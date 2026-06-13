Analytik na konferenci Sportu: Datové oddělení je jako fotbalový tým. Ovládne fotbal AI?
Data ve fotbale už dávno nejsou „budoucností“ fotbalu, revoluce proběhla už dávno. „Kdo to nepřijal, střílí se do nohy,“ potvrdil na konferenci Fenomén fotbal pořádané deníkem Sport a webem iSport datový analytik Opty Jakub Kadrnožka. Rozmluvil se o tom, co fotbalové algoritmy čeká v budoucnosti a zda se máme brzy obávat i vyššího nárůstu umělé inteligence.
I ligové týmy pochopily, že data přináší konkurenční výhodu, proto největší tahouny tohoto odvětví – Spartu a Slavii – postupně doplňuje Plzeň, Liberec, Pardubice a další. Naposledy skautsko-analytické oddělení představily i Teplice.
„Že by to dělal v klubu jeden člověk? To ať to raději nedělal klub vůbec. Kdybych byl majitel klubu a měl ty prostředky, tak první, co bych v tom klubu chtěl zavést, by bylo takové oddělení. Spojit data se skautingem, přijde úplně nejoptimálnější cesta. Ten pohled na vlastní oči a do toho čísla. A mířil bych minimálně třeba na šest lidí pro velké kluby třeba i dvanáct. Ve fotbale je velká netrpělivost, ale jejich výsledky bych zhodnotil třeba po třech letech,“ popsal Jakub Kadrnožka, analytik Opty.
Datový tým přirovnal k tomu, který běhá po hřišti. „Každý něco umí, každý má nějakou specializaci. Jsou to lidi s různými schopnostmi. Jako příklad rád dávám Lech Poznaň, kde mají to oddělení opravdu velké. Když se dělá přestup, mají v rozhodnutí 25% slovo, což mi přijde ideální,“ vysvětluje.
Kadrnožka se dotknul i toho, co data čeká v budoucnosti. Současným světem se čím dal více rozšiřují „tracking data“, která výrazně monitorují pohyb hráčů. Díky nim, dokáže Opta za jeden zápas nasbírat až 3,8 milionů takzvaných data bodů, zatímco jen s event daty (akce s míčem), nasbírala 3,5 tisíce. „To pomáhá i rozšíření statistiky xThreat, tedy očekávaného nebezpečí. Dokážeme spočítat, jestli hráč zvyšuje pravděpodobnost vstřelení branky i náběhem bez míče,“ popisuje.
Přes veškerý technologický pokrok ale Kadrnožka neočekává, že místo trenérů začne koučovat umělá inteligence. „To je hudba budoucnosti, je to dost daleko. I ty nejlepší trackingové systému na trhu potřebují dost lidské síly, která kvalitu těch dat po zápase upravuje,“ podotýká. Zároveň ale přiznává, že minimálně do defenzivní činnosti se algoritmy a systému budou propisovat, čím dal tím víc. „Ale věřím, že ofenziva stále zůstane do velké míry na intuici,“ zakončil.