Anglický fotbal truchlí. Zemřela hvězda Liverpoolu a držitel dvou Zlatých míčů Keegan (†75)
Anglický fotbalista Kevin Keegan, který zemřel ve věku 75 let, byl hvězdným ofenzivním záložníkem či útočníkem. Nejlepší fotbalová léta prožil v FC Liverpool a Hamburgeru SV. S Liverpoolem vyhrál třikrát anglickou ligu, dvakrát Pohár UEFA (nyní Evropská liga) a jednou Pohár mistrů evropských zemí (předchůdce Ligy mistrů). V roce 1977 přestoupil do Hamburku, jemuž pomohl vyhrát bundesligu. V letech 1978 a 1979 získal Zlatý míč, tehdy ocenění pro nejlepšího fotbalistu Evropy.
Keegan se narodil 14. února 1951. Fotbalovou kariéru zahájil rodák z Doncasteru v 17 letech ve Scunthorpe United a v roce 1971 přestoupil do FC Liverpool. Po šesti letech, 230 odehraných zápasech a 68 vstřelených brankách odešel na tři roky do hamburského klubu. V roce 1980 se vrátil do Anglie, kde nastupoval za Southampton a Newcastle United.
Za anglickou reprezentaci hrál v letech 1972 až 1982. Absolvoval 63 zápasů, téměř polovinu z nich jako kapitán, a vstřelil 21 gólů.
V Newcastlu později působil jako kouč, a to v letech 1992 až 1997 a v roce 2008. Jeho největším trenérským úspěchem bylo druhé místo s Newcastlem v anglické lize v sezoně 1995/96. Keegan vedl v letech 1999 až 2000 i anglickou reprezentaci, v letech 1997 až 1999 Fulham a v období 2001 až 2005 trénoval Manchester City.
Slavný brazilský fotbalista Pelé zařadil Keegana v roce 2004 mezi 125 nejlepších žijících fotbalistů.
Letos v červnu Keegan oznámil, že má rakovinu ve čtvrtém stadiu. O své nemoci a zahájení léčby bez bližších podrobností informoval již v lednu. „Měl jsem autonehodu a musel po ní na operaci. Při vyšetřeních zjistili, že mám rakovinu,“ uvedl.