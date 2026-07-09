Trestní oznámení na Fouska? Nebude, říká Trunda. Poškozená společnost se ozvala
Na červnové valné hromadě Jaroslav Tvrdík oznámil, že asociace podá trestní oznámení na bývalé vedení FAČR v čele s Petrem Fouskem kvůli smlouvě s Ecology services spojené se škodou 1,452 milionu korun. Nyní se zdá, že k němu nedojde.
„Noční můra. Zažil jsem hodně věcí, ale tohle ne,“ prohlásil na valné hromadě Jaroslav Tvrdík, člen představenstva STESu, o stavu, v němž marketingovou společnost asociace nové vedení přebíralo. A doplnil, že v případě smlouvy se společností Ecology services podá nové vedení STES trestní oznámení na to staré, jmenovitě na Petra Fouska, Jiřího Šidliáka a Jana Richtera.
„To nechápu. Škoda pro STES/FAČR je 1,452 milionu. Ve smluvním vztahu chybí splátkový kalendář. Uzavíráme smlouvu, jdeme poskytovat plnění a nemáme splátkový kalendář. To znamená, že nevíme, jak ji partner bude plnit. Právní oddělení tehdy upozornilo vedení STES, že tato věc je zásadní. Manažeři to ignorují, odbydou to tím, že bude ke smlouvě dodatek číslo jedna a splátkový kalendář v něm bude. Vedení společnosti to uzavře a podepíše. Dodneška uzavřen dodatek není, partner se tomu logicky vyhýbal. Nedávám rád trestní oznámení. Rozhodli jsme se však jako představenstvo, že podáme trestní oznámení na předešlé představenstvo i na partnera, který plnění odebral. Porušení se dají klasifikovat jako trestné činy z obou stran,“ vysvětloval Tvrdík.
Nyní se věci posunuly, jak pověděl v obsáhlém rozhovoru pro web iSport předseda asociace David Trunda. Po otázce na trestní oznámení a Ecology services prohlásil. „Nejsem zastáncem podávání žalob. Zůstaly dvě smlouvy, který byly nedořešený, a jedna z těch nejmenovaných společností, kterou jste teď jmenoval, nás oslovila s tím, že by se chtěla dohodnout,“ vysvětlil.
Což nejspíš znamená, že věc se nebude řešit právní cestou. „Čekají nás nějaká jednání, a pokud dojde k nějaké dohodě, tak v tomto případě ano. Věřím, že se nám to podaří udělat tak, aby to proběhlo v pořádku. Já jsem seděl i s předchozím vedením, seděl jsem i s panem Fouskem, bavili jsme se o tom a myslím si, že je důležitý tyto věci vyřešit interně. Někdy nám nezbývá nic jiného, ale už jenom to, že se jedna z těch společností ozvala a chce to dořešit, je pro nás dobrý signál.“