Trunda: Kouč, Nedvěd i já jsme mohli reagovat jinak. Priske jako kouč? Bavili jsme se o něm
Dal si zhruba měsíc na to, aby výkonnému výboru spolu s generálním manažerem Pavlem Nedvědem představil jména zahraničních trenérů, která by mohla vést český národní tým. „Směřuje to k primární diskusi s cizincem. S odborníkem, který by se s námi chtěl spojit na delší dobu,“ říká v rozhovoru pro deník Sport, web iSport a Ligu naruby předseda FAČR David Trunda, který popisuje i tuzemské varianty. Konkrétně Jindřicha Trpišovského ze Slavie či Briana Priskeho ze Sparty.
Otevřel vám turnaj oči?
„Určitě otevřel. Myslím si, že nám ukázal aktuální obraz českého fotbalu. Ukázal nám zrcadlo a spoustu věcí, které musíme změnit. A že bychom v některých věcech mohli i přidat na rychlosti.“
Bavíme se čistě o sportovní stránce, nebo i obecně fungování asociace?
„Bavíme se o tom, že některé změny, které jsme započali už před rokem a které logicky vyžadují nějaký čas, je potřeba postupně realizovat, protože český fotbal to vyžaduje. Mistrovství nám podle mého názoru ukázalo, že rozvoj českého fotbalu mnoho let stagnoval. Myslím, že bychom měli teď využít situaci, abychom přidali na všech frontách.“
Asi bychom byli rádi, kdyby Česko třeba ještě teď bylo na turnaji. Nicméně ta hrůza, když to tak nazveme, vám může i pomoci. Může se stát takovým beranidlem pro změny.
„Jsou to smíšené emoce. Máte radost, že se postoupilo po dvaceti letech na mistrovství světa. A pak máte první, druhý, třetí zápas a je konec. Takže já věřím, že jedna z pozitivních věcí může být, že nám to opravdu může otevřít dveře různými dalšími směry, které bychom třeba nezrealizovali, kdybychom postoupili do play off. Možná bychom se na ně dívali jinak. Vše si musíme vyhodnotit a nastavit si dlouholetou koncepci, protože to není jenom o reakci na mistrovství světa. My už rok připravujeme dlouhodobou koncepci, v následujících dnech, týdnech, možná měsících chceme oznámit desetiletý výhled a koncepci rozvoje českého fotbalu. Neúspěch nám pomůže akcelerovat ta rozhodnutí.“
Co konkrétně?
„Akcelerace je v těch procesech. FAČR je velký kolos a rozhodnutí mnohdy trvá dlouho. Teď se nastartované projekty mohou začít realizovat, abychom pomohli rozvoji té fotbalové pyramidy. Hlavně ve výkonnostním fotbalu u dětí, protože tam jsme zaspali možná deset, patnáct let.“
Byla pro vás urychlovačem i slova Ladislava Krejčího?
„Určitě. Komunikace je zásadní. Nejenom ta virtuální na sociálních sítích, ale také ta uvnitř týmu. Bavili jsme se, že Láďa Krejčí má připravené nějaké poznámky ve svém deníčku, které by rád probral. O některých jsem věděl, některé tušil. Požádal jsem ho, aby vystoupil před novináře. Asi dva dny nato jsme se spojili a měli jsme víc než hodinovou detailní diskusi.