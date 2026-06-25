Damková po patnácti letech končí v komisi rozhodčích UEFA. Mám jiné projekty, říká
Skoro přesně před patnácti lety se Dagmar Damková stala první ženou, která zasedla do komise rozhodčích UEFA. Právě ve čtvrtek skončila, střídá ji známá francouzská sudí Stéphanie Frappartová. Podle bývalé české rozhodčí se jedná o plánovanou změnu.
Evropská fotbalová asociace oznámila střídání v komisi na svém webu. „UEFA by ráda poděkovala odcházející Referee Officer Dagmar Damkové za její významný přínos elitnímu rozhodcovství v průběhu let. Její obětavost, odborné znalosti a služby byly vysoce ceněny a uznávány,“ napsala.
Damková pro iSport.cz sdělila, že se jedná chystaný krok. „Moje působení v této roli skončilo v souladu s nastaveným cyklem a navazuje na něj Stéphanie Frappartová. Přeji jí hodně úspěchů a v prvních měsících jí budu samozřejmě nápomocná, aby předání proběhlo co nejplynuleji.
„Já se mezitím budu věnovat dalším mezinárodním projektům a výzvám, které mám před sebou,“ napsala s tím, že v tuto chvíli nechce být konkrétnější.
Jednapadesátiletá bývalá rozhodčí tak v relativně krátké době opustila i druhou prestižní pozici. V říjnu loňského roku skončila po osmi letech jako členka komise rozhodčích FIFA. „Jednalo se o dvě čtyřletá období, která platí pro členy. Takže naprosto očekávaná cesta,“ vysvětlila tehdy.
Frappartová jako mezinárodní rozhodčí působila od roku 2010 a během své kariéry odřídila více než sto zápasů UEFA. Mezi tyto milníky patří i Superpohár UEFA 2019 mezi Liverpoolem a Chelsea v Istanbulu, kdy se stala vůbec první ženou, která rozhodovala finálový zápas mužské soutěže UEFA.
Stala se také první ženou, která jako hlavní rozhodčí řídila zápas mužské Ligue 1, zápas mužské Ligy mistrů UEFA a zápas mužského mistrovství světa.