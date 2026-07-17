Poborský o EURO 96 i lobu: Bude mě provázet do konce života. Fergusone, neomlouvejte se...
Dva originální „vynálezy“ daroval světu český fotbal. Tím prvním je dloubák Antonína Panenky z finále ME 1976. A tím druhým o dvacet let později úžasný lob Karla Poborského (54), jímž ve čtvrtfinále EURO 1996 šokoval Portugalce i své parťáky. Vlastně úplně všechny. „Dělal jsem to tak celý život,“ ohlíží se za svým kouskem i úspěšnou kariérou muž v rozhovoru, který je součástí dokumentu Stříbrná cesta. Spoluhráči o něm říkají, že neběhal po trávníku, ale vznášel se nad ním. I díky tomu zaujal Sira Alexe Fergusona natolik, že šel vlasatému záložníkovi osobně nabídnout přestup do Manchesteru United – a pak litoval, že mu nedal víc příležitostí vyniknout v konkurenci jistého Davida Beckhama... Magazín GEN Wembley o EURO 1996 objednávejte ZDE >>>
Kde se ve vás vzalo to, že na fotbal jste šel jinak, že jste nejrůznější situace řešil jinak než jiní, neotřele, originálně?
„Pocházím z Třeboně, dodnes je tam rodina, rodiče, sourozenci, a relativně často tam jezdím. Fotbal hrál už můj táta, a když mu zranění ukončilo kariéru, vlastně automaticky se stal mým i bráchovým trenérem. Už ve školce mě vždycky vyzvedl a jezdili jsme na hřiště. Brácha je o pět let starší, takže jsem trénoval nejen s mojí, ale i starší kategorií. Měl jsem tři, čtyři tréninky za týden plus zápasy. Se staršími kluky jsem se konfrontoval furt, takže mi to dalo určitý nadhled nad fotbalem nebo to, že jsem byl schopen ,přežítʼ. Protože trénovat v mladších žácích s kluky o pět let staršími, to je jako později skočit mezi chlapy. Prostě jsem musel nějak přežít, nějak jsem to přežil, a dalo mi to do vínku strašně moc.“
Přemýšlel jste tedy už tehdy o tom, jak svůj věkový „handicap“ nahradit fotbalovým myšlením, fintami, dohnat fyzický náskok ostatních?
„Musel jsem tomu svůj styl hry podřídit, vyrovnat se nějakým způsobem klukům o hlavu, o dvě vyšším a o spoustu kil těžší. Silou to nešlo, tak jsem se fotbal odmalička učil hrát jinak – hlavou, technicky, což mi nakonec zůstalo. Hrál jsem takhle celý život a určitě to byl jeden z největších důvodů, nebo jeden z velkých důvodů, proč jsem to dotáhl tam, kam jsem to dotáhl.“
Provázelo vás tohle měření se silnějšími hráči i později?
„Za komunistického režimu ještě byla sportovní centra mládeže, v Budějovicích ho zakládal Jiří Kotrba, takový můj druhý, fotbalový táta. A on si mě vzal z Třeboně do sedmé třídy základky. Jenže pak jsem se nedostal do áčka dorostu, který hrál celostátní ligu, a šel bych do dorostu B v krajském přeboru. Ale tu samou soutěž hrála Třeboň a táta řekl: ,To nemá cenu, bude hrát krajský přebor za muže.ʼ A zase mě hodili o kategorii výš. Po tři čtvrtě roku šel trenér Kotrba trénovat áčko Budějovic, znovu si pro mě do Třeboně přijel, já přeskočil dorost a šel v necelých sedmnácti letech rovnou do áčka. Tenkrát z toho byl velký humbuk, protože se to politicky, kádrově neslučovalo, aby někdo takhle přeskakoval a dělal v tom bordel.“
Jak se to tedy povedlo?
„Jak známe všichni Jirku Kotrbu, v tomhle byl – a dodneška je – silný nebo možná paličatý, tak si to prosadil. Díky tomu jsem skočil rovnou do dospělého fotbalu, do druhé ligy. A podepsal svoji první smlouvu a začal hrát profesionální fotbal.“
Přispěly k vaší touze se prosadit i skromné podmínky, ve kterých jste začínal?
„V Třeboni bylo jedno travnaté hřiště a jedno škvárové. Škvára, to je taková ta drť, kterou už dneska vlastně kluci neznají. Ti už hrají na hezkých umělkách, kde se nezašpiní. Tenkrát se ale po jakémkoliv pádu dostávala pod kůži, takže po tréninkách jsme se drhli ve sprchách, aby se dostala pryč. Bylo to strašně bolestivý, ale taková prostě byla doba. A možná nás to i nutilo nepadat a raději souboje ustávat, protože to opravdu bolelo. Byl z toho takový ten silniční lišej, jak se dneska říká. A pořád. Někde v kolenou pod kůží mám škváru dodnes zarostlou. Tyhle začátky mě zocelily.“
Začal jste si příchodem do Českých Budějovic plnit své sny?
„Víte, je to asi divný, ale já nikdy snílek nebyl. Nikdy jsem si nepředstavoval, že za půl roku budu v nějakém klubu, a když budu makat, tak dostanu smlouvu a skočím zase jinam. Sport jsem miloval, v Třeboni byla vždy docela silná házená, proto jedna půlka kluků hrála fotbal a druhá ji. A v zimě jsme všichni mastili hokej, což mi zůstalo: hraju ho strašně rád dodneška. Chodíme s kluky z šestadevadesátého, paradoxně se takhle potkáváme mnohem častěji než na fotbale. Všechno jsem bral tak, jak to přišlo, a takhle jsem vlastně prošel celou kariéru. A je to asi i lepší než se něčím stresovat ve stylu: Hele, já bych moc chtěl, teď jsem od toho krůček. A když na to zatlačím víc, tak se to povede... Takhle jsem to naštěstí nikdy neměl.“
Říkáte, že jste nikdy nebyl snílek. Takže jsme třeba ani neměl doma plakáty svých idolů?
„Plakáty jsem měl. Když jsem vyrůstal, měli jsme s bráchou jeden pokoj, takže Maradona tam visel. Byla to jeho éra, takže jsme ho samozřejmě měli vylepeného na zdi. Ale tím to v podstatě končilo.“
Dotkly se vás v sedmnácti, kdy jste začal vstupovat do velkého fotbalu, velké společenské změny po Listopadu 1898? Jak jste vnímal dobu před ním?
„Pamatuju se, že naši se o všem hodně intenzivně bavili. Ne že by se hádali, ale nikdo neuměl odhadnout, kam to vlastně dospěje, co to přinese. Jestli to bude lepší, nebude, jak se chovat. I v Budějovicích na náměstí se cinkalo klíči, ale nemůžu říct, že bych si tenkrát najednou uvědomil, že jsme svobodní, a co to znamená. Do Českých Velenic, do Rakouska jsme to měli nějakých pětadvacet kilometrů, takže všichni začali jezdit nakupovat za hranice a najednou měli tenisky Adidas. Ale taky si vybavuju, a velmi intenzivně, jak v obchodech visely papíry A4, na kterých stálo: Češi, nekraďte. Říkal jsem si: No, tak nevím, jestli je to vlastně dobře, není... Pak se to naštěstí přehouplo do nějakého normálu. Doufejme, že se to teď zase nepřehoupne někam zpátky...“
Jak byla znát blízkost rakouských hranic už před změnou režimu?
„Máma dělala dlouhá léta masérku v lázních, kam jezdila spousta Rakušáků, Rakušaček, protože oni k nám mohli, ale my k nim ne. Takže každou chvilku přinesla nějakou milku, žvýkačky nebo něco jiného ze Západu. Chytali jsme rakouskou televizi, takže vím, že jsme jako malí doma čuměli s otevřenou pusou na reklamy na Persil a tyhle blbosti, kterým se dneska smějeme. Jenže v té době jsme se divili, co všechno tam mají. Bylo to zvláštní...“
Taky jsem chtěl mít džíny jako ostatní?
„Všichni jsme začali chodit ve značkových teniskách. Kluci z áčka Budějovic víceméně fasovali kopačky u šéftrenéra klubu. A ten je rozděloval: Ty je nepotřebuješ, ty si je vezmi, ty si vezmi starý. Mezi sponzory Dynama byl právě jeden z těch obchodů v Českých Velenicích, velký sport. A tam jsme měli každý učenou částku, za kterou jsme se mohli obout. Mohli jsme si vybrat jakékoli kopačky, což bylo jako ze snu. Když se v televizi dívám na seriál Vyprávěj, tak se úplně tlemím: Jéžišmarjá, v týhle době jsem vyrostl! Děti vůbec neví, jak to bylo, a ptají se mě: ,Prosím tě, co to je za retro?!ʼ A já jim odpovídám: ,No, v téhle době jsem vyrostl, to byl můj svět, a je to hrozný i hezký...ʼ Každý chleba je o dvou kůrkách, spousta věcí tehdy byla zajímavých, ale zaplaťpánbůh, že je to pryč.“
Koukali jsme na ně s obdivem a zdravili
Sledoval jste se zájmem první vlnu přestupů známých fotbalistů do zahraničí?
„Jak se otevřely hranice, začali hráči volně přestupovat. Je to období, kdy jsme všichni dívali na Tomáše Skuhravého, který po mistrovství světa zůstal v Itálii, na Michala Bílka nebo Míru Kadlece, který se dostal do Kaiserslauternu.“
Inspirovalo vás to už tehdy?
„Bavili jsme se o tom hlavně, když jsem hrál za jednadvacítku. Nároďáky jezdily spolu a my hráli před áčkem. Takže tam jsme právě na tyhle kluky koukali. Když z ciziny přijel Venca Němeček, Bomber Tomík, koukali jsme na ně s obdivem a zdravili: Dobrý den. Samozřejmě jsme jim všem vykali, bavili jsme se o tom, jak se mají a jak si žijí. A že by bylo krásný, kdybychom to taky dokázali.“
Za České Budějovice jste začal hrát ligu a v létě 1994 o vás stála obě pražská „S“. Proč jste ale nejprve přestoupil na Žižkov?
„Bylo to jednoduchý: zase tam trénoval Jirka Kotrba. Přišel za mnou Zdeněk Nehoda, tehdy manažer Sparty, a nabídl mi smlouvu, mám ji pořád schovanou doma. Když to v Budějovicích začali řešit, hlavní trenér Jindřich Dejmal, obrovský slávista, řekl: ,To ne, ten na Spartu nepřestoupí!ʼ Dva dny nato přijeli z Edenu a ptali se mě: „Děláme to ve Slavii jinak, jaké peníze a co všechno dalšího bys chtěl? My podle toho uvidíme, jaký jsi člověk, a rozmyslíme se.“
Co jste jim na to odpověděl?