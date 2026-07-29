Fotbal nikdo nevlastní! UEFA zuří kvůli miliardovému obchodu FIFA, ve hře je bojkot MS
Evropská fotbalová unie UEFA chce po oznámení mezinárodní federace FIFA o zamýšleném prodeji podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům svolat ještě v tomto týdnu mimořádné zasedání. Podle stanic Sky, ESPN a agentury Bloomberg je ve hře i možný bojkot světového šampionátu.
FIFA v úterý oznámila, že plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti získat 20 procent a zaplatit za ně přes čtyři miliardy dolarů (89 miliard korun).
„Fotbal je nejoblíbenějším sportem na světě a mimořádným motorem společenského rozvoje. Část tohoto sportu proměnila tuto popularitu v pozoruhodnou komerční hodnotu - a my tento úspěch oslavujeme a chceme, aby pokračoval, protože to pozvedá celý fotbal. FIFA existuje proto, aby podporovala rozvoj ve všech koutech světa," řekl prezident FIFA Gianni Infantino.
Podle zdrojů The Times jsou do Infantinových plánů zapojené i osoby z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž ho pojí blízké přátelství. Hlavním investorem by měla být společnost založená Joshuou Kushnerem, bratrem Trumpova zetě Jareda Kushnera. Sám Infantino by pak po skončení mandátu ve funkci prezidenta FIFA, který by v případě znovuzvolení vypršel v roce 2031, mohl vést novou společnost jako generální ředitel.
UEFA na zveřejněné plány okamžitě reagovala ostrou kritikou. „Tím se překračuje hranice, kterou vedoucí fotbalové instituce nikdy nesmějí překročit. UEFA bere tuto záležitost velmi vážně. Stejně tak by měly postupovat i všechny národní fotbalové svazy. Nikdo z nás nevlastní fotbal. Není na FIFA, aby ho prodávala,“ sdělila evropská federace.
FIFA hodlá veškerý zisk investovat zpět do fotbalu. Zdůraznila, že si ponechá výlučnou kontrolu nad řízením soutěží, kalendářem zápasů a všemi sportovními rozhodnutími. Návrh hodlá brzy předložit 211 členským svazům a Radě FIFA, které o něm budou rozhodovat.