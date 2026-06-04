Stoper Heidenreich vyhlíží po dvou letech nové angažmá: Koleno nebylo nikdy lepší
Dva roky prakticky nehrál, když opomeneme pár startů ve třetí lize. Nyní se hlásí o návrat po dvou operacích kolena, čeho také jiného v případě fotbalisty. David Heidenreich, pořád mladý kluk s velkou zkušeností s reprezentacemi i s angažmá v Itálii v životopise, se pokusí o comeback. „Cítím se líp než dřív,“ říká stoper, jemuž zhořkla angažmá v Prešově i Hradci Králové.
V pětadvaceti má za sebou mnohé: přestup do Itálie, život v covidovém ohnisku v Bergamu, návrat do české ligy. Vždy si držel renomé talentu - až nevšedního. Proto po dvou letech překážek nevzdává touhu po profifotbale. „Věřím, že naskočím do přípravy, samozřejmě počítám, že na zkoušku,“ pronese a prozradí, že má kontakty v Česku i Itálii.
První dotaz nemůže být jiný. Co zdraví?
„Koleno je super, teď to bude deset měsíců od druhé operace. Byla nutná, zjistilo se totiž, že při té první se tam dostaly nějaké kousky chrupavky, takže to blbě srostlo. Celou první rehabilitaci byly komplikace. Důvod jsme zjistili, až když se koleno podruhé otevřelo.“
Vzpomenete si na začátek lapálií?
„V Hradci jsem skočil do základu, v létě 2024 odehrál na začátku ligy všech sedm utkání. Pak byla repre pauza a v ní modelové utkání. Pamatuju si všechno, byl středeční trénink, v souboji mi to prdlo. Vrátil jsem se v zimě, ale na jaře jsem v Hradci prakticky nedostal šanci, i když jsem chodil na lavičku. Řešením bylo hostování.“
Prešov měl být minulé léto vysvobození?
„Ano, líbilo se mi to, ozval se trenér Hynek, který dřív vedl Duklu, byli docela aktivní. Kouč mi volal, že by to tam chtěl na nás postavit. Takže jsem vyrazil a bylo to super. Odehrál jsem tři zápasy v přípravě, pak přišel čtvrteční trénink, blbý pohyb, šel jsem do šlapáku - a bohužel se to stalo znovu.“
Pamatujete si všechno, že?
„Bylo to 26. června minulého roku, dva dny po mých narozeninách. Vlastně tím započaly všechny možné šílené věci.