěd svůj první gól v reprezentaci. Jenže právě pod Apeniny se mu nechtělo. „Byla to jediná země, kam jsem nechtěl jít hrát fotbal. Bral jsem ji jako nejtěžší a nejlepší soutěž světa,“ přiznává upřímně. Mnohem blíž tak mohl být jeho odchod do nizozemského PSV Eindhoven. „Už existovala předsmlouva, vše se muselo dotáhnout do 30. června,“ vybavuje si Nedvěd. Zeman ho nicméně přesvědčil, že na Serii A má. Lazio si pak na šampionátu ověřilo, že tenhle kauf stojí za to. Mimochodem, ještě v roce 1995 se hlásil i Galatasaray Istanbul a nabízel cca 100 milionů korun, které by se zatraceně hodily. „Přiletěl manažer, chtěl jsem, aby u toho byli Pavel a paní Nedvědová,“ tvrdí tehdejší majitel Sparty Petr Mach. „Paní Nedvědová mě požádala o to, že jestli nemusíme, ať přestup neděláme, že se jí do Turecka nechce. A Pavel říkal, že ani jemu vlastně ne. Tak jsme milého pana manažera poslali domů...“
Pavel Kuka
- Manchester United
„Pojď, pomůžeš Poborskému...“
Byla to naprostá bomba, to se nedá nazvat jinak: pro Karla Poborského si legendární Sir Alex Ferguson přišel před finále evropského šampionátu v Anglii přímo na recepci hotelu Soppwell a vytáhl si ho ze Slavie do slovutného Manchesteru United. Ovšem pozor, jen u jednoho Čecha zůstat nemuselo. Nabídku ve stejné době dostal i útočník Pavel Kuka! „Byli za mnou na hotelu, i když ne Alex Ferguson,“ usmívá se. „Můj manažer Pavel Paska s ním mluvil, ale já se s ním nesetkal,“ dodává. Dozvěděl se detaily, pro jakou roli s ním počítají, pochopil, že by byl nápomocen Poborskému při zapracování do týmu. Byla to neuvěřitelná šance vyhnout se sezoně ve druhé lize, kam zrovna Kaiserslautern sestoupil, a ještě si neuvěřitelně polepšit! Přesto Kuka odmítl – a podrobně vysvětluje, co ho k tomu vedlo. Kromě jiného i dopis od jedné věrné fanynky...
Václav Němeček
„Vašku, zkus to v Anglii…“
Tohle už je hodně pozapomenutá epizoda, ale vážně byla na stole. Václav Němeček, do EURO 1996 stabilní kapitán národního týmu, zkraje roku 1997 řešil odchod ze Servette Ženeva. Sion, kam ho směrovali, ovšem odmítal. A najednou se objevila jiná adresa – v Manchesteru! „Když měl souhlas k odchodu, využil jsem nabídky mého anglického kolegy, aby to zkusil v City,“ líčil hráčský agent Pavel Paska. Cityzens prožívali úplně jiné období než za panování Pepa Guardioly, byli tehdy ve druhé lize. Přesto by to z dnešního pohledu bylo angažmá, o němž by se rozhodně mluvilo. Němeček už do Manchesteru vyrazil na testy, ale v časové tísni to nedopadlo. „Potřebujeme několik hráčů téměř okamžitě, ne-li včera. A protože by přestupové jednání a získání pracovního povolení trvalo dlouhou dobu, museli jsme se rozhodnout podle svého,“ prohlásil manažer City Frank Clark. V červenci téhož roku se tak Němeček vrátil do Sparty.
