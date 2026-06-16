Bývalé vedení FAČR se ohrazuje: Stav asociace nebyl špatný, STES byl ziskový
Na červnové valné hromadě FAČR popsali předseda David Trunda a člen výkonného výboru Jaroslav Tvrdík fungování dceřiné marketingové společnosti STES za bývalého vedení v hodně tmavých barvách. A informovali, že v jednom případě hodlají podat trestní oznámení. Předchůdci, pánové Fousek, Šidliák a Richter, se nyní ve společném prohlášení ohrazují.
„Noční můra. Zažil jsem hodně věcí, ale tohle ne,“ prohlásil Tvrdík, tehdy ještě člen představenstva STESu, o stavu, v němž marketingovou společnost asociace nové vedení přebíralo.
V konkrétním případě smlouvy s Ecology services se noví vládci rozhodli podat trestní oznámení. „Škoda pro STES/FAČR je 1,452 milionu. Ve smluvním vztahu chybí splátkový kalendář. Uzavíráme smlouvu, jdeme poskytovat plnění a nemáme splátkový kalendář. To znamená, že nevíme, jak ji partner bude plnit. Právní oddělení tehdy upozornilo vedení STES, že tato věc je zásadní. Manažeři to ignorují, odbydou to tím, že bude ke smlouvě dodatek číslo jedna a splátkový kalendář v něm bude. Vedení společnosti to uzavře a podepíše. Dodneška nebyl uzavřen dodatek, partner se tomu logicky vyhýbal. Nedávám rád trestní oznámení. Rozhodli jsme se však jako představenstvo, že podáme trestní oznámení na předešlé představenstvo i na partnera, který plnění odebral. Porušení se dají klasifikovat jako trestné činy z obou stran,“ prohlásil Tvrdík.
Petr
Dařilo se navyšovat výnosy od partnerů
„Asociace byla v období 2021-25 jednoznačně sportovně úspěšná, včetně dvojnásobné účasti na EURO, finančně stabilní a každoročně zisková.“
„Realizovala řadu zdařilých tuzemských i mezinárodních projektů v čele s výnosovým vyřešením areálu Strahov, Strategický plán, změnu Stanov i členských příspěvků. Nemluvě o uskutečnění mnoha nutných reforem po předchozím období 2017-21, včetně obnovy důvěry ve fotbal a zejména životně důležité ekonomické stabilizace. Naše vedení přebíralo v roce 2021 FAČR s vnitřním dluhem na úrovni 150-200 milionů korun, na což se rychle a rádo zapomíná.“
„Z řady důležitých projektů, které jsme zahájili (mj. stadion na Strahově, získání pořadatelství ME do 19 let do ČR, zásadní boj proti match-fixingu, který znamenal významný převrat v postupu FAČR, kamerový systém pro soutěže, aj.) nebo v nich pokračovali (např. dostavba nové části budovy FAČR apod.), budou těžit naši následovníci (úvodní rozhovory s ČSOB proběhly již v r. 2023).“
„STES byl v letech 2021-2024 v zisku a tyto výsledky byly každoročně prezentovány valným hromadám FAČR. Dlouhodobě se dařilo postupně navyšovat výnosy od partnerů a měnit výhodnost převzatých dlouhodobých smluv k lepšímu. Až díky nelehkému, postupnému posilování kredibility se v r. 2024 podařilo získat společnost Penny z koncernu REWE. Výměna představenstva i výkonných ředitelů STES měla vždy své důvody.“
„Prezentované informace ohledně smluv s Fortunou, Českou televizí, gastropartnerem, provizních smluv a některých dalších nákladových a provozních záležitostí STES byly v některých případech účelové a nepřesné.“
K samotnému trestnímu oznámení se Fousek a spol. blíže nevyjádřili. „Avizovanou záležitost s trestním oznámením související se smlouvou uzavřenou se společností Ecology Services/AHV a záležitost možného porušení GDPR (zveřejnění našich vlastnoručních podpisů na smlouvě s Fortunou) jsme již postoupili našim právním zástupcům,“ uvedli pouze.