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Stříbrná cesta. Pusťte si unikátní film o EURO 1996 s Nedvědem, Poborským a spol.

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Stříbrná cesta: Příběh Generace Wembley. Pusťte si unikátní dokument s Nedvědem, Poborským a spol.! • Zdroj: iSport.cz
Předpremiéra dokumentu Stříbrná cesta
Předpremiéra dokumentu Stříbrná cesta
Předpremiéra dokumentu Stříbrná cesta
Předpremiéra dokumentu Stříbrná cesta
Předpremiéra dokumentu Stříbrná cesta
Předpremiéra dokumentu Stříbrná cesta
Předpremiéra dokumentu Stříbrná cesta
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iSport.cz
Fotbal
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Třicet! Přesně tolik let už to je od největšího fotbalového triumfu v historii samostatné České republiky: finále EURO 1996 v Anglii. Kdy se začal odvíjet unikátní příběh, v němž se z outsiderů stali vicemistři Evropy? Jak vznikl výjimečný tým a kde se vzala úspěšná parta mladých hráčů, kterým se otevřel svět? Co všechno na ostrovech zažili? A jaké byly další osudy nových hrdinů? O tom všem v dobových souvislostech vypráví dokumentární film deníku Sport Stříbrná cesta: Příběh Generace Wembley. Nyní ho můžete shlédnout v rámci předplatného iSport Premium a také na CANAL+ Sport, jenž je koproducentem snímku.

EURO 1996 se nesmazatelně zapsalo do paměti fanoušků výhrou nad Itálií, divokou přestřelkou s Ruskem, památným gólem Karla Poborského ve čtvrtfinále, penaltovým rozstřelem v semifinále nebo vyrovnanou bitvou o prvenství s Německem za přítomnosti britské královny a prezidenta Václava Havla.

Film ovšem oživuje rovněž kulturu, módu i životní styl 90. let – doby euforie a čerstvě nabyté svobody, kdy fotbalisté i celá společnost získávali sebevědomí.

Ve snímku účinkují všechny hvězdy tehdejšího týmu: Pavel Nedvěd, Karel Poborský, Vladimír Šmicer, Patrik Berger a Radek Bejbl, i Petr Kouba, Miroslav Kadlec, Pavel Kuka, Jan Suchopárek či Ladislav Maier. Nechybí v něm ani vzpomínky trenéra Dušana Uhrina a dalších přímých aktérů šampionátu a pamětníků.

Pro shlédnutí celého filmu zakupte iSport Premium již od 49 Kč ZDE>>>. Co získáte?

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Co také v dokumentu uvidíte:

Příběh slavného Poborského lobu. Jeho tehdejší parťáci se však nestačili divit, co na hřišti provádí. „Hlavou mi blesklo: Ku*va, co dělá?“ přibližuje svou bezprostřední reakci Patrik Berger.

Jak vypadal život tým mezi zápasy. V hotelu Marriott v Prestonu, kde se výprava ubytovala, nechyběla pípa, útočištěm hráčů se stala restaurace Golden Ball.

Unikátní setkání Karla Poborského po 30 letech s Lady Milenou Grenfell-Bainesovou (96), jedním z „Wintonových dětí“, která během EURO pomáhala české výpravě ubytované v hotelu Marriott.

Jak Patrik Berger zvažoval odjezd z turnaje.  Ve snímku detailně celý příběh popisuje nejen on, ale i trenér Dušan Uhrin.

Všechna bonusová videa k dokumentu Stříbrná cesta najdete ZDE>>>

Koupit si můžete rovněž speciální magazín GEN Wembley, který už je k dostání u všech dobrých prodejců tisku nebo lze objednat na iKiosek.cz.

Magazín GEN Wembley

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