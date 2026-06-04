Tvrdík o STESu: Noční můra. Zažil jsem hodně věcí, ale… Trestní oznámení na Fouska
Stav, ve kterém nové vedení fotbalové asociace před rokem přebralo dceřinou společnost STES, byl podle Jaroslava Tvrdíka víc než špatný. „Noční můra. Zažil jsem hodně věcí, ale tohle ne,“ prohlásil člen představenstva STESu ve svém projevu na valné hromadě v Olomouci. Kvůli jedné smlouvě podává nové vedení trestní oznámení na své předchůdce. A Tvrdík po roce ze své funkce odstoupí s tím, že se chce přesunout do dozorčí rady.
Tvrdík na úvod zopakoval, co předtím řekl i předseda asociace David Trunda. „Výsledek hospodaření STES za rok 2024 byl minus 5,6 milionu korun. Kumulovaná ztráta ke konci roku 2024 činila 57,1 milionu. Společnost jsme přebírali v červnu 2025 se ztrátou 28 milionů. Finanční plán na rok 2025 nebyl k dispozici, nebyl projednán. Společnost třikrát vyměnila management, každý přiváděl své lidi. Některé výpovědi byly zpracované AI, byly neplatné. Museli jsme dělat dohody. Lidé ve STES nespolupracovali, bylo to absurdní. V té organizaci nebylo vůbec nic,“ pověděl.
S nevolí se podle Tvrdíka setkávali na schůzkách se všemi partnery. „Všichni nám nadávali. Bodejť by ne. Třeba smlouva s generálním partnerem ženské ligy byla podepsána až po valné hromadě. Až když bývalé vedení prohrálo, podepisovaly se smlouvy. Kde nebyly známy, neplnily se. Přicházeli jsme na jednání a říkali jsme, že je nás 360 tisíc. Mně vadilo, že se nám smáli. My jsme jim neměli co nabídnout. To jsme změnili. Udělali jsme výběrové řízení na aplikaci, tento týden jsme registrovali novou aplikaci Fotbal+, která bude spuštěná v nejbližších dnech. I pro ČSOB byla klíčová. Umožní monetizovat základnu, která je jedinečná.“
Asociace čelí žalobě z Německa. „Byly dvě provizní smlouvy na jednu zakázku. Problém je, že předchozí nebyla vypovězena. Pokoušeli jsme se dohodnout, dohoda není možná.“
Ve smlouvě chybí splátkový kalendář, nechápe Tvrdík
Tvrdík dále nabídl stručný výčet dalších nedostatků minulého vedení.
„Prodloužení smlouvy s Fortunou proběhlo bez výběrového řízení. Péče řádného hospodáře nefungovala.“
„Vedení STES mělo auta, nebyly však smlouvy, knihy jízd.“
A především se týká smlouvy, kde podává trestní oznámení na předchozí vedení STES. Tedy na Petra Fouska, Jiřího Šidliáka a Jana Richtera. „Ecology services, to nechápu. Škoda pro STES/FAČR je 1,452 milionu. Ve smluvním vztahu chybí splátkový kalendář. Uzavíráme smlouvu, jdeme poskytovat plnění a nemáme splátkový kalendář. To znamená, že nevíme, jak ji partner bude plnit. Právní oddělení tehdy upozornilo vedení STES, že tato věc je zásadní. Manažeři to ignorují, odbudou to tím, že bude ke smlouvě dodatek číslo jedna a splátkový kalendář v něm bude. Vedení společnosti to uzavře a podepíše. Dodneška uzavřen dodatek není, partner se tomu logicky vyhýbal. Nedávám rád trestní oznámení. Rozhodli jsme se však jako představenstvo, že podáme trestní oznámení na předešlé představenstvo i na partnera, který plnění odebral. Porušení se dají klasifikovat jako trestné činy z obou stran,“ prohlásil Tvrdík.
Teď vidí lepší časy. „Ještě v lednu jsme byli v minusu 15,4 milionu korun, nyní už je to plus 24,5 milionu.“
Je to hlavně zásluhou nové smlouvy s ČSOB. „Kdybychom přišli jenom s návrhem smlouvy na reprezentaci, tak by je to asi neoslovilo. Báli se nás, báli se fotbalu. Neřekli wow, čekáme na vás. ČSOB je na vrcholu pyramidy fotbalu. Vytváříme tak obrovské portfolio příležitostí. Budeme s ní pod touto pyramidou matchovat všechny partnery,“ vysvětlil Tvrdík.
Důležité podle něj je, že jenom malá část jde do STESu. „Bezprecedentní je, že 45,5 milionu korun je darem českému fotbalu, jedná se o dary na konkrétní projekty, v řadě případů přímo v cashi. Tyto peníze STES míjí. Považoval jsem za zázrak, že se nám podařilo po korupční aféře přivést ČSOB k jednání, a to za účasti premiéra.“
Tvrdík byl členem představenstva STESu až do čtvrteční valné hromady. „Mělo to specifický důvod vzhledem ke stavu společnosti. Netvrdím, že jsme hotoví. Bylo to těžkých dvanáct měsíců. Nyní však rezignuji na člena představenstva STES a domluvím se, abych byl v dozorčí radě,“ uvedl.