A teď Liga mistrů! Daněk o Linci, vztahu s trenéry i Spartě: Všechno jsem se teprve učil
Nebojí se přiznat, že oslavy mu náramně sedly. „Vzali jsme za to, byl jsem opravdu šťastnej,“ líčil ofenzivní záložník Kryštof Daněk, který získal v minulé sezoně double s rakouským celkem LASK Linec. A teď si zahraje o Ligu mistrů. Na konci května podepsal s klubem tříletou smlouvu, a tím uzavřel působení ve Spartě. „Tam jsem se poprvé dostal do pozice náhradníka, což jsem nesl těžko,“ přiznal 23letý hráč v rozhovoru pro Ligu naruby. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Díky výkonům v dresu Lince se dostal do širší nominace národního týmu před mistrovstvím světa v Americe. Jakmile z ní Kryštof Daněk vypadnul, odletěl na dovolenou do Řecka. Pár dnů strávil také v autokempu na jižní Moravě. „Zrovna jsme trefili festival, na kterém bylo plno motorkářů a rockových kapel. Byla to sranda,“ vyprávěl odchovanec olomoucké Sigmy, který okomentoval odchod ze Sparty, zkušenost z reprezentace a hlavně přestup do Rakouska.
Přemýšlel jste na dovolené ještě o minulé sezoně?
„Každý se mě ptal, jaké to bylo. Jsem vděčný, že se nám to povedlo. Sezona nebyla jednoduchá, protože jsme šli úplně ze dna a skončili úplně nahoře. Fakt jsem si toho vážil. Je to velká motivace do dalších dnů a sezon, takový úspěch vždycky dodá plno energie.“
Měl jste ji už při oslavách?
„Sedlo mi to už po poháru. Byl jsem fakt šťastnej, že se nám to povedlo. Byl to můj druhý zápas, co jsem do toho naskočil po zranění, a šel jsem do prodloužení za stavu 2:2. Nakonec jsme vyhráli 4:2. Takže se slavilo. Trenér se nás snažil trochu klidnit, protože jsme hráli hned v pondělí ligový zápas. Říkal jsem mu, že v pátek pijeme a v pondělí můžeme hrát.“
Bylo to podobné i před třemi lety na Spartě?
„Oslavy ve Spartě byly možná trochu větší, protože je zvyklá na tituly a tehdy jsme ho získali po devíti letech. Navíc to bylo doma v Česku, prožíval jsem to intenzivněji. Všichni jsme byli kámoši, znali jsme se velmi dobře.“
V Linci jsou hráči z Brazílie, Panamy, Mali, Surinamu či Ameriky. Projevilo se to na párty?
„Hodně kluků ani nepije alkohol, protože jsou muslimové. Umí se ale bavit i bez pití, o to víc tancujou. Je to vtipné, taky jsem si to vyzkoušel. Parta je silná a dobrá, nemáme spolu problém.“
S kým jste si padl do oka?
„Bavím se hlavně s brankářem Lukasem Jungwirthem. Zajdeme si na jídlo, byli jsme si zahrát i padel. Děláme spolu různé volnočasové aktivity. Blízko má ještě k útočníkovi Samuelovi Adeniranovi. Tyhle dva bych vyzdvihl nejvíc.“