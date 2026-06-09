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Co (ne)víte o Kollerovi: ústrky ve Spartě, rána od bývalé přítelkyně a opravdu naštvaný Brückner

Co (ne)víte o Janu Kollerovi
Co (ne)víte o Janu KolleroviZdroj: Koláž iSport.cz
Jan Koller objímá Pavla Francouze po svém gólu, který ale neplatil
Jan Koller se během natáčení filmu vrátil na Spartu
Jan Koller se během natáčení filmu vrátil na Spartu
Jan Koller a jeho slavná oslava gólu ve čtvrtfinále proti Dánsku na EURO 2004.
Jan Koller pokřtil svou knihu z edice deníku Sport
Jan Koller v redakci deníku Sport
Jan Koller pokřtil svou knihu z edice deníku Sport
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pta, iSport.cz
Fotbal
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Patří mezi nejvýraznější osobnosti v historii českého fotbalu. Jan Koller má na kontě nejen nejvíc reprezentačních gólů, ale i neuvěřitelný příběh vedoucí z venkovského hřiště ve Smetanově Lhotě až na největší stadiony v Evropě. Některé dosud málo známé okolnosti o jeho životě přináší dnes vysílaný dokument Jan Koller - Příběh obyčejného kluka (ČT 2, od 21:00) a kniha Koller: Byl to víc než sen, kterou si můžete objednat ZDE>>> . Co možná o dvoumetrovém útočníkovi (ne)víte?

Mindráky v dětství

Už v dětství to neměl snadné. Jan Koller byl kvůli svojí výšce odmala terčem posměchu. „Měl jsem z toho i mindráky,“ přiznal legendární útočník v dokumentu Jan Koller – Příběh obyčejného kluka.  Měří 202 centimetrů a svoji pestrou kariéru odehrál v kopačkách číslo patnáct. Výška byla pro Jana Kollera hlavní fotbalovou zbraní a výtahem na cestě ke slávě. Jenže… „Jako dítě jsem měl s výškou problémy. Těžce jsem to nesl, chtěl jsem být menší. Ještě jsem neměl tolik rozumu v tom smyslu, že výška je spíš přednost,“ vyprávěl Koller. V dětství se jako fotbalistovi víc věřilo jeho staršímu bratrovi. „I rodiče soupeřů na mě pořvávali, že jsem kopyto neohrabané. Dětská duše je křehká, měl jsem z toho mindráky.“ Proč se nelíbil na hřišti ani svému tátovi? Více si přečtěte ZDE>>>

Jak ho trýznili ve Spartě

V jedné z kapitol knihy Koller: Byl to víc než sen došlo na štaci ve Spartě, kde reprezentační rekordman zažil konflikt s hvězdami letenských. O co šlo? Vyšla mu generálka na ligu, dostal se do základu.  „Tam začal problém mezi mnou a Horstem Sieglem. Horst byl ve Spartě hvězda a nebyl zvyklý na lavičku,“ vzpomněl Koller. „Ze začátku bylo všechno v pohodě, ok, ale pak jsem začal cítit, že kabina jde proti mně. Možná to bylo i tím, že moje výkonnost šla trochu dolů. Nadávali mi i na tréninku. Řvali na mě za každou kravinu. Hodně třeba Petr Kouba. Bylo to dost nepříjemné,“ napsal v knižní zpovědi. Více o napětí mezi Kollerem a sparťanskými hvězdami si přečtěte ZDE>>>

Přítelkyně řekla: Do Belgie s tebou nejdu

Jeho kariéra byla plná paradoxů. Jeden přišel v létě 1996: ve Spartě byl Jan Koller nepotřebný a vedení ho překvapivě přidalo k Romanu Vonáškovi a Václavu Budkovi, kteří vyrazili do Lokerenu. Obrovi z malé Smetanovy Lhoty začalo nečekané dobrodružství v Belgii. Tehdy třiadvacetiletý Koller s úlevou kývnul. Zvlášť, když na své první zahraniční štaci v neznámém prostředí neměl být sám: kromě dvou českých spoluhráčů za ním měla přijet jeho tehdejší přítelkyně. Jenže to by nesměl být fotbalový příběh Jana Kollera, aby se v tom nenašel nějaký háček. „Večer před odletem mi přítelkyně řekla, že si to rozmyslela. Že nikam neletí, že by to nezvládla.“ V těch dnech to s Kollerem a jeho psychikou vypadalo vážně špatně: nebylo mu líp doma mezi svými na jihočeském venkově jako šoférovi družstevního traktoru? Sotva tenkrát mohl tušit, že se všechno v dobré obrátí. „Byl jsem z toho úplně zdrcený. První moje myšlenka byla, že se vrátím zpátky do Česka. Že to v Lokerenu nedám,“ přiznává Koller. A ta slečna? „Od té doby jsem ji už v životě neviděl.“

Zachránce v Lokerenu

Každá pohádka má i smutné kapitoly, v kterých se hlavnímu hrdinovi nedaří. Koller na tom nebyl jinak, trápil se i zkraje štace v Lokerenu. Než ho vysvobodil nový trenér Willy Reynders. Že vám to jméno nic neříká? Pro Kollera to byl osudový trenér. Rychle rozpoznal Kollerův potenciál a udělal z něj nejdůležitějšího muže týmu. „Kouč začal tím, že jmenoval sestavu ne od brankáře, ale od Honzy. Prostě vysunutý útočník Koller a pak šel až dozadu,“ říká bývalý záložník Roman Vonášek, jenž v Lokerenu sledoval Kollerovu proměnu na vlastní oči. „Tehdy jsem já jako trenér chtěl hrát vždy s hrotovým útočníkem. Jan byl tím správným prototypem,“ vykládal Reynders.  Jejich vztah se postupně vyvíjel, poctivý dobrák z jižních Čech nezářil od začátku. „Trenér znal moje nedostatky, například v obratnosti a odhadu na míč,“ líčil Koller. „Pod trenérem Reyndersem jsem udělal neskutečný progres.“ Ve své třetí a poslední sezoně v Lokerenu se Koller stal nejlepším střelcem belgické ligy a fanoušci se s ním dojatě loučili. Na jednom transparentu stálo: Bedankt, Jantje! Díky, Jeníčku!

Nejvíc naštvaný Brückner

Kollerovo působení v reprezentaci je nejvíc spojeno s Karlem Brücknerem. Tohle spojení přineslo hodně vítězství a gólů. Ale jednou viděl legendárního trenéra vůbec nejvíc naštvaného. O co šlo? „To bylo v srpnu 2002 a brankáři Martinu Vaniakovi se narodil syn,“ začíná Koller ohlédnutí. „My jsme ho šli zapít do hospody. Do zápasu zbývaly tři dny. Večerka už padla, když v tom za námi do hospody přiběhl vedoucí mužstva pan Dudl. A povídá: ‚Trenér na vás čeká na recepci, nasranej!‘ Tak jsme se vrátili a on opravdu hodně naštvaný byl. Což nám nezabránilo, abychom toho večera zdrhli znovu ještě jednou. Což ani nevím, jestli ví.“ Svou zlobu dal Brückner pocítit i druhý den na tréninku. „Snad i říkal, že to takhle nemá cenu, že trénink ruší, že jsme hrozní. Navíc sraz probíhal v jeho rodné Olomouci, takže si to bral víc, tím spíš, že už na tréninky chodilo hodně lidí, klidně třeba tři tisíce“ pamatuje Koller.

Vyplatím se Dortmundu?

Z Belgie do Německa. Geograficky kousek, ale rozdíl mezi belgickou nejvyšší soutěží a bundesligou byl obří. A Jan Koller se v Dortmundu v prvních měsících svého angažmá na podzim 2001 příliš neprosazoval.  Borussia za něj tehdy zaplatila jen o něco málo méně než o několik měsíců dříve za Tomáše Rosického. Obrovitý útočník si ale na rozdíl od „malého Mozarta“ zvykal déle.„Už to začali řešit odborníci a média. Jestli jsem se za ty peníze vyplatil. Byl jsem z toho otrávený a říkal jsem si, jak dlouho mě Matthias (trenér Sammer) vydrží držet. Bál jsem se, jestli dostanu důvěru v prvním jarním zápase,“ vzpomíná Jan Koller. Matthias Sammer, tehdy krátce po třicítce jeden z nejmladších bundesligových trenérů, ze svého přesvědčení neuhnul. A vyplatilo se. „Tu důvěru jsem dostal, hráli jsme doma s Herthou. Vyhráli jsme 2:0 a já dal oba góly.“ Oba po „Dinovsku“ hlavou ve vápně. Kromě vyprodaného stadionu se radoval i Sammer. Borussia nakonec předvedla jarní jízdu s úžasným finišem. Cele jaro se přetahovala o vedení s Leverkusenem, nakonec získala titul o jediný bod. A Koller byl druhým nejlepším střelcem týmu s jedenácti brankami.

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