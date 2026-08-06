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FIFA vyjádřila podporu Infantinovi a omluvila se za chyby: Závazek, aby se již neopakovaly

Donald Trump a Gianni Infantino při společném vystoupení v New Yorku
Donald Trump a Gianni Infantino při společném vystoupení v New YorkuZdroj: ČTK / AP / Jacquelyn Martin
Gianni Infantino, šéf FIFA, je v posledních dnech hodně propíranou osobou
Šéf FIFA Gianni Infantino
Gianni Infantino a Donald Trump předávali Španělům zlaté medaile i pohár
Trunda a Infantino.
Gianni Infantino a Donald Trump přichází na závěrečný ceremoniál
Gianni Infantino a Donald Trump přichází na závěrečný ceremoniál
Gianni Infantino a Donald Trump na finále mundialu
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ČTK, iSport.cz
Fotbal
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Vedení mezinárodní fotbalové federace FIFA na středeční mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánů na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Informují o tom agentury AFP a Reuters.

Infantino vyvolal minulý týden odpor velké části fotbalové veřejnosti zmíněným návrhem na prodej části práv do soukromých rukou. I když v pátek od plánu oficiálně odstoupil, kritické hlasy na jeho adresu pokračují a sílí odpor, především v Evropě, ale i v dalších zemích - nejnověji nedůvěru v něj vyjádřil ve středu kanadský premiér Mark Carney.

„Za tyto chyby byla vyjádřena omluva spolu se závazkem zajistit, aby se již neopakovaly,“ uvedlo vedení FIFA v prohlášení po středeční večerní krizové schůzce v marocké metropoli Rabatu. Zároveň vyjádřilo plnou podporu Infantinovi. Kritizovaný projekt byl opuštěn a federace nebude tolerovat útoky na svou integritu a podnikne kroky k ochraně svého dobrého jména, doplnilo vedení FIFA v prohlášení.

Rabat je sídlem regionální centrály FIFA pro Afriku, kde má Infantino tradičně podporu. V marockém hlavním městě se také příští rok uskuteční 77. kongres federace s prezidentskými volbami, na nichž se Infantino plánoval ucházet o znovuzvolení. Z kontinentálních a národních federací už nicméně sílí hlasy, že je pro ně současný šéf nepřijatelný.

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