Hanspaulka v prodloužení vyřadila Plzeň, po dvou letech si opět zahraje o titul
Pohádková cesta Plzně sezonou Superligy malého fotbalu skončila v předposledním možném utkání. Rytíři v semifinálové odvetě na hřišti Hanspaulky Praha prohráli 1:7, takže vzhledem k předchozí domácí výhře Západočechů 5:4 muselo o postupujícím rozhodnout prodloužení. V něm Hanspaulka zvítězila 2:0.
Rytíři i tak dosáhli největšího úspěchu v historii Superligy malého fotbalu. „Už tohle byl pro nás nadplán. Play off jsme si užívali, pět let jsme se tam nedostali. Navíc jsme ve čtvrtfinále postoupili přes Jihlavu, což nám dodávalo sílu. Na druhou stranu když už jste krůček od finále, chcete se tam dostat. Z toho jsme zklamaní, takže to určitě bolí, ale zase si musíme říct, že je na čem stavět a potřebujeme v tom pokračovat dál,“ prohlásil plzeňský kapitán Jan Šebek.
Hanspaulka si opět po dvou letech zahraje Superfinále. A opět to bude proti Partyzanu Příbram. Předloni v Českém Dubu zvítězili Pražané 4:3, loni slavila Příbram po triumfu 4:2 na Vikings Brno premiérový titul. Letošní Superfinále se hraje v Českém Dubu 20. června od půl osmé večer.
Po úvodní semifinálové prohře na západě Čech museli Pražané zvládnout odvetu, aby duel pokračoval do prodloužení. Hanspaulka ukázala svou sílu, když po šedesáti minutách zvítězila 7:1. „Plzeň přijela v celkem stejné sestavě, jako hrála doma. Věděli jsme, že to bude těžké utkání, tenhle rok mají Rytíři velmi silný tým a dali dokupy slušnou partu lidí. Bylo jasné, že nás nečeká nic lehkého. Potrápili nás hodně hlavně v prodloužení,“ pronesl útočník pražského celku Adam Jákl.
Hanspaulka vedla už po šesti minutách odvety o dva góly, když se prosadili Kryštof Pančev a Michal Vávra. Ve dvacáté minutě sice snížil Roman Popovič, ale ještě do přestávky vrátil Pražanům dvoubrankový náskok Mustapha Olanrewaju Toyin.
Ve druhém poločase už měli domácí duel pod kontrolou a přidali čtyři góly. „Zaspali jsme začátek, brzy jsme prohrávali. Ještě jsme se dostali do zápasu brankou na 1:2, ale bylo vidět, že kluci jsou naběhaní a na velkém hřišti jim to svědčí. Nasázeli nám další dva tři góly a když to bylo o čtyři branky, říkali jsme si, že nemá smysl se s nimi honit, že se pošetříme na prodloužení, kde to bude zase 0:0. Zkusíme do toho vlétnout, stoprocentně makat a tam to prostě urvat,“ odhalil Šebek taktiku plzeňského celku ve druhém poločase.
Ovšem hned ve druhé minutě prodloužení nasměroval Hanspaulku do Superfinále Kryštof Pančev, vedení pak ve dvacáté minutě nastaveného času pojistil Jákl. „Na lavičce jsme si řekli, že teprve v prodloužení začíná zápas. Kluci se s tím popasovali velmi dobře, vlétli jsme na ně a to nám pomohlo,“ popsal pražský forvard.
Plzeňského kapitána rozhodující branka rozzlobila. „Míč se náhodně odrazí k hráči v plném běhu, ten ho nastřelí na zadní tyč, my ji nezavřeme a frajer dává do prázdné. To byl laciný gól. Říkáme si furt, že musíme zavírat zadní tyče, frajeři tam prostě chodí, ale necháme to volné a dostaneme tak blbý gól. Pak už se jim těžko dostávalo na kobylku. Musím smeknout klobouk dolů, domácí to chtěli víc, byli živější a my se spíš hledali,“ uznal Šebek.
Hanspaulka Praha – Rytíři Plzeň 7:1 (3:1), prodloužení 2:0
Branky a nahrávky: 1. K. Pančev, 6. Vávra (Verner), 26. Toyin, 32. Baisa, 33. Kolodezhnyi, 48. Baisa, 59. Verner (Baisa), 60.+2. K. Pančev (Plánička), 60.+ 20. Jákl (Vávra) – 20. Popovič. Rozhodčí: Tomiga – Perutka. ŽK: Plánička – Šebek. První utkání: 4:5, postupuje Hanspaulka.
Hanspaulka Praha: Viktor Pančev (Maksym Merdieiev) – Michal Vávra, Mustapha Olanrewaju Toyin, Kryštof Pančev, Nikita Gončarov, Miroslav Verner (C), Tomáš Plánička, Vladyslav Kolodezhnyi, Patrik Uher, Ivan Baisa, Adam Jákl.
Rytíři Plzeň: Daniel Adamovič – František Mourek, Patrik Denk, Matěj Holý, Andrii Bezzub, Andryj Luzhetskyi, Josef Vitouš, Jan Vacín, Roman Popovič, Jan Šebek (C).