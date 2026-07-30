Detaily sporu FIFA a UEFA: boj o moc i miliardy. Existuje napojení na Trumpa?
Na světovém fotbalovém poli se vyostřila situace v zákulisí. FIFA, namlsaná zisky a úspěchem šampionátu v Americe, ohlásila revoluční plán – prodat podíly soukromým investorům a vydělat další miliardy dolarů. Proti bezprecedentní komercionalizaci největšího sportu planety se postavila evropská UEFA – vymezila se proti zveřejněným návrhům Gianniho Infantina a svolala mimořádné jednání členských svazů. V čem se mocné organizace aktuálně vůbec neshodnou? Mimo jiné jde i o napojení na prezidenta USA Donalda Trumpa.
FIFA v úterý oznámila plán, který může na další roky výrazně ovlivnit fungování celého fotbalu. Prezident Gianni Infantino bez větších konzultací s dalšími mocnými hráči vystřelil do světa, že FIFA plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti získat 20 procent a zaplatit za ně přes čtyři miliardy dolarů (89 miliard korun).
„Prodej práv z mistrovství světa komerčním investorům je pro všechny příležitost, nikoli povinnost. Chceme vytvořit nové Kapverdy,“ zdůraznil šéf mocné organizace. Členským svazům rozeslal dopis, ve kterém jim slibuje vyplatit až 40 milionů dolarů (850 milionů korun), pokud návrh podpoří. Pokud ale ne, zůstanou příspěvky výrazně nižší, což může logicky ovlivnit rozhodování obzvlášť menších asociací.
Ostře reagovala UEFA. Nejvýznamnější asociace sdružující evropské státy uvedla, že FIFA svým návrhem překračuje hranici, která přísluší řídícím fotbalovým organizacím. Naopak malé mimoevropské asociace, které jsou závislé na příjmech od FIFA, může vidina dalších příjmů významně ovlivnit k tomu, aby návrh podpořily. V konečném rozhodování má každá členská asociace (211 zemí ve FIFA) jeden hlas, tudíž mohou mocné státy z Evropy hravě přehlasovat.
Pojďme si detailněji rozebrat návrh, který se nyní snaží Infantino po celém světě obhajovat a už na zářijovém zasedání ho plánuje i přes možný odpor UEFA prosadit.
FIFA oznámila záměr založit novou dceřinou společnost FIFA Forward Enterprise, do níž převede komerční práva k nejcennějším soutěžím – především mistrovství světa mužů, žen a klubů. Přibližně 20 % této společnosti chce prodat soukromým investorům za více než 4 miliardy dolarů (85,2 miliardy korun).
Hájí se tím, že...
Do nové společnosti by nepřešla samotná FIFA jako organizace, ale její komerční aktivity – tedy vše, co generuje příjmy z největších turnajů. Patří sem zejména televizní a streamingová práva, sponzorské smlouvy, prodej vstupenek, merchandising, licenční práva, komerční organizace turnajů (MS mužů, žen, klubové MS a další soutěže FIFA). Hájí se tím, že si nad vším ponechá většinovou kontrolu, investoři nebudou řídit sportovní stránku a získané prostředky půjdou na rozvoj fotbalu skrz vyšší příspěvky národním svazům.
Dnes FIFA funguje poměrně jednoduše: uspořádá mistrovství světa, inkasuje příjmy, po odečtení nákladů rozdělí část peněz členským asociacím. Nová společnost FFE by tento model změnila.
Místo jednorázového vybírání příjmů by vznikla společnost vlastnící dlouhodobá komerční práva. Investor nekupuje mistrovství světa jako takové, ale podíl na společnosti, která tato práva obchodně využívá. Je to podobné tomu, jak fungují některé profesionální sportovní ligy nebo mediální společnosti – prodává se podíl na budoucích peněžních tocích, nikoli na samotné soutěži.
FIFA potvrdila, že na transakci pracuje s nadnárodní bankovní institucí JPMorgan, která hledá investory. Jako hlavní zájemce je zmiňována společnost Thrive Eternal, nový investiční fond skupiny Thrive Capital založenou mladým byznysmenem Joshuou Kushnerem (41). Zajímavé je, že Thrive Eternal se zaměřuje právě na dlouhodobé investice do významných sportovních a kulturních značek.
Zde najdeme napojení na nejvyšší politické kruhy. Kushnerův bratr Jared (45) je zeťem amerického prezidenta Donalda Trumpa – za ženu má Trumpovu dceru Ivanku.
Infantino má s Trumpem dlouhodobě blízké a pevné vztahy, během slavnostního losování mundialu mu od FIFA předal speciální (a kontroverzní) cenu míru. Ačkoliv Joshua Kushner přímo Trumpa nepodporuje, americký prezident a lidé okolo něj mohou za chystanou revoluci ve FIFA výrazně lobbovat a pomáhat ji prosadit, aby na ní později mohli vydělávat.
Více turnajů, více účastníků, více reklamy
Se zveřejněným konceptem hluboce nesouhlasí UEFA - z dlouhodobých práv na mistrovství světa se podle ní stává čisté finanční aktivum, jehož cílem bude maximalizace výnosů. Investoři budou mít přirozený zájem na dalším růstu příjmů, což může vytvářet tlak na více turnajů, více účastníků nebo další komercializaci. Také tvrdí, že FIFA postupovala bez dostatečné konzultace s konfederacemi a národními svazy. Dokonce uvedla, že „duše a řízení fotbalu nejsou obchodním zbožím“. Ve zkratce – byznysové zájmy převáží nad fotbalem a postupně mohou zabít celou hru.
Především jde ale o mocenský konflikt. UEFA jako hlavní hráč na poli klubového fotbalu, kde nastupují nejlepší hráči světa, nechce ztrácet vliv. Představuje ekonomické centrum světového fotbalu: evropské ligy, Liga mistrů, nejbohatší kluby, největší televizní trhy. Přílivem financí od FIFA by ale světová organizace mohla výrazněji upřednostňovat vlastní akce nad ty, které spadají pod UEFA a vydělávají na evropském trhu.
FIFA reprezentuje všech 211 členských asociací. Většina z nich pochází z Afriky, Asie, Oceánie a Karibiku a jsou finančně závislé na příspěvcích FIFA. Pokud FIFA získá několik miliard dolarů navíc a rozdělí je mezi tyto svazy, ještě více posílí svou politickou podporu. UEFA se obává, že FIFA díky novým financím zvýší svůj vliv a začne diktovat podobu mezinárodního kalendáře i obchodní strategii světového fotbalu.
Návrh znamená pokus změnit způsob financování FIFA. Dnes je FIFA závislá na tom, kolik vydělá na každém mistrovství světa. Po vytvoření FFE by měla k dispozici velký objem kapitálu předem, který může rozdělovat členským asociacím ještě před tím, než se projeví budoucí výnosy. To by výrazně posílilo její schopnost financovat rozvojové programy – a zároveň i její politický vliv uvnitř organizace. Osobní zájem na zavedení nového konceptu může mít i Infantino, který se v roce 2027 pravděpodobně bude ucházet o znovuzvolení do pozice prezidenta FIFA.
Pokud FIFA získá podporu většiny svých členů, je pravděpodobné, že projekt prosadí i přes odpor UEFA. To by znamenalo významný posun ve financování a řízení světového fotbalu a pravděpodobně by dále vyostřilo dlouhodobé napětí mezi FIFA a evropským fotbalem.
Infantinův návrh podpořil šéf české asociace David Trunda, na něj hned reagoval člen výkonného výboru a šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, že stanovisko vedení českého fotbalu nebylo z Trundovy strany s nikým předjednáno.