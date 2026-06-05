Stříbrná cesta. Pusťte si unikátní film o EURO 1996 s Nedvědem, Poborským a spol.
Třicet! Přesně tolik let už to je od největšího fotbalového triumfu v historii samostatné České republiky: finále EURO 1996 v Anglii. Kdy se začal odvíjet unikátní příběh, v němž se z outsiderů stali vicemistři Evropy? Jak vznikl výjimečný tým a kde se vzala úspěšná parta mladých hráčů, kterým se otevřel svět? Co všechno na ostrovech zažili? A jaké byly další osudy nových hrdinů? O tom všem v dobových souvislostech vypráví dokumentární film deníku Sport Stříbrná cesta: Příběh Generace Wembley. Nyní ho můžete shlédnout v rámci předplatného iSport Premium a také na CANAL+ Sport, jenž je koproducentem snímku.
EURO 1996 se nesmazatelně zapsalo do paměti fanoušků výhrou nad Itálií, divokou přestřelkou s Ruskem, památným gólem Karla Poborského ve čtvrtfinále, penaltovým rozstřelem v semifinále nebo vyrovnanou bitvou o prvenství s Německem za přítomnosti britské královny a prezidenta Václava Havla.
Film ovšem oživuje rovněž kulturu, módu i životní styl 90. let – doby euforie a čerstvě nabyté svobody, kdy fotbalisté i celá společnost získávali sebevědomí.
Ve snímku účinkují všechny hvězdy tehdejšího týmu: Pavel Nedvěd, Karel Poborský, Vladimír Šmicer, Patrik Berger a Radek Bejbl, i Petr Kouba, Miroslav Kadlec, Pavel Kuka, Jan Suchopárek či Ladislav Maier. Nechybí v něm ani vzpomínky trenéra Dušana Uhrina a dalších přímých aktérů šampionátu a pamětníků.
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Co také v dokumentu uvidíte:
Příběh slavného Poborského lobu. Jeho tehdejší parťáci se však nestačili divit, co na hřišti provádí. „Hlavou mi blesklo: Ku*va, co dělá?“ přibližuje svou bezprostřední reakci Patrik Berger.
Jak vypadal život tým mezi zápasy. V hotelu Marriott v Prestonu, kde se výprava ubytovala, nechyběla pípa, útočištěm hráčů se stala restaurace Golden Ball.
Unikátní setkání Karla Poborského po 30 letech s Lady Milenou Grenfell-Bainesovou (96), jedním z „Wintonových dětí“, která během EURO pomáhala české výpravě ubytované v hotelu Marriott.
Jak Patrik Berger zvažoval odjezd z turnaje. Ve snímku detailně celý příběh popisuje nejen on, ale i trenér Dušan Uhrin.
Všechna bonusová videa k dokumentu Stříbrná cesta najdete ZDE>>>
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