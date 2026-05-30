Malý fotbal: Čeští reprezentanti porazili Izrael a jsou v osmifinále mistrovství Evropy
Dva zápasy, šest bodů a jistý postup do osmifinále. Tak si stojí česká reprezentace v malém fotbale na mistrovství Evropy v Bratislavě. Ve svém druhém utkání na Zimním stadionu Ondreje Nepely porazila houževnatý Izrael 2:0.
Čeští reprezentanti vedou skupinu B se šesti body, druhé Bulharsko má čtyři a svěřenci kouče Patrika Levčíka tak mají jisté play off. „Byl to velmi těžký zápas. Věděli jsme, že když vyhrajeme, postoupíme. Ze začátku jsme byli nervózní, jak hra plynula, Izraelci nás trochu tlačili, báli jsme se o výsledek. Naštěstí jsme odskočili na 2:0 a můžeme se radovat z postupu do play off,“ těšilo českého obránce Daniela Klímu.
Právě ten uklidnil spoluhráče v národním týmu, když minutu před koncem první půle poslal dlouhý aut Filipa Schreinera bombou z voleje přesně ke vzdálenější tyči. „Šrajny mi hodil krásný balon, spadl mi na nohu. Jsem rád, že mi to sedlo, trefil jsem a pomohl jsem klukům, aby z nás spadla nervozita a hrálo se nám líp,“ usmíval se Klíma.
Mostecký zadák skóroval už při úvodní výhře 5:2 nad Portugalskem, kdy si přichystal speciální oslavu gólu pro syna. „Tentokrát jsem poslal jen klasickou pusinku do vzduchu, nic zajímavého,“ culil se.
Ve druhém poločase český výběr soupeře skoro k ničemu nepouštěl. Druhou branku přidal ve 46. minutě Pavel Exner, který ve skluzu nasměroval do sítě parádní přihrávku šajtlí od Klímy. Také Exner skóroval už v předchozím duelu s Portugalskem. „Zase jsem si oddechl,“ radoval se. „Když se mě ptali před zápasem, řekl jsem, že stoprocentně musíme vyhrát. A pokud dám gól, bude to něco navíc. Jsem nesmírně rád, že se to podařilo, i když jsem tam dobíhal silou vůle,“ líčil Exner.
Manažer české reprezentace Jaroslav Brummer mosteckému útočníkovi dopředu slíbil, že pokud opět vstřelí branku, koupí mu nové kopačky. „Říkal, ať si pro ně někam zajedu a vyfotím, kolik stály, takže by to mělo klapnout,“ usmál se Exner. České reprezentanty hnala na Zimním stadionu Ondreje Nepely početná divácká skupina, kterou na hřišti vnímali. „Fanouškům chci hlavně poděkovat, byli slyšet celý zápas a stali se naším sedmým hráčem. Za to jim patří velký dík,“ ocenil podporu Klíma.
Česko – Izrael 2:0 (1:0)
Branky: 24. Klíma, 46. Exner. Rozhodčí: Havel, Sýkora – Paraschiv, Majkič. Bez karet.
Sestavy:
Česko: Kunický (Bíro) – Doubravský, Klíma, Schreiner, Jelínek, Paděra – Kasal, Havel, Svoboda, Šmerda, Exner – Iljazi, Šrajn, Cupák, Brtnický, Mezera. Trenér:Patrik Levčík.
Izrael: Malul (Kless) – Navon, Leibovič, Kalir, Sarusi, Malka – Kadoš, Elgarisi, Kimel, Abeles, Refaely – Hadad, Dayan. Trenér: Juval Šabtaj.
Tabulka skupiny B:
- 1. Česko – 6 bodů, 7:2
- 2. Bulharsko – 4 body, 4:2
- 3. Izrael – 1 bod, 1:3
- 4. Portugalsko – 0 bodů, 3:8