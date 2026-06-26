Na trůn v Superlize malého fotbalu se vrátila Hanspaulka Praha, ovládla i kategorii U23
Sedm zápasů o domácí titul nabídlo Vekra Superfinále 2026 v Českém Dubu. Od rána až do večera se bojovalo v sedmi různých kategoriích Superligy malého fotbalu. Dvakrát se z vítězství radovala Hanspaulka Praha, ovládla finále mužů i hráčů do 23 let. Obě nejmladší kategorie do 10 a do 12 let se pak staly kořistí PAMAKO Pardubice.
Největší pozornost samozřejmě přitahoval duel v mužské Superlize malého fotbalu, v němž se utkali obhájci titulu z Partyzanu Příbram a předloňští šampioni z Hanspaulky. Od soboty má celostátní soutěž již pětinásobného šampiona v podání Pražanů, kteří porazili Příbram 4:1.
Partyzan se v Superfinále objevil počtvrté za sebou a v úvodu se ujal vedení zásluhou kapitána Jiřího Junka, jenže ještě do přestávky srovnal Ivan Baisa. Po pauze pak Hanspaulka třemi brankami obrátila skóre, postupně se prosadili Marco Škop, Mustapha Olanrewaju Toyin a Tomáš Plánička. „Čekali jsme na první gól, tím se to otevřelo. Věděli jsme, že do toho půjdeme, že si je chceme roztáhnout, chtěli jsme hrát náš fotbal. Počítali jsme s tím, že soupeř bude nachystaný, ne nadarmo byl počtvrté ve finále, byli jsme však připravení. Jsem velice spokojený, máme double a užívám si to na maximum,“ prohlásil útočník Škop, který slavil triumf s Hanspaulkou i v kategorii do 23 let. „Myslím, že Hanspaulka se nezastaví hodně dlouho a jdeme si pro další tituly,“ dodal.
V ženské kategorii vybojovaly čtvrtý titul hráčky Vikings Brno, které stejně jako před rokem porazily Jihlavu Miners. Celek z Vysočiny poslala v sedmnácté minutě do vedení Annika Macháčková, ovšem po přestávce obhájkyně titulu přidaly a vstřelily branky.
Nejprve srovnala brněnská kapitánka Tereza Kubicová, poté se dvakrát prosadila Katka Kukučová. „Samozřejmě jsem hrozně vděčná a jsem moc ráda, že jsme vyhráli. Neměly jsme to vůbec lehké, na rovinu musím říct, že Jihlava nás přehrávala, byla lepší, ale ve druhé půlce jsme tam daly srdíčko, makaly jsme a výsledek dopadl pro nás,“ těšilo Kukučovou.
Mezi hráči do 23 let získala titul pražská Hanspaulka, která zdolala Vikings Brno 4:2. Přestože Brňané vedli, Hanspaulka do přestávky srovnala a ve druhém poločase skóre obrátila, dvakrát se v závěru prosadil Marco Škop.
Loni se LSMF Liberec ve finále kategorie do 19 let musel sklonit před Olomoucí, tentokrát už si v domácím prostředí nenechali Severočeši titul vzít. Liberec deklasoval 7:1 Vikings Brno, dvěma góly a jednou asistencí měl na tom nejvýraznější podíl Marek Plíšek, který v závěru při vyloučení spoluhráče dokonce zaskakoval v liberecké brance.
Až penaltový rozstřel rozuzlil finálový duel v kategorii do 15 let. V normální hrací době hráči FK Hoverla Praha ani Vikings Brno branku nedali, v pokutových kopech se pak z titulu radovala Hoverla, která ovládla rozstřel 4:3.
Mezi hráči do 12 let stejně jako v loňském roce slavilo titul PAMAKO Pardubice, které porazilo Olomouc Mighty Ducks 2:1. Obě branky vítězů vstřelil Ihor Savchuk, za Mocné kačery se prosadil pouze Matěj Komínek.
Také v nejmladší kategorii do 10 let obhájili prvenství hráči PAMAKO Pardubice, když zdolali rovněž Olomouc Mighty Ducks 10:2. Nejvýraznější postavou vítězů a také nejlepším hráčem Superfinále do 10 let se stal Kryštof Dubánek, který dal čtyři góly a na jeden přihrál.
Finále mužů:
Hanspaulka Praha – Partyzan Příbram 4:1 (1:1)
Branky a nahrávky: 26. Baisa, 36. Škop, 48. Toyin, 51. Plánička – 22. J. Junek (Bálek).
Finále žen:
Vikings Brno – Jihlava Miners 3:1 (0:1)
Branky a nahrávky: 33. Kubicová (Pavková), 55. Kukučová (Chodilová), 60. Kukučová – 17. Macháčková (Juříčková).
Finále U23:
Hanspaulka Praha – Vikings Brno 4:2 (1:1)
Branky a nahrávky: 21. Kolodezhnyi (Uher), 39. A. Zelenka (K. Pančev), 49. Škop (PK), 60.+3. Škop – 11. Kadeřávek (Pšikal), 53. Vavera (Jungwirth).
Finále U19:
Vikings Brno – LSMF Liberec 1:7 (1:2)
Branky a nahrávky: 27. Pokorný – 1. D. Zelenka, 8. Chráska (PK), 33. Plíšek (Okrouhlický), 50. Růta, 52. vlastní Fibinger, 55. Plíšek (Okrouhlický), 56. D. Zelenka (Plíšek).
Finále U15:
FK Hoverla Praha – Vikings Brno 0:0, pokutové kopy 4:3
Penalty proměnili: Hryha, Surmanidze, Ros. Tokar, Pet. Tomyšynec – Šarišský, Kolesa, Orálek. Neproměnil: Sára (Brno).
Finále U12:
PAMAKO Pardubice – Olomouc Mighty Ducks 2:1 (1:0)
Branky a nahrávky: 4. Savchuk, 33. Savchuk (Strachan) – 31. Komínek.
Finále U10:
Olomouc Mighty Ducks – PAMAKO Pardubice 2:10 (2:5)
Branky a nahrávky: 9. Štěpánek (Hrabský), 20. Hai Dang Hoang – 12. Fencl, 14. Režňák (Petric), 17. Petric, 17. Dubánek, 18. Bouška (Dubánek), 26. Bouška (Petric), 30. Dubánek (Bouška), 32. Dubánek (Režňák), 33. Dubánek (Režňák), 38. Fencl.