Zase to čtvrtfinále. Čeští reprezentanti v malém fotbale vypadli na ME s Ázerbájdžánem
Klíčový souboj, který otevře brány bojů o medaile, se českým reprezentantům v malém fotbale nedaří zvládnout. Na mistrovství Evropy v Bratislavě prohráli ve čtvrtfinále s Ázerbájdžánem 2:5 a na velkém turnaji už pošesté za sebou došli maximálně mezi nejlepší osmičku týmů.
Před rokem nestačili čeští reprezentanti ve čtvrtfinále mistrovství světa v Baku na Černou Horu 0:1, na aktuálním evropském šampionátu nenašli recept na Ázerbájdžán. „Je náročné to vstřebat, protože minulý rok to bylo stejně ve čtvrtfinále. Není nám aktuálně přáno, bohužel se s tím musíme vyrovnat. Mrzí mě, že se střetly dvě takové země a my nechytli začátek, to se nám vymstilo. Škoda,“ litoval český trenér Patrik Levčík.
Na Zimním stadionu Ondreje Nepely šli brzy do vedení úřadující světoví šampioni z loňského domácího turnaje v Baku. Už ve čtvrté minutě Ázerbájdžán rychle zahrál autové vhazování a Eshgin Taghiyev zblízka propálil českého brankáře Ondřeje Bíra. „Tam je nesporná kvalita, využijí každého zaváhání. Mám pocit, že Džanek Havel odkopával balon a myslel si, že je to aut pro nás. Oni vzali balon, rozehráli, nechalo se to být a dostali jsme první facku na začátku,“ okomentoval úvodní branku český trenér.
V osmnácté minutě zvýšil po pěkné kombinaci Tamkin Chalilzade. „Do té doby jsme se ještě drželi, měli jsme tam nějaké nástřely a šance. Bohužel pak se soupeř dostal do vedení 2:0 a už měl nepříjemný presink. Věděli jsme, že ho hrají, už jsme si s tím nedokázali poradit. Jak se rozjede ten vlak, těžko tam něco měnit. Snažili jsme se do toho sáhnout v poločase, ale ani to nepomohlo,“ mrzelo Levčíka.
V nastavení prvního poločasu se z rohového kopu prosadil opět Taghijev a hned minutu po přestávce využil zaváhání brankáře Bíra skórující Ramiz Chovdarov. Až pak se probrali čeští hráči a ve 27. minutě nasměroval balon do sítě Pavel Exner. O pět minut později si pak míč do vlastní brány srazil Taghijev. „Musím klukům poděkovat, že jsme aspoň korigovali na 2:4. Měli jsme to kousíček, stále jsme se drželi ve hře, bohužel kvalita byla větší na druhé straně,“ uznal český trenér. Ve 36. minutě vrátil Ázerbájdžánu třígólový náskok Mahammad Chalilov.
Druhý poločas už postrádal patřičné tempo. Český celek končil utkání bez dvou vyloučených hráčů, červené karty v závěru viděli kapitán Bíro i útočník Exner. Chyběl také rychlonohý Dominik Šmerda, který kvůli nezaviněnému zranění musel do nemocnice.
„Neřeším rozhodčí, ne že by nám ukřivdili, ale spíš mě mrzí kvůli divákům, že to byla taková bramboračka. Místo aby se hrál krásný malý fotbal, protože obě země se známe a jak Ázerbájdžán, tak my chceme hrát kvalitní malý fotbal. Bohužel utkání bylo rozkouskované, hodně se řešili rozhodčí, sporné situace, to mě mrzí nejvíc,“ popsal Levčík.
Přestože národní tým od roku 2018 nepřešel přes čtvrtfinále, český malý fotbal stále produkuje zajímavé hráče a na Euru v Bratislavě si debut na velkém turnaji prožilo sedm fotbalistů. „Pro hráče jsou to velké zkušenosti. Sám jsem to zažil, když jsem potkával ty nejlepší země. Vždycky má hráč nějakou představu, jak to bude vypadat, ale realita je ještě trochu náročnější. Klukům chci poděkovat, jak za trpělivost, tak i nasazení a přístup. Určitě to není jednoduché a kluci odevzdali na hřišti maximum. Věřím, že až do dneška jsme dělali radost a snažili jsme se hrát atraktivní malý fotbal. Bohužel jsme narazili na sílu, která byla větší než naše,“ uznal český trenér.
Ázerbájdžán ve středečním semifinále v Bratislavě narazí na obhájce evropského zlata ze Srbska, druhou dvojici tvoří Maďarsko a Ukrajina.
Česko – Ázerbájdžán 2:5 (0:3)
Branky: 27. Exner, 32. vlastní Taghijev – 4. Taghijev, 18. Chalilzade, 25+2. Taghijev, 26. Chovdarov, 36. Chalilov. Rozhodčí: Mešić (Chor.), Müller (Slov.) – Ionescu (Rum.), Mod (Maď.). ŽK: Bíro – Rzajev, Chovdarov, Chalilzade, Karimov. ČK: 49. Bíro, 50+3. Exner (oba ČR).
Česko: Bíro (Kunický) – Doubravský, Klíma, Schreiner, Jelínek, Paděra – Kasal, Havel, Iljazi, Šmerda, Exner – Svoboda, Šrajn, Cupák, Brtnický, Mezera. Trenér: Patrik Levčík.
Ázerbájdžán: Gasimov (Gafarov) – Jafarov, Čovdarov, Baghirov, Taghijev, Alizada –Hamzajev, Babajev, Rzajev, Isajev, Chalilzade – Ibrahimzade, Chalilov, Karimov, Atajev, Mirzalijev. Trenér: Valter Ferraro.