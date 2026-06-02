Legenda Liverpoolu se léčí s rakovinou, diagnózu zveřejnila omylem na sítích

Legenda fotbalového Liverpoolu Kenny Dalglish měl pozitivní test na koronavirus. Devětašedesátiletý bývalý hráč i trenér klubu je v nemocnici, ale nemá symptomy nemoci covid-19.
Bývalý trenér Liverpoolu Kenny Dalglish"bez emocí" hodnotí Slavii i Ondřeje Kúdelu
Kenny Dalglish předává Salahovi cennou trofej
Patrik Berger a Vladimír Šmicer s legendou Liverpoolu Kennym Dalglishem
Další legenda liverpoolského fotbalu Kenny Dalglish se léčí s rakovinou. Pětasedmdesátiletý někdejší útočník, jenž jako hráč a trenér s Reds vybojoval více než 30 trofejí, to prozradil omylem zveřejněným příspěvkem na sociálních sítích. Se stejnou diagnózou bojuje i jeho někdejší spoluhráč Kevin Keegan, který v pondělí oznámil, že má rakovinu ve čtvrtém stadiu.

„Jak naznačil můj neúmyslný příspěvek na sociálních sítích, v současné době podstupuji léčbu rakoviny. Na rozdíl od mého zacházení s mobilním telefonem léčba probíhá dobře,“ napsal skotský reprezentant na instagramu.

„V ideálním případě by tohle zůstalo soukromé, protože tak by to mělo být, ale mé chabé technologické dovednosti mě k tomu donutily,“ dodal s prosbou o respektování soukromí.

Dalglish odehrál v dresu Liverpoolu 13 sezon, v nichž nastřílel 172 gólů. S klubem slavil šest ligových titulů a třikrát vyhrál Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce Ligy mistrů. Jako trenér pak tým dovedl ke třem triumfům v lize nebo dvěma v Anglickém poháru. Za Skotsko odehrál 102 zápasů a dal 30 gólů, díky čemuž se dělí o pozici nejlepšího reprezentačního střelce s Denisem Lawem.

