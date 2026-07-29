UEFA zuří kvůli miliardovému obchodu FIFA. Trunda podpořil Infantina, nově vyjádřila obavy i LFA
Evropská fotbalová unie UEFA chce po oznámení mezinárodní federace FIFA o zamýšleném prodeji podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům svolat ještě v tomto týdnu mimořádné zasedání. Podle stanic Sky, ESPN a agentury Bloomberg je ve hře i možný bojkot světového šampionátu. Návrhy FIFA a jejího šéfa Gianni Infantina podpořil předseda FAČR David Trunda. Obavy naopak vyjádřil například Jaroslav Tvrdík, člen Výkonného výboru asociace, nebo nově také LFA.
FIFA v úterý oznámila, že plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti získat 20 procent a zaplatit za ně přes čtyři miliardy dolarů (89 miliard korun).
UEFA na zveřejněné plány okamžitě reagovala ostrou kritikou. „Tím se překračuje hranice, kterou vedoucí fotbalové instituce nikdy nesmějí překročit. UEFA bere tuto záležitost velmi vážně. Stejně tak by měly postupovat i všechny národní fotbalové svazy. Nikdo z nás nevlastní fotbal. Není na FIFA, aby ho prodávala,“ sdělila evropská federace.
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Sky News překvapilo, že návrhy prezidenta FIFA, které „šokovaly světový fotbal,„ podporuje předseda FAČR Trunda.
„Vidím pragmatické výhody pro český fotbal z úzké spolupráce s Giannim Infantinem a jeho týmem. Samozřejmě potřebujeme více podrobností, ale můj osobní názor je, že vidím pozitivní dopad záměrů FIFA,“ řekl Trunda britské televizi.
„Ohledně zamýšleného projektu FIFA k možnému prodeji komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům jsem v kontaktu s UEFA a s kolegy z výkonného výboru i s předsedy řady národních fotbalových asociací v Evropě. Myslím, že se jedná pro fotbal o velmi vážnou věc a plně sdílím stanovisko UEFA i dalších subjektů, které upozornily na nebezpečná rizika,“ uvedl pro ČTK člen výkonného výboru UEFA a bývalý předseda FAČR Petr Fousek. „Nepochybuji, že Evropa bude jednotná stejně jako třeba v případě Superligy a jsem přesvědčen, že součástí této jednoty musí být z řady důvodů i český fotbal,“ doplnil Trundův předchůdce v čele FAČR.
Na síti X zareagoval i člen Výkonného výboru FAČR Jaroslav Tvrdík. „Prezentované stanovisko je osobním názorem předsedy FAČR. Mrzí mě to, Davida Trundu respektuji, ale výkonný výbor jako kolektivní statutární orgán českého fotbalu o této velmi vážné otázce nejednal a jakkoliv nerozhodl. Obava UEFA je plně pochopitelná a česká pozice by měla být formulována po komplexní vnitřní diskusi ve FAČR a LFA.„
Ve středu večer vydala prohlášení i Ligová fotbalová asociace (LFA). Ta se jasně postavila za názory UEFA a jejího prezidenta Aleksandera Čeferina.
„V souvislosti s nejasným veřejným vyjádřením předsedy Fotbalové asociace České republiky Davida Trundy považuje Ligová fotbalová asociace za nezbytné jasně a bezvýhradně podpořit stanovisko UEFA k nejnovějším návrhům FIFA týkajícím se jak vytvoření její komerční divize a zpeněžení menšinového podílu v ní, tak změn soutěží FIFA. LFA v této situaci plně stojí za UEFA a jejím prezidentem Aleksanderem Čeferinem,“ stojí v prohlášení LFA.
Obavy naopak vedle UEFA vyjádřily i další konfederace, znepokojené především tím, že s nimi o návrhu nikdo předem nehovořil. Nový plán by mohl znamenat ohrožení jejich příjmů z vrcholných kontinentálních akcí klubů i reprezentací.
„Dnes jsme se dozvěděli o termínu, který FIFA stanovila národním asociacím – buď podpoří její návrhy, nebo bude nabídka jednorázové finanční kompenzace stažena. To samo o sobě vypovídá vše, co je třeba o tomto plánu vědět. Po jednáních s mnoha zainteresovanými stranami napříč fotbalovým prostředím UEFA ví, že odpor vůči tomuto plánu FIFA je značný a nadále sílí. FIFA nemůže dál zneužívat náš sport k obohacování sebe a svých blízkých. Fotbal můžeme rozvíjet správným způsobem. Je čas dát přednost národním asociacím, klubům, ligám, hráčům a fanouškům,„ uvedla v prohlášení UEFA.
FIFA hodlá veškerý zisk investovat zpět do fotbalu. Zdůraznila, že si ponechá výlučnou kontrolu nad řízením soutěží, kalendářem zápasů a všemi sportovními rozhodnutími.
Návrh hodlá brzy předložit 211 členským svazům a Radě FIFA, které o něm mají do 19. září rozhodnout. Pokud projde, slibuje Infantino každému svazu ve čtyřletém období do roku 2030 místo deseti milionů dolarů (213 milionů korun) dvojnásobek.
Petr Kočanda