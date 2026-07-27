Messi po finále MS poprvé na veřejnosti: V kapuci sklidil potlesk na zápase 4. ligy
Po finálové porážce na mistrovství světa se Lionel Messi poprvé objevil na veřejnosti. Kapitán argentinské reprezentace zavítal do Rosaria, kde z tribun sledoval utkání čtvrté nejvyšší soutěže a vysloužil si bouřlivé ovace fanoušků. V rodném městě tráví fotbalová legenda část dovolené, kterou po světovém šampionátu dostali účastníci turnaje. Kvůli ní odloží Messi i návrat do dresu Interu Miami.
Kapitán úřadujících vicemistrů světa zavítal do rodného Rosaria, kde sledoval utkání čtvrté nejvyšší argentinské soutěže Primera C mezi Leones de Rosario a Central Córdoba de Rosario.
Nachází se tamuž od minulého týdne, kdy jeho soukromé letadlo přistálo zpátky do vlasti. Na letišti na něj čekali fanoušci s vlajkami a transparenty, zůstali však zklamaní, Argentinec nasedl do auta a rychle odjel. Nezúčastnil se oficiálních oslav stříbra.
Messi se během návštěvy utkání snažil být nenápadný. Na tribuně se objevil v černé bundě s kapucí a zápas sledoval společně se svými syny. Přestože se držel v ústraní, přítomní fanoušci si jeho příchodu rychle všimli a stadionem se rozlehl hlasitý aplaus.
Útočník divákům poděkoval a zamával. Symbolické bylo i místo jeho návštěvy. Leones de Rosario je klub úzce spojený s rodinou Messiových a jeho prezidentem je Lionelův bratr Matías.
Děvetatřicetiletý forvard tak využívá toho, že hráčská asociace FIFPRO vyjednala jednadvacetidenní volno pro hráče, kteří se zúčastnili mistrovství světa. I kvůli tomu si Messi nezahraje zápas hvězd MLS, jenž je na programu ve středu.
Pokud by využil celého volna, do sestavy Interu Miami by se vrátil nejdříve 12. srpna na zápas proti mexickému Leónu.