FIFA vyjádřila podporu Infantinovi a omluvila se za chyby: Závazek, aby se již neopakovaly
Vedení mezinárodní fotbalové federace FIFA na středeční mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánů na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Informují o tom agentury AFP a Reuters.
Infantino vyvolal minulý týden odpor velké části fotbalové veřejnosti zmíněným návrhem na prodej části práv do soukromých rukou. I když v pátek od plánu oficiálně odstoupil, kritické hlasy na jeho adresu pokračují a sílí odpor, především v Evropě, ale i v dalších zemích - nejnověji nedůvěru v něj vyjádřil ve středu kanadský premiér Mark Carney.
„Za tyto chyby byla vyjádřena omluva spolu se závazkem zajistit, aby se již neopakovaly,“ uvedlo vedení FIFA v prohlášení po středeční večerní krizové schůzce v marocké metropoli Rabatu. Zároveň vyjádřilo plnou podporu Infantinovi. Kritizovaný projekt byl opuštěn a federace nebude tolerovat útoky na svou integritu a podnikne kroky k ochraně svého dobrého jména, doplnilo vedení FIFA v prohlášení.
Rabat je sídlem regionální centrály FIFA pro Afriku, kde má Infantino tradičně podporu. V marockém hlavním městě se také příští rok uskuteční 77. kongres federace s prezidentskými volbami, na nichž se Infantino plánoval ucházet o znovuzvolení. Z kontinentálních a národních federací už nicméně sílí hlasy, že je pro ně současný šéf nepřijatelný.