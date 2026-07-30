Odpor proti Infantinovi sílí! Po Evropě se ozvala i Asie: FIFA podkopává základy fotbalu
Odpor proti plánu Gianniho Infantina pustit soukromé investory ke komerčním právům mistrovství světa rychle sílí. Po UEFA, evropských politicích a představitelích velkých klubů se důrazně ozvala také Asijská fotbalová konfederace. Dosud přitom patřila k nejspolehlivějším oporám prezidenta FIFA. Podle jejího šéfa světová federace svým jednostranným postupem podkopává základy kontinentálního fotbalu.
Gianni Infantino už nečelí pouze evropské vzpouře. Proti způsobu, jakým FIFA připravila vstup soukromých investorů do společnosti spravující její nejcennější komerční práva, se vymezila také Asijská fotbalová konfederace AFC.
A její kritika je mimořádně významná. Asie dosud patřila mezi nejpevnější Infantinovy spojence a už předem mu slíbila jednotnou podporu v příštích volbách prezidenta FIFA. Nyní však její šéf Salman bin Ibráhím Chalífa rozeslal 47 členským asociacím dopis, v němž postup světové federace ostře odsoudil.
„Jednostranné kroky FIFA podle všeho podkopávají samotné základy kontinentálního fotbalu, které jsou postaveny na solidaritě, spolupráci a transparentnosti,“ uvedl podle deníku The Guardian. Dodal, že tak zásadní iniciativa nemůže uspět bez podpory všech konfederací, kterou FIFA v tuto chvíli nemá.
Asie: FIFA nás obešla, o projektu nic nevíme
Podstatou sporu je plán založit společnost FIFA Forward Enterprise. Do ní chce světová federace převést komerční práva zahrnující televizní přenosy, sponzoring, vstupenky a licence i organizační zajištění svých turnajů. Soukromým investorům by následně prodala menšinové podíly.
FIFA tvrdí, že by si nad novou společností zachovala kontrolu a že investoři by nemohli zasahovat do pravidel, kalendáře, formátu soutěží ani dalších sportovních rozhodnutí. Hodnota podniku má dosahovat 20 miliard dolarů a prodejem menšinových podílů chce FIFA získat až 4,2 miliardy dolarů. Peníze mají podle Infantina výrazně zvýšit financování fotbalového rozvoje po celém světě.
AFC ovšem namítá, že ji FIFA před zveřejněním projektu vůbec nekontaktovala. Asijští představitelé podle svého prohlášení nedostali možnost návrh prostudovat a projednat prostřednictvím standardních řídicích struktur.
Ještě tvrdší je dopis prezidenta AFC. Chalífa v něm uvedl, že Asie neobdržela podrobnou právní, finanční ani organizační analýzu projektu a jeho možných důsledků.
Za nepřijatelně krátký považuje také harmonogram, který národním asociacím předložil Infantino. Jednotlivé svazy se mají do 19. září rozhodnout, zda přijmou jednorázovou platbu ve výši až 20 milionů dolarů, pocházející z prodeje podílů nové společnosti.
Podle kritických hlasů jde o finanční nabídku, která má asociace motivovat k rychlému schválení projektu ještě předtím, než budou důkladně známy jeho dlouhodobé dopady.
UEFA zvažuje i krajní řešení - bojkot
Evropská fotbalová unie UEFA kvůli situaci svolala mimořádné jednání svých 55 členů. Podle informací The Guardian má být jedním z hlavních témat dokonce možnost bojkotu turnajů pořádaných FIFA.
UEFA už dříve obvinila vedení FIFA, že používá fotbal k obohacování sebe a svých přátel. Proti Infantinovu projektu se postavily také severoamerická konfederace CONCACAF a anglická Fotbalová asociace.
Přidání Asie však zásadně mění poměr sil. Evropa a Severní Amerika mají dohromady pouze 65 hlasů a samy by návrh, o němž má rozhodovat 211 členských asociací FIFA, zablokovat nedokázaly. Pokud by ale AFC svůj kritický postoj udržela a odmítla projekt podpořit, Infantino by mohl přijít o potřebnou většinu.
Jihoamerický CONMEBOL a Africká fotbalová konfederace CAF zatím nadále stojí převážně na jeho straně.
Eberl: Za takové nápady se stydím
Kritika sílí také mimo struktury jednotlivých svazů. Sportovní ředitel Bayernu Mnichov Max Eberl prohlásil, že se stydí už za to, že se o podobném návrhu ve fotbale vůbec diskutuje.
Podle něj světová federace působí dojmem, že existuje pouze proto, aby vytvářela další zisk. Eberl zároveň podpořil možnost společného evropského postupu včetně bojkotu turnajů FIFA.
Infantina chtějí volat k odpovědnosti také někteří poslanci Evropského parlamentu. Barry Andrews a Nela Riehlová požadují, aby prezident FIFA vystoupil na veřejném slyšení a svůj plán vysvětlil.
„Mistrovství světa je globální veřejný statek, který nikomu nepatří natolik, aby ho mohl prodat,“ uvedli europoslanci. Obávají se, že soukromí investoři budou v budoucnu tlačit na místa a termíny turnajů a soustředí se pouze na nejvýnosnější části fotbalu.
Infantino se hájí: Nabídka, nikoli povinnost
Prezident FIFA projekt dál hájí. Podle něj jde o „jedinečnou příležitost“ dramaticky zvýšit prostředky na infrastrukturu, trenéry, národní týmy, mládežnické soutěže, amatérský a ženský fotbal.
Zdůrazňuje zároveň, že založení společnosti FIFA Forward Enterprise je zatím pouze návrhem v konzultačním procesu.
„Je to příležitost, nikoli povinnost,“ vzkázal členským asociacím.
Jenže právě způsob konzultací se nyní stal jedním z hlavních předmětů kritiky. UEFA, AFC i CONCACAF shodně tvrdí, že byly postaveny před hotovou věc bez dostatečných informací a času na posouzení rizik.
Rozruch zasáhl také český fotbal. Předseda FAČRDavid Trunda jako jeden z prvních významných evropských funkcionářů veřejně upozornil na možné výhody spolupráce s Infantinem. Jeho stanovisko však odmítla Ligová fotbalová asociace a jako osobní názor ho označili také někteří členové výkonného výboru FAČR.
S každým dalším kritikem se proto Trundova původní vstřícnost vůči projektu dostává do citlivějšího světla. Zvlášť nyní, kdy se proti postupu FIFA nepostavila pouze Čeferinova Evropa, ale také Asie, která dosud patřila k nejdůležitějším pilířům Infantinovy moci.