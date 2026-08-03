Chtěl vydělávat 1,3 miliardy ročně. Teď Infantino ztrácí podporu. Kdo se ozval první?
Ještě před několika týdny měl Gianni Infantino znovuzvolení do čela FIFA prakticky jisté. Po šíleném pokusu pustit soukromé investory k miliardovému byznysu mistrovství světa však začíná ztrácet podporu. Jako první se proti němu oficiálně postavil Wales. Následovat ho má mnohem vlivnější Anglie. A sílí i podezření, že prezident FIFA připravoval pohádkovou budoucnost také sám pro sebe.
Velšská fotbalová asociace jako první národní federace oficiálně stáhla podporu kandidatuře Gianniho Infantina na další období v letech 2027 až 2031. Podle jejího prohlášení prezident FIFA selhal v oblasti řízení, vedení, hodnot, komunikace i zdravého úsudku a přestal hájit nejlepší zájmy fotbalu.
Wales přitom nemusí zůstat dlouho sám. Anglická fotbalová asociace se podle agentury Reuters a Sky News chystá udělat totéž. To by pro Infantina představovalo mnohem bolestivější úder. Anglie patří mezi nejvýznamnější a nejvlivnější členy FIFA a její krok může spustit lavinu dalších odmítnutí především v Evropě.
Infantino vyvolal vzpouru plánem založit společnost FIFA Forward Enterprise a prodat soukromým investorům zhruba dvacetiprocentní podíl v komerčních aktivitách spojených s mistrovstvím světa a dalšími turnaji FIFA. Projekt měl vynést až 4,2 miliardy dolarů, po odporu UEFA, Asie a Severní Ameriky ho však FIFA musela stáhnout.
Vydělal by si desetinásobek?
Kritici navíc tvrdí, že Infantino nemyslel jen na fotbalové svazy, kterým sliboval miliony. Také on sám mohl na projektu pohádkově vydělat.
Podle deníku The Times se počítalo s tím, že by se Infantino po skončení svého prezidentství mohl stát komisařem nové společnosti. Jeho odměna mohla dosahovat úrovně šéfa ligy amerického fotbalu NFL Rogera Goodella – přibližně 64 milionů dolarů, tedy kolem 55 milionů eur (cca 1,3 miliardy korun ročně). Šlo by o více než desetinásobek jeho současných příjmů. FIFA takovou výši odměny oficiálně nepotvrdila.
Infantinův plán měl členským svazům přinést rekordní peníze. Současně však mohl vytvořit mimořádně lukrativní místo pro jeho autora. Místo toho se nyní rozehrává jiná hra – o důvěru a budoucnost samotného prezidenta FIFA.
A ta se začíná rozpadat.