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Zemřela italská legenda (†66). Mistr světa hrál jen za AC Milán, třikrát vyhrál Ligu mistrů

Zemřel Franco Baresi
Zemřel Franco BaresiZdroj: Profimedia.cz
Zemřel Franco Baresi
Zemřel Franco Baresi
Zemřel Franco Baresi
Zemřel Franco Baresi
Zemřel Franco Baresi
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ČTK, iSport.cz
Fotbal
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Odešla fotbalová legenda a symbol klubové věrnosti. Itálii zasáhla zpráva, že zemřel Franco Baresi, věhlasnému obránci bylo 66 let. Byl mistrem světa z roku 1982, s AC Milán třikrát vyhrál Ligu mistrů a šestkrát Serii A. O jeho úmrtí informoval milánský klub.

Baresi strávil v dresu AC Milán do roku 1997 celou dvacetiletou hráčskou kariéru a 15 sezon byl kapitánem. V reprezentaci odehrál 82 zápasů. Na zlatém MS v roce 1982 se ještě na trávník nedostal, o dvanáct let později byl kapitánem italského výběru, jenž ve finále podlehl v penaltovém rozstřelu Brazílii.

Loni se Baresi podrobil operaci plic a zahájil onkologickou léčbu. V únoru se objevil s olympijskou pochodní na zahájení zimních her v Miláně.

„AC Milán truchlí nad úmrtím Franca Baresiho, který stejně jako jeho dres s číslem 6 navždy zůstane nedílnou a zásadní součástí DNA a historie klubu,“ uvedl AC Milán, jehož čestným viceprezidentem se Baresi stal v roce 2020.

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