Hrál proti Spartě i Slavii, byl lídrem Kluže. Rumunsko zasáhla smrt bývalého reprezentanta (†44)
Smutná zpráva nejen pro rumunský fotbal. Bývalý reprezentant Gabriel Muresan tragicky zemřel ve 44 letech. Místní média uvedla, že se někdejší hráč Kluže utopil v jezeře poblíž města Apold, kde byl od roku 2020 starostou.
Defenzivní záložník Muresan byl jedním z lídrů Kluže na přelomu prvního a druhého desetiletí tohoto století, kdy tamní klub CFR dominoval rumunskému fotbalu. S týmem získal tři mistrovské tituly a tři triumfy v národním poháru, v evropských soutěžích si zahrál i proti Spartě, Slavii či Liberci.
V národním týmu nastoupil Muresan v letech 2007-11 k devíti zápasům, jednou i s kapitánskou páskou.