TOP 10 trenérů bez angažmá: italský bouřlivák, vyhozený Slot. Guardiola by mohl k nároďáku
Během letního přestupového okna budou světové kluby kromě posil do sestav hledat i nové šéfy střídaček. V posledních týdnech se uvolnil post hlavního kouče Liverpoolu či AC Milán, nové trenéry budou hledat i další kluby v Premier League. Po fotbalovém MS se také mohou otevřít místa na lavičkách národních týmů. Kdo z volných trenérských es v létě nastoupí do nové práce?
10. Rúben Amorim
Poslední angažmá: Manchester United
Po skvělých sezonách ve Sportingu Lisabon přišla těžká zkouška v podobě prestižního angažmá na lavičce Manchesteru United. Jednačtyřicetiletý Portugalec vydržel v čele slavné značky necelé dva roky. Přidal se do řady trenérů, kteří tíhu očekávání v Divadle snů neunesli. Na začátku roku 2026 byl odvolán a od té doby je bez angažmá.
9. Thomas Frank
Poslední angažmá: Tottenham
Stal se strůjcem obrovského vzestupu Brentfordu. Z londýnského klubu udělal zaběhnutou značku, postoupil z Championship a následně „Bees“ stabilizoval v Premier League. Poté se přemístil na sever Londýna. Angažmá u Spurs se mu však kromě postupu z ligové fáze Ligy mistrů vůbec nepovedlo a po novém roce jej v čele tápajícího Tottenhamu nahradil Igor Tudor.
8. Oliver Glasner
Poslední angažmá: Crystal Palace
Rakouský kouč na rozdíl od svých předchůdců v našem žebříčku odchází ze svého působiště na vrcholu. S Crystal Palace zvládl odchody klíčových opor Guéhiho, Ezeho nebo Oliseho a s klubem během dvou let zvednul nad hlavu FA Cup, Community Shiled a nedávno ovládl i Konferenční ligu. Jednapadesátiletý rodák ze Salcburku se bez přehánění stal legendou Palace. V létě bude horkým zbožím na trhu. Spekuluje se například o zájmu Bayeru Leverkusen, nebo AC Milán.
7. Arne Slot
Poslední angažmá: Liverpool
Hned v první sezoně na lavičce „Reds“ navázal na veleúspěšnou éru Jürgena Kloppa titulem v Premier League. Po senzačním premiérovém roce přišla masivní přestavba kádru, do které Liverpool nasypal přes 400 milionů eur. Kýžený výsledek se (zatím) příliš nedostavil. Slot ukončil sezonu na pátém místě, bez trofeje a s hořkou pachutí. I přesto tenhle rozchod, který klub o víkendu potvrdil, mnoho fanoušků překvapil.
6. Antonio Conte
Poslední angažmá: Neapol
Italský bouřlivák nedávno skončil na lavičce Neapole. Tým z úpatí sopky Vesuv dotáhl v sezoně 2024/25 k titulu v Serii A. Tak jako na předchozích adresách však přišly neshody s vedením ohledně přestupové politiky a směřování klubu. Proto je od minulého týdne Conte k dispozici. Spekuluje se o jeho návratu na lavičku skomírajícího italského národního týmu.
5. Gareth Southgate
Poslední angažmá: reprezentace Anglie
Na lavičce anglické reprezentace seděl bezmála osm let. Tým kolem Harryho Kanea dovedl do finále EURO 2024, na MS prošel do čtvrtfinále (2022) a semifinále (2018). Od roku 2024 je bez angažmá. Na začátku letošního roku tvrdil, že čeká na nabídku od klubu z anglické Premier League, ale k návratu na lavičku se příliš netlačí. Post kouče reprezentace a vedení hvězdných hráčů jej prý „zhýčkalo“, nekývne jen tak někomu...
4. Andoni Iraola
Poslední angažmá: Bournemouth
Každý rok musel řešit odchody klíčových es. Přesto s Bournemouthem bavil. Třiačtyřicetiletý Bask nenápadně dovedl tým z jižního pobřeží Anglie až do pohárové Evropy, příští sezonu si „Cherries“ zahrají Evropskou ligu. Jeho jméno v posledních měsících rezonovalo ve spojitosti s Chelsea, ta už však podepsala jiného rodáka z Baskicka Xabiho Alonsa. Zdá se, že Iraola je nyní hlavním kandidátem na uvolněnou pozici hlavního kouče Liverpoolu.
3. Jürgen Klopp
Poslední angažmá: Liverpool (2026)
Od konce veleúspěšné kapitoly v Liverpoolu se jeho jméno objeví pokaždé, když je odvolán trenér kteréhokoliv světového velkoklubu. Klopp mezitím působí jako šéf fotbalové sekce Red Bullu a pod sebou má například německé Lipsko, rakouský Salcburk nebo New York. Sám tvrdil, že v Anglii by nekoučoval jiný tým než Liverpool. Na jaře se také spekulovalo o zájmu Realu Madrid, Bílý balet však zamířil své zraky k José Mourinhovi.
2. Zinédine Zidane
Poslední angažmá: Real Madrid
S Realem Madrid prožil parádní jízdy Ligou mistrů, sbíral trofeje jako na běžícím páse. V roce 2021 se zdálo, že má trenérské řemeslo nového krále. Jenže od rozchodu s Realem je Zidane bez angažmá. V posledních letech se o něm mluví jako o jasném nástupci Didiera Deschampse na francouzské lavičce. Povinnosti kouče národního týmu by měl převzít po blížícím se mistrovství světa.
1. Pep Guardiola
Poslední angažmá: Manchester City
Deset let byl synonymem pro nadvládu Manchesteru City nad anglickým fotbalem. S „Cityzens“ ovládl všechno, co šlo. Podobně se mu dařilo i v Německu s Bayernem Mnichov nebo v Barceloně. Nově se stal globálním ambasadorem City Group. V posledních dnech se však spekuluje o jeho zájmu jednou usednout na lavičku anglické reprezentace. Má se současný manažer Thomas Tuchel obávat?